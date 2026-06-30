ترامب يغلق الحدود أمام أرباح كأس العالم

- تسعى الدول لاستضافة كأس العالم لتعزيز السياحة، وزيادة الاستهلاك، وخلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، لكن النجاح الاقتصادي يعتمد على جذب الزوار وتحويل الحدث إلى نشاط سياحي وتجاري واسع. - تواجه الولايات المتحدة تحديات في استضافة كأس العالم 2026 بسبب المسافات الطويلة بين المدن وقيود الدخول، مما يحد من الفوائد الاقتصادية المتوقعة رغم الإيرادات القياسية المحتملة لـ"فيفا". - تجارب سابقة مثل مونديال جنوب أفريقيا 2010 وقطر 2022 تُظهر أهمية الاستثمار في البنية التحتية وتسهيل التنقل، بينما سياسة الحدود الصارمة في الولايات المتحدة قد تعيق الاستفادة الكاملة من الفرص السياحية.

عادة ما تتسابق الدول على استضافة كأس العالم لأنها ترى فيه أكثر من بطولة رياضية. فالحدث قادر على تنشيط السياحة، ورفع الاستهلاك، وخلق وظائف، وزيادة حصيلة الضرائب، فضلاً عن تسريع مشاريع النقل والعمران.

وتصبح الجدوى أكبر عندما تكون الملاعب والمطارات والطرق جاهزة، لأن الدولة لا تبدأ من الصفر، بل تستثمر تدفق الجماهير فوق أصول قائمة. لهذا بدت الولايات المتحدة، نظرياً، في وضع مثالي لتحقيق مكاسب كبيرة من كأس العالم 2026، بفضل ملاعبها الجاهزة وخبرتها في تنظيم الأحداث الكبرى.

غير أن بداية البطولة أظهرت أن وفرة المنشآت لا تكفي وحدها، إذ تبقى الجدوى الاقتصادية مرتبطة بقدرة البلد المضيف على جذب الزوار وتحويل الحدث الرياضي إلى حركة سياحية وتجارية واسعة. تبدأ المشكلة من طريقة توزيع الإيرادات، إذ يحتفظ "فيفا" بالعائدات الأعلى قيمة، وفي مقدمتها حقوق البث التلفزيوني والتذاكر والإعلانات والرعاية، بينما تتحمل المدن المستضيفة نفقات الأمن والنقل والخدمات العامة وتجهيز محيط الملاعب.

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وبذلك تذهب الأرباح المباشرة إلى الجهة المالكة للبطولة، فيما تراهن المدن على عوائد غير مباشرة مرتبطة بتدفق الزوار والإنفاق المحلي، وهي عوائد لا يمكن ضمانها مسبقاً. ولا يحقق هذا النموذج جدواه إلا إذا استقطبت البطولة أعداداً كبيرة من الزوار وولدت إنفاقاً محلياً واسعاً.

فإذا جاء الحضور الدولي دون التوقعات، ظلت تكاليف الأمن والنقل والخدمات قائمة، في مقابل تراجع إيرادات الضرائب المنتظرة من الفنادق والمطاعم والمتاجر. وبذلك تتحمل المدينة نفقات محسوبة على أساس تدفقات جماهيرية كبيرة، بينما تحصل على عوائد أقل بكثير مما خططت له.

وجاءت موجة الغلاء التي خلفتها تداعيات الحرب في المنطقة لتضغط على الطلب، في ظل ارتفاع أسعار التذاكر واتساع المسافات بين المدن، ما جعل متابعة المشجع لمنتخب بلاده فقط تتطلب ميزانية كبيرة.

وزاد ارتفاع أسعار وقود الطائرات من كلفة تشغيل الناقلات وانعكس على أسعار الرحلات، إذ أظهرت بيانات مكتب إحصاءات النقل الأميركي، الصادرة في 5 يونيو/ حزيران، أن إنفاق شركات الطيران الأميركية على الوقود بلغ 6.47 مليارات دولار في إبريل/ نيسان، بزيادة سنوية قدرها 78.2%.

وهنا تقترب رحلة المونديال من التحول إلى تجربة مخصصة للقادرين على دفع مبالغ مرتفعة، وهذا تطور خطير، لأن البطولات الكبرى لا تقوم على عدد محدود من الأثرياء، بل على جمهور واسع ينفق بمستويات مختلفة.

وكلما ضاقت قاعدة المسافرين، انخفض الأثر المضاعف للإنفاق، وتراجعت استفادة الأنشطة الصغيرة. وزادت قيود الدخول للولايات المتحدة التي فرضتها إدارة ترامب، من حالة عدم اليقين المحيطة بالبطولة، إذ يحتاج مشجعو أكثر من نصف المنتخبات المتأهلة إلى تأشيرات، بينما واجه بعضهم الرفض أو إجراءات مشددة في المطارات.

كذلك مُنع الحكم الصومالي عمر عرتن الذي كان من ضمن المختارين لإدارة مباريات البطولة من دخول الولايات المتحدة، رغم امتلاكه جواز سفر دبلوماسياً، وخضع لاعبون وأعضاء بعثات لتحقيقات مطولة وفحص للهواتف، وحتى تفتيش مهين، فيما حُرم بعض المرافقين الدخول.

