ترامب يعتزم فرض رسوم نسبتها 15% على البولي سيليكون لمواجهة الصين

- تعتزم إدارة ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 15% وحد أدنى لأسعار استيراد البولي سيليكون لتعزيز حماية الصناعة الأميركية ضد النفوذ الصيني في سلاسل إمداد الرقائق الإلكترونية. - تشمل الإجراءات وضع حد أدنى لأسعار استيراد البولي سيليكون ومشتقاته، والرقائق الأولية، والخلايا الشمسية، والألواح الشمسية، كجزء من استراتيجية لتشديد القيود التجارية على الواردات. - تأتي الخطوة في إطار تحقيق أمني وطني حول تأثير واردات البولي سيليكون على الأمن الصناعي وسلاسل التوريد الاستراتيجية، وسط توسع الاستثمارات الأميركية في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محلياً.

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان، في أقرب وقت يوم الخميس، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% إلى جانب حد أدنى لأسعار استيراد المنتجات المصنوعة من البولي سيليكون (Polysilicon)، المادة الخام الأساسية المستخدمة في تصنيع الألواح الشمسية وأشباه الموصلات، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الصناعة الأميركية في مواجهة تنامي النفوذ الصيني في سلاسل إمداد الرقائق الإلكترونية.

وبحسب أربعة مصادر مطلعة، أفادت رويترز يوم الأربعاء، بأن الإعلان الرئاسي سيتضمن وضع حد أدنى لأسعار استيراد البولي سيليكون ومشتقاته، إضافة إلى الرقائق الأولية (Wafers) والخلايا الشمسية (Cells) والألواح الشمسية (Modules)، إلى جانب فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على مشتقات البولي سيليكون. وتمثل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية إدارة ترامب لتشديد القيود التجارية على الواردات، عبر اعتماد نظام مزدوج يجمع بين الرسوم الجمركية وحدود دنيا للأسعار، بهدف الحد من المنافسة الأجنبية التي ترى واشنطن أنها تهدد مستقبل الإنتاج المحلي.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت في وقت سابق عن توجه الإدارة الأميركية لاعتماد هذا النظام الهجين، الذي يهدف إلى منع دخول الواردات منخفضة الأسعار إلى السوق الأميركية. وتأتي الخطوة أيضاً في إطار تحقيق يتعلق بالأمن القومي أطلقته الإدارة الأميركية قبل نحو عام، وأجرته وزارة التجارة الأميركية، لبحث تأثير واردات البولي سيليكون على الأمن الصناعي وسلاسل التوريد الاستراتيجية في الولايات المتحدة.

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ويكتسب التحقيق أهمية خاصة في ظل توسع الاستثمارات الأميركية في تصنيع مكونات الطاقة الشمسية محلياً، بالتزامن مع تراجع إدارة ترامب عن عدد من برامج الدعم الفيدرالي المخصصة لقطاع الطاقة المتجددة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي عن البيت الأبيض أو وزارة التجارة الأميركية بشأن هذه الإجراءات المرتقبة، رغم طلبات وسائل الإعلام للحصول على توضيحات.