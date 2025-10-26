ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10%

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيرفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية بنسبة 10% إضافية، مع استمرار التداعيات الناجمة عن أزمة إعلان كندي مناهض للرسوم الجمركية استخدم اقتباسات للرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان. وجاء هذا القرار بعد يومين من إعلان ترامب إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ما أسماه حملة إعلانية "زائفة".

وفرض ترامب رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم والسيارات الكندية في وقت سابق من هذا العام، ما دفع أوتاوا إلى الرد بالمثل. ويجري الجانبان محادثات منذ أسابيع بشأن اتفاق محتمل لقطاعَي الصلب والألومنيوم. وألغى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني معظم الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية التي فُرضت في عهد سلفه. بينما استخدم ترامب الرسوم الجمركية وسيلة للضغط على عدد من الدول حول العالم، وأدت حربه التجارية إلى زيادة الرسوم الجمركية الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال" مساء السبت، أثناء توجهه إلى ماليزيا لحضور قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) "كان يجب سحب إعلانهم على الفور، لكنهم سمحوا بعرضه الليلة الماضية خلال بطولة وورلد سيريز للبيسبول، رغم علمهم أنه زائف"، وأضاف "بسبب تحريفهم الخطير للحقائق وتصرفهم العدائي، سأرفع الرسوم الجمركية على كندا بنسبة 10% إضافية فوق ما يدفعونه الآن".

ولم يتضح ما هي السلطة القانونية التي سيستخدمها ترامب لفرض هذه الرسوم الإضافية على الواردات. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق حول موعد سريان الزيادة البالغة 10%، وما إذا كانت ستطبق على جميع السلع الكندية. واستخدم الإعلان الذي انتجته مقاطعة أونتاريو الكندية اقتباسات من خطاب إذاعي لريغان ألقاه عام 1987 وحذر فيه تداعيات الرسوم الجمركية المرتفعة على الاقتصاد الأميركي. وأبرز الإعلان قول ريغان إن "الرسوم الجمركية المرتفعة تؤدي حتماً إلى ردّات فعل انتقامية من الدول الأجنبية وإشعال حروب تجارية شرسة"، وهو ما يتطابق مع نص الخطاب على موقع مكتبة رونالد ريغان الرئاسية.

واتهمت مؤسّسة ريغان في منشور على إكس، حكومة مقاطعة أونتاريو الكندية باستخدام مقاطع صوتية ومرئية للرئيس الراحل "على نحوٍ انتقائي"، مشيرة إلى أنها "تراجع خياراتها القانونية في هذا الشأن". وأعلنت مقاطعة أونتاريو أنها ستسحب الإعلان يوم الاثنين، حتى يمكن استئناف المفاوضات. لكن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قال في خطاب الأربعاء إنّ الولايات المتحدة رفعت "رسومها الجمركية إلى مستويات لوحظت آخر مرة خلال فترة الكساد الكبير"، وأضاف أن سياسة واشنطن التجارية التي "تغيّرت جذرياً" تتطلب تجديد استراتيجية أوتاوا الاقتصادية.

At the ASEAN Summit to accelerate progress on the Canada-ASEAN free trade agreement and unlock new markets for Canada.



Southeast Asia is a $5 trillion economy. New partnerships here represent massive opportunities for our workers and businesses — and we’re here to seize them. pic.twitter.com/SqdlcEf6AY — Mark Carney (@MarkJCarney) October 26, 2025

وقال كارني الجمعة، قبل مغادرته أوتاوا متوجهاً إلى كوالالمبور في ماليزيا في أول زيارة رسمية له إلى آسيا "يعمل زملائي مع نظرائهم الأميركيين على مفاوضات بناءة ومفصلة، ​​ومناقشات حول قطاعات محددة، الصلب والألمنيوم والطاقة"، وأضاف "نحن على أهبة الاستعداد للاستفادة من هذا التقدم". وأوضح رئيس الوزراء أن كندا قادرة على إدارة شراكات وفرص جديدة، بما في ذلك مع "عمالقة الاقتصاد في آسيا"، التي تتمحور حولها زيارته لحضور قمتَي آسيان في ماليزيا وأبيك في كوريا الجنوبية.

ومن المقرر أن يحضر ترامب وكارني حفل عشاء على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في كوريا الجنوبية الأربعاء، إلّا أن الرئيس الجمهوري قال إنّ لا خطط لديه للقائه. وفي العام المقبل، من المقرر أن تراجع الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية لعام 2020. ورغم أن نحو 85% من السلع معفاة من الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وكندا بسبب التزامهما بالاتفاقية، فإن الرسوم الدولية التي فرضها ترامب على قطاعات مثل الصلب والألومنيوم والسيارات كان لها تأثير سلبي على الشركات الكندية وأدت إلى فقدان وظائف.

ويأتي هذا التحوّل المفاجئ في العلاقة بين الجارتين في أميركا الشمالية بعد نحو أسبوعين من زيارة كارني للبيت الأبيض في مسعى لتخفيف الرسوم الجمركية الأميركية. وتضرّر الاقتصاد الكندي بشدة من رسوم ترامب الجمركية، ويحاول رئيس الوزراء الكندي مارك كارني العمل مع ترامب لخفضها. ويذهب أكثر من ثلاثة أرباع الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وتعبر الحدود سلع وخدمات بقيمة تقارب 3.63 مليارات دولار كندي (2.7 مليار دولار) يومياً.

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)