ترامب يفرض رسوماً جمركية على الشاحنات.. والمكسيك أكبر المتضررين

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من 1 نوفمبر، بهدف حماية الشركات الأميركية من المنافسة الأجنبية. - المكسيك، أكبر مصدر للشاحنات إلى الولايات المتحدة، ستتأثر بشكل كبير، حيث تضاعفت وارداتها ثلاث مرات منذ 2019، وتستثمر مجموعة "فولفو" في مصنع جديد هناك. - اتفاقية USMCA تعفي الشاحنات التي تحتوي على 64% من مكوناتها من أميركا الشمالية من الرسوم، مما قد يؤثر على شركات مثل "ستيلانتيس" التي تضغط لتجنب الرسوم.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين 6 أكتوبر/تشرين الأول، عبر منصته "تروث سوشال"، أن جميع الشاحنات المتوسطة والثقيلة المستوردة إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في تصعيد كبير لجهوده لحماية الشركات الأميركية من المنافسة الأجنبية. وتشمل المركبات الأكبر حجمًا كل شيء، شاحنات التوصيل وشاحنات القمامة وشاحنات المرافق العامة ووسائل النقل والحافلات المدرسية وشاحنات الجرارات والمقطورات، بالإضافة إلى الشاحنات شبه الثقيلة ومركبات النقل الثقيل المهنية.

وكان ترامب قد صرح الشهر الماضي بأن واردات الشاحنات الثقيلة ستواجه رسومًا جمركية جديدة اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول لأسباب تتعلق بالأمن القومي، قائلاً إن الرسوم الجمركية الجديدة تهدف إلى حماية المصنّعين من "المنافسة الخارجية غير العادلة"، وأن هذه الخطوة ستعود بالنفع على شركات مثل "بيتربيلت" و"كينوورث" المملوكتين لشركة "باكار"، و"فرايتلاينر" المملوكة لشركة "دايملر".

وحثت غرفة التجارة الأميركية على عدم فرض رسوم جمركية جديدة على الشاحنات، مشيرةً إلى أن أكبر خمس دول مصدرة للواردات هي المكسيك وكندا واليابان وألمانيا وفنلندا، "وجميعها دول حليفة أو شريكة مقربة للولايات المتحدة، ولا تُشكّل أي تهديد للأمن القومي الأميركي".

المكسيك أكبر المتضررين

وتعتبر المكسيك أكبر مُصدّر للشاحنات المتوسطة والثقيلة إلى الولايات المتحدة. وقد أظهرت دراسة نُشرت في يناير/كانون الثاني الماضي أن واردات هذه المركبات الكبيرة من المكسيك تضاعفت ثلاث مرات منذ عام 2019 لتصل إلى حوالي 340 ألف شاحنة اليوم، وفقًا لإحصاءات حكومية. إذ تعد موطنًا لـ14 شركة مصنعة ومجمعة للحافلات والشاحنات والشاحنات الجرارة، واثنين من الشركات المصنعة للمحركات، وفقًا لإدارة التجارة الدولية الأميركية. كما تقوم مجموعة "فولفو" السويدية ببناء مصنع للشاحنات الثقيلة بقيمة 700 مليون دولار في مونتيري بالمكسيك، ومن المقرر أن يبدأ عملياته في عام 2026.

وبموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (USMCA)، تُعفى الشاحنات المتوسطة والثقيلة من الرسوم الجمركية إذا كانت 64% على الأقل من قيمتها من أميركا الشمالية، سواء من خلال قطع غيار مثل المحركات والمحاور، أو مواد خام مثل الفولاذ، أو عمالة التجميع. كما قد تؤثر الرسوم الجمركية على شركة "ستيلانتيس"، الشركة الأم لـ"كرايسلر"، التي تُنتج شاحنات "رام" الثقيلة والشاحنات التجارية في المكسيك. وكانت "ستيلانتيس" تضغط على البيت الأبيض لعدم فرض رسوم جمركية باهظة على شاحناتها المصنوعة في المكسيك.

وفي العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة أجزاء مركبات ثقيلة من المكسيك بقيمة 128 مليار دولار تقريبًا، وهو ما يمثل نحو 28% من إجمالي واردات الولايات المتحدة، بحسب المكسيك.

وكانت الولايات المتحدة قد وافقت في وقت سابق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على المركبات الخفيفة، بموجب الاتفاقيات التجارية التي تم التوصل إليها مع اليابان والاتحاد الأوروبي، لكن لم يتضح ما إذا كانت ستواجه هذا المعدل على المركبات الأكبر حجمًا.

(رويترز - العربي الجديد)