وعندما يرى المشجع البسيط الذي لا حصانة له كل هذه المشاهد تضعف ثقته بالقدرة على الوصول، وقد يلغي الرحلة بدلاً من تحمّل نفقاتها من دون ضمان الدخول، ما ينعكس مباشرة على الطلب السياحي والإنفاق المحلي. وفي موازاة ذلك، عمقت الأخبار الأمنية حالة القلق، بعدما تحولت حادثة إطلاق نار وقعت على بعد أميال من قاعدة المنتخب الإنكليزي إلى خبر واسع الانتشار، رغم تأكيد السلطات أن الموقع لم يكن ملاصقاً لمقر البعثة.

وفي القطاع السياحي عادة ما تتحدد قرارات السفر بالصورة الذهنية التي تتشكل لدى الزائر. وعندما ترتبط البطولة في وعي الجمهور بالتوتر الأمني والإجراءات المشددة، تتراجع جاذبية الرحلة وتزداد احتمالات الاكتفاء بمتابعتها من المنزل.

ولنا في مونديال جنوب أفريقيا 2010 خير مثال، فعندما انتشرت أخبار الجريمة، قلّ الحضور خوفاً من العواقب. وتبرز كذلك تجربة قطر في كأس العالم 2022 بوصفها نموذجاً مختلفاً، إذ وُجه جانب كبير من الإنفاق إلى بنية تحتية عامة شملت شبكة المترو والطرق وتوسعة المطار وتطوير الموانئ والمرافق والبنية التحتية وإنشاء مدن على شاكلة لوسيل ومشيرب وتحديث مناطق حضرية كاملة، لتتحول هذه الاستثمارات إلى أصول دائمة لم تنتهِ قيمتها مع المباراة النهائية.

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واستقبلت قطر خلال البطولة نحو مليون زائر، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة عام 2024، وهو رقم اكتسب وزناً أكبر قياساً إلى صغر مساحة البلاد، إذ تركز الحضور في نطاق جغرافي محدود، فشهدت الشوارع ومناطق المشجعين ووسائل النقل كثافة استثنائية. كذلك سمح تقارب الملاعب وسهولة التنقل بينها من دون رحلات داخلية بتنشيط قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة والخدمات.

وقدر الصندوق القيمة المضافة التي حققتها البطولة للاقتصاد القطري بما بين 1.6 و2.4 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 0.7 إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022. أما الولايات المتحدة، فدخلت البطولة بميزة جاهزية الملاعب والطرق والمطارات، لكنها لم تنجح بالقدر نفسه في تحويل هذه الجاهزية إلى تدفق سياحي واسع.

فالبنية التحتية لا تحقق عائداً بمفردها، خصوصاً عندما تصبح المسافات الطويلة بين المدن وقيود الدخول عاملاً مثبطاً للسفر. وقد تحقق البطولة إيرادات قياسية لـ"فيفا" من البث والرعاية والتذاكر، من دون أن تنعكس بالقدر نفسه على المدن الأميركية.

فنجاح البطولة تجارياً لا يعني بالضرورة نجاحها محلياً، لأن استفادة المدن ترتبط أساساً بحجم الإنفاق داخل الفنادق والمطاعم والمتاجر ووسائل النقل، لا بعدد المشاهدين عبر الشاشات. وتبدو المفارقة أكبر، لأن مونديال 2026 هو الأول بمشاركة 48 منتخباً، ما يعني مباريات أكثر وجماهير قادمة من أسواق جديدة وفرصة سياحية وتجارية لم تتوافر في النسخ السابقة.

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غير أن إدارة دونالد ترامب تعاملت مع هذا الانفتاح الرياضي بسياسة حدودية مناقضة له، فوسعت التدقيق ورفعت مخاطر المنع والاستجواب، بدلاً من تهيئة مناخ يشجع العالم على القدوم.

ويكشف مونديال 1994 الذي استضافته الولايات المتحدة أيضاً، حجم الفرصة المهدرة. ففي عهد الإدارة الديمقراطية برئاسة بيل كلينتون، لم تكن البطولة محاطة بالمستوى نفسه من القيود والجدل عند الحدود، فسجلت البلاد حضوراً قياسياً بلغ نحو 3.59 ملايين متفرج في 52 مباراة حسب بيانات "فيفا"، وبلغ متوسط الحضور قرابة 69 ألفاً للمباراة، مع امتلاء الملاعب بنحو 96% من طاقتها، رغم أن كرة القدم آنذاك لم يكن لها أي حضور في يوميات المواطن الأميركي، ولا يعرف حتى أساطيرها أو طريقة لعبها.

وانعكست سياسة كلينتون على الكثافة الجماهيرية على الحركة السياحية والتجارية في المدن المستضيفة، بينما حولت إدارة ترامب بقيودها وسياستها، فرصة استثنائية تتيحها بطولة موسعة إلى 48 منتخباً، إلى اختبار قد تنجح فيه البطولة مالياً، من دون أن تنجح المدن اقتصادياً بالقدر نفسه.