ترامب يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق إنفيديا إلى الصين

أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه توصّل إلى اتفاق مع نظيره الصيني شي جين بينغ يسمح بموجبه لمجموعة إنفيديا الأميركية بتصدير رقائقها المتقدّمة للذكاء الاصطناعي إلى الصين. ويشكّل هذا الإعلان تحوّلا كبيرا في السياسة الأميركية لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتطوّرة التي قيّدتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن بشدّة خشية استخدامها في تطبيقات عسكرية في الصين.

وفي منشور على شبكة "تروث" للتواصل الاجتماعي مساء الاثنين، كشف ترامب أنه أبلغ شي بأن واشنطن ستسمح لشركة إنفيديا بشحن منتجات إتش 200 "H200" إلى "زبائن معتمدين في الصين ودول أخرى، وفق شروط تضمن استدامة الأمن القومي". وأشار وفقا لوكالة فرانس برس إلى أن "الرئيس شي تفاعل إيجابا! وستدفع الصين 25% (من الأموال) للولايات المتحدة الأميركية"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول آلية تسديد المدفوعات.

وانتقد ترامب نهج الإدارة السابقة، قائلا إنه "أجبر شركاتنا العظيمة على دفع مليارات الدولارات لبناء منتجات متدهورة لم يردها أحد، بموجب فكرة رهيبة أبطأت الابتكار ومسّت بالعامل الأميركي"، في إشارة إلى الشروط التي فرضتها الإدارة السابقة على شركات الرقائق لإنتاج نسخ معدّلة أقلّ تطوّراً مخصّصة للسوق الصينية. وكان لتلك الرقائق قدرات مخفّضة، للمعالجة مثلاً، تماشياً مع اللوائح التنظيمية للصادرات.

وقال الرئيس الأميركي إن قراره يهدف إلى "دعم الوظائف الأميركية وتعزيز الصناعة الأميركية وإفادة دافعي الضرائب الأميركيين". وأشار إلى أن الرقائق الأكثر تطوّرا من "إنفيديا"، أي سلسلة "بلاكويل" ومعالجات "روبن" المقبلة، غير مشمولة في الاتفاق وهي تبقى محصورة بالزبائن الأميركيين. لكن ذلك لم يمنع المعارضة من التنديد بقرار الرئيس الجمهوري ووصفه بأنه "فشل كبير على الصعيد الاقتصادي والأمن القومي".

وقال عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في بيان، إن حصول الصين على هذه الرقائق "سيسمح لها بجعل أسلحتها أكثر فتكا، وشن هجمات إلكترونية أكثر فعالية ضد الشركات والبنى التحتية الأساسية الأميركية الحساسة، وتعزيز قطاعها الاقتصادي والصناعي". وخلال عهد بايدن، كان يحظر تصدير "إتش 200" وغيرها من الرقائق المتطوّرة إلى الصين والتي تستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتضع وزارة التجارة اللمسات الأخيرة على الاتفاق، وقال ترامب إن "المقاربة عينها ستسري على إيه إم دي وإنتل وشركات أميركية عظيمة أخرى". وأتى هذا الإعلان في خضمّ توتّرات تجارية حادة بين واشنطن وبكين، في ظلّ منافسة محتدمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وطالب المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ البيت الأبيض مرارا بالتخلّي عن القيود المعتمدة في عهد بايدن رغم معارضة واشنطن الشديدة لمنح هذه الرقائق لشركات صينية.

الصين تجدد انتقاد الرسوم الجمركية

في السياق، قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ اليوم الثلاثاء، إن "العواقب المدمرة المتبادلة للرسوم الجمركية أصبحت واضحة على نحو متزايد" مع مرور الوقت خلال 2025. وأضاف في تصريحات أدلى بها في "حوار 1+10" الذي ضم رؤساء صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي، أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية بسبب الحواجز التجارية.

ولم يذكر رئيس الوزراء الصيني الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاسم لدى تطرقه لقضية الرسوم في الاجتماع الذي انعقد في بكين. وقال لي في الاجتماع، الذي ضم أيضا مسؤولين كبارا من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية، "منذ بداية العام، ألقى خطر الرسوم الجمركية بظلاله على الاقتصاد العالمي". وأضاف وفقا لوكالة رويترز، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محوريا للتجارة، مسلطا الضوء على نماذج مثل ديب سيك الصينية بما هو محرك للتحول العالمي للصناعات التقليدية ومحفز للنمو في قطاعات جديدة، بما في ذلك الروبوتات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

ويبلغ متوسط الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية 47.5%، أي أعلى بكثير من عتبة 40% التي يقول اقتصاديون إنها تؤدي إلى تآكل هوامش أرباح المصدرين الصينيين. وكثفت الصين جهودها لتنويع أسواق صادراتها منذ فوز ترامب في الانتخابات الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وسعت إلى توطيد العلاقات التجارية مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي. واستفادت أيضا من الانتشار العالمي لشركاتها لإقامة مراكز إنتاج جديدة تتيح لها وصولا برسوم جمركية منخفضة إلى الأسواق.

وأظهرت بيانات تجارية صدرت أمس الاثنين، أن الفائض التجاري للصين تجاوز تريليون دولار لأول مرة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو ما يعزوه خبراء اقتصاد إلى رسوم ترامب الجمركية التي تُحوّل الشحنات من ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى أسواق أخرى، مما يشكل ضغطا على قطاعات التصنيع في تلك الاقتصادات. وقالت تسي تشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في الشأن الصيني لدى (كابيتال إيكونوميكس) "التخفيضات الجمركية التي جرى الاتفاق عليها في إطار الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تُسهم في رفع الصادرات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي تعافى مع ذلك".

وأضافت "نتوقع أن تظل صادرات الصين متماسكة، مع استمرار البلاد في كسب حصة أكبر من السوق العالمية العام المقبل". وتابعت "يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض العبء الذي تفرضه الرسوم الأميركية لا يزال آخذا في الازدياد".

(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)