ترامب يلغي الرسوم على الغذاء البرازيلي لتخفيف الكلفة

- ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 40% على منتجات غذائية برازيلية مثل لحوم الأبقار والقهوة، بعد فرضها لمعاقبة البرازيل بسبب محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو. - القرار يأتي في إطار تغيير البيت الأبيض توجهاته بشأن الرسوم الجمركية التي زادت كلفة الغذاء في الولايات المتحدة، مما يساهم في تخفيف الضغوط السعرية على المنتجات الغذائية. - يُتوقع أن يعزز هذا التراجع استقرار الإمدادات الغذائية ويشجع على مقاربة أكثر براغماتية في ملف الرسوم الجمركية، توازن بين الحسابات السياسية والضرورات الاقتصادية.

ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، رسوماً جمركية بواقع 40% على منتجات غذائية برازيلية تتضمن لحوم الأبقار والقهوة والكاكاو والفواكه بعدما فرضها في يوليو/ تموز لمعاقبة البرازيل بسبب محاكمة رئيسها السابق جايير بولسونارو حليف ترامب. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب أخرى مماثلة اتخذتها الإدارة الأميركية، يوم الجمعة الماضي، بإلغاء رسوم على عدد من المنتجات الزراعية، في إطار تغيير البيت الأبيض توجهاته بشأن بعض الرسوم الجمركية التي زادت كلفة الغذاء في الولايات المتحدة.

وسيسري التعديل على الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة من 13 نوفمبر/ تشرين الثاني وما بعد ذلك، وقد يتطلب رد الرسوم التي تم تحصيلها على تلك السلع بينما كانت الرسوم الجمركية لا تزال قائمة، وفقاً لنص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض. وعادة ما تورّد البرازيل ثلث القهوة المستخدمة في الولايات المتحدة، وأصبحت في الآونة الأخيرة مورداً مهماً للحوم الأبقار خاصة النوع الذي يستخدم في صنع البرغر.

وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في يوليو إلى زيادة إضافية في كلفة السلع الأساسية، إذ تعد البرازيل أحد أكبر موردي القهوة واللحوم والفواكه للولايات المتحدة، فيما تعتمد قطاعات رئيسية مثل المقاهي وشركات الأغذية على المنتجات البرازيلية باعتبارها أساساً في عملياتها. اقتصادياً، تمثل البرازيل لاعباً محورياً في سوق الزراعة العالمية، وهي أكبر منتج للقهوة في العالم، ومن أكبر مصدري لحوم الأبقار، حيث يلبّي الإنتاج البرازيلي جزءاً كبيراً من احتياجات السوق الأميركية بأسعار تنافسية مقارنة بالموردين الآخرين.

وقد ساهمت الرسوم السابقة في رفع تكاليف التحضير والتوزيع بالنسبة للشركات الأميركية، الأمر الذي انعكس مباشرة على أسعار التجزئة للمستهلكين. وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية على الأسر الأميركية، فضّل البيت الأبيض التراجع عن الإجراءات التي رفعت أسعار الغذاء وعمّقت التقلبات في الأسواق الزراعية. من المتوقع أن يساهم إلغاء الرسوم في تخفيف الضغوط السعرية على المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في قطاعات تعتمد بشكل كبير على واردات القهوة واللحوم. كما يشير القرار إلى إعادة تقييم أوسع للسياسات التجارية التي أثبتت أنها تزيد تكاليف المعيشة دون تحقيق مكاسب استراتيجية واضحة.

وفي المدى القصير، قد تستفيد الشركات والمستهلكون من انخفاض الأسعار، بينما قد يعزز التقارب التجاري مع البرازيل استقرار الإمدادات الغذائية في سوق يعاني من تقلبات متكررة. أما على المدى الطويل، فيُتوقع أن يدفع هذا التراجع نحو مقاربة أكثر براغماتية في ملف الرسوم الجمركية، تُراعي التوازن بين الحسابات السياسية والضرورات الاقتصادية الملحة.

(رويترز، العربي الجديد)