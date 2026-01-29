ترامب يعلن مرشحه لقيادة البنك المركزي الأسبوع المقبل... ويفتح أجواء فنزويلا

اقتصاد دولي
واشنطن

العربي الجديد

29 يناير 2026   |  آخر تحديث: 20:21 (توقيت القدس)
ترامب مستضيفاً مجلس الوزراء بالبيت الأبيض، 29 يناير 2026 (بريندان سميالوفسكي/ فرانس برس)
- أعلن ترامب عن ترشيح رئيس جديد للاحتياط الفيدرالي الأسبوع المقبل، مع التركيز على خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو الاقتصادي، وسط مراقبة دقيقة من المستثمرين لأي تغييرات تؤثر على الأسواق المالية.

- في خطوة مفاجئة، قرر ترامب إعادة فتح الأجواء التجارية مع فنزويلا، مما يمهد لاستئناف الرحلات التجارية المباشرة بعد توقفها منذ 2019، مشيراً إلى تحسن الوضع الأمني هناك.

- تسعى الإدارة الأميركية لإعادة تشكيل العلاقات مع فنزويلا، مما يعكس تحولاً دبلوماسياً قد يؤثر على التحالفات الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيكشف عن مرشحه لرئاسة "الاحتياط الفيدرالي" الأسبوع المقبل، مؤكداً أن القائد الجديد للبنك المركزي سيكون قادراً على خفض أسعار الفائدة، بينما أعلن في خطوة مفاجئة عن فتح المجال الجوي التجاري فوق فنزويلا بعد اتصال هاتفي مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز، في مؤشر على تحوّل محتمل في العلاقات بين واشنطن وكراكاس. هذه التحركات تمثل محاولة من الإدارة الأميركية لإحداث توازن بين السياسة الاقتصادية الداخلية والمناورة الدبلوماسية في الخارج، في وقت يراقب فيه المستثمرون بدقة أي مؤشرات قد تؤثر بالأسواق المالية.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، نقلت "بلومبيرغ" عن ترامب قوله إن الإعلان عن رئيس "الاحتياط الفيدرالي" الجديد سيكون خلال الأسبوع المقبل، مضيفاً أن المرشح سيكون شخصاً "يستطيع القيام بعمل جيد" ويتوقع أن يتخذ سياسات تخفض أسعار الفائدة، معرباً عن استيائه من استمرار الفائدة المرتفعة على القروض، واصفاً الوضع بأنه "يدفع الولايات المتحدة أكثر من اللازم".

وتشير التقارير إلى أن ترامب يدرس أربعة مرشحين رئيسيين: مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفين هاسات، وحاكم الاحتياطي كريستوفر والر، والحاكم السابق كيفين وورش، بالإضافة إلى التنفيذي في بلاك روك ريك رايدر، تحت إشراف وزير الخزانة. وأي اختيار للرئيس قد يواجه مساراً صعباً للتأكيد في مجلس الشيوخ، خاصة في ظل تهديدات بعض أعضاء اللجنة المصرفية بتجميد الترشيحات حتى يتم الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بـ "الاحتياط الفيدرالي".

على صعيد آخر، أعلن ترامب أنه أصدر تعليمات بإعادة فتح جميع الأجواء التجارية فوق فنزويلا، بما يمهّد لاستئناف الرحلات التجارية المباشرة بين البلدين بعد غياب دام سنوات، إذ كانت الولايات المتحدة قد علّقت هذه الرحلات منذ 2019. وأكد الرئيس أن الأميركيين سيكونون قادرين قريباً على السفر إلى فنزويلا بأمان، مشيراً إلى أن الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز أبلغته بتحسن الوضع الأمني في البلاد، وأن وزارة النقل والبنتاغون سيسهران على تنفيذ القرار بحلول نهاية اليوم.

جيروم باول يغادر بعد مؤتمره الصحفي في واشنطن، 18 يونيو 2025 (وين ماكنامي/ Getty)
اقتصاد دولي
التحديثات الحية

البنك المركزي الأميركي يثبت أسعار الفائدة مؤكداً استقرار سوق العمل

وبعد ذلك، أعلنت شركات طيران أميركية عن خطط لاستعادة الرحلات اليومية إلى فنزويلا، بانتظار موافقة الحكومة وإجراء تقييمات أمنية. وأوضح ترامب أن شركات النفط الأميركية تقوم حالياً بمسح مواقع محتملة لتوسيع عملياتها في فنزويلا، في خطوة تعكس التوجه نحو استثمار الفرص الاقتصادية في البلاد.

وتأتي هذه الخطوات في وقت حساس سياسياً واقتصادياً، إذ يتابع المستثمرون والسياسيون الأميركيون تأثيرها المحتمل في الأسواق المالية، خصوصاً في ظل تأكيد ترامب المستمر أن أسعار الفائدة مرتفعة جداً، وأنه يجب خفضها لتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار. ومن جانبها، تعكس قرارات فتح الأجواء فوق فنزويلا رغبة الإدارة الأميركية في إعادة رسم العلاقات مع دول كانت سابقاً في حالة توتر، وهو ما قد يؤثر بالتحالفات الاقتصادية والسياسية في نصف الكرة الغربي والعالم.

