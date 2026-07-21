ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية

- فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50% على سلع كندية، مستهدفاً السيارات ومنتجات الألبان والكحول، وذلك رداً على ما اعتبره تمييزاً تجارياً غير عادل من كندا. - تأتي هذه الخطوة بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم بسبب حرائق الغابات الكندية التي أثرت على جودة الهواء في الولايات المتحدة، مع استثناء منتجات الطاقة والأسماك والمعادن الحيوية من التعريفات الجديدة. - من المتوقع أن تؤدي الرسوم إلى تجدد الحرب التجارية مع كندا، التي تعد ثاني شريك تجاري للولايات المتحدة، وسط مفاوضات لتمديد اتفاقية التصنيع حتى 2034.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 50% على سلع كندية، إذ وقّع الاثنين على ثلاثة قرارات، معتبراً أن كندا تمارس تمييزاً تجارياً غير عادل ضد السيارات الأميركية ومنتجات الألبان والكحول، ومن المقرّر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بعد 30 يوماً.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات للصحافيين يوم الاثنين، إن "هذا الإجراء سيعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرض للصادرات الأميركية الرئيسي في مجال السيارات ومنتجات الألبان والمشروبات الكحولية"، مضيفاً أن كندا كانت الدولة الوحيدة، بخلاف الصين، التي انتقمت رداً على تعريفات ترامب السابقة ويجب محاسبتها.

وأوضح المسؤول أن قرار الرئيس بشأن الرسوم الجمركية لا علاقة له باستيائه من حرائق الغابات الكندية، وإنما اتُّخذ يوم الاثنين رداً على إجراءات كندية انتقامية ضد الرسوم التي فرضها ترامب عليها العام الماضي.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي السلع الكندية المحددة التي ستخضع للرسوم الجمركية الجديدة؟ ما هي الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية السابقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكان ترامب هدّد الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية على كندا بسبب دخان حرائق الغابات الذي أثّر على جودة الهواء في الولايات المتحدة، وذكر للصحافيين أنه طرح الأمر للنقاش مع رئيس وزراء كندا خلال مشاهدته نهائي كأس العالم الأحد الماضي بولاية نيوجيرسي، وقال للصحافيين لاحقاً: "ربما ينبغي عليهم دفع تعويضات لنا، أو ربما يجب علينا فرض رسوم جمركية جديدة".

وتستبعد التعريفات الجديدة منتجات الطاقة والأسماك والمعادن الحيوية، ولكنها تشمل سلعاً كانت محميةً بموجب اتفاقية التصنيع في المكسيك وكندا والولايات المتحدة التي انتهت صلاحيتها مؤخراً، وسط مفاوضات لتمديدها حتى 2034، وأوضح المسؤول أنه عكس المرات السابقة في فرض الرسوم لن تكون هناك أي استثناءات للسلع المشمولة في هذه الاتفاقية.

اقتصاد دولي ترامب يتوعّد كندا برسوم على مرور دخان الحرائق في أجواء بلاده

وأضاف المسؤول بإدارة ترامب إن الرئيس طلب أيضاً من مساعديه النظر في فرض تعريفات إضافية على كندا بسبب حرائق الغابات فيها، والتي أثرت على جودة الهواء في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، موضحاً أن هذه الرسوم لا علاقة لها بحرائق الغابات وأن هناك خيارات أخرى متعلقة بهذه الحرائق.

ومن المرجح أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى تجدد الحرب التجارية مع كندا التي تعد ثاني شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك.

وكانت كندا هدفاً لإدارة ترامب، بعدما ردت بإجراءات على الرسوم التي فرضها على منتجات واسعة العام الماضي، إذ اشتكى مسؤولون بالإدارة الأميركية من أنها أوقفت شراء منتجات كحولية أميركية.

وتخضع كندا حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25% على منتجات الصلب والألمونيوم، و10% على جميع واردات الأخشاب، ورسوم بنسبة 12.5% متعلقة بقضايا العمل القسري بدأت إدارة ترامب تطبيقها الشهر الماضي.