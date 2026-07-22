ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على الأدوية البديلة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيفرض رسوماً جمركية على الأدوية البديلة المستوردة اعتباراً من منتصف عام 2028، في محاولة لدفع شركات الأدوية إلى تصنيعها داخل الولايات المتحدة. وأضاف ترامب عبر منصته تروث سوشيال، مساء الثلاثاء، أن الأدوية البديلة ستظل معفاة من الرسوم الجمركية حتى أغسطس/آب 2028، وبعد ذلك ستُفرض عليها رسوم بنسبة 100% لمدة عام، قبل أن ترتفع إلى 200%.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العقوبات التي قد تواجهها الشركات التي لا تنقل إنتاج الأدوية البديلة إلى الولايات المتحدة؟ ما هو الأساس القانوني الذي ستُفرض بموجبه الرسوم الجمركية المقترحة على الأدوية البديلة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأوضح وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، أن فترة السماح البالغة عامين ستمنح شركات الأدوية الوقت لنقل إنتاج الأدوية البديلة إلى الولايات المتحدة. وقال ترامب إن الشركات التي تختار عدم بناء منشآت تصنيع في الولايات المتحدة ستواجه عقوبات، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة هذه العقوبات. كما لم يحدد الأساس القانوني الذي ستُفرض بموجبه الرسوم الجمركية المقترحة. ويزيد الإعلان من الضغوط على الشركات التي تنتج عقاقيرها خارج الولايات المتحدة.

كان ترامب قد أعلن في إبريل/نيسان الماضي، فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأدوية المصنّعة في الخارج، ما لم تبرم الدول اتفاقيات تجارية تضمن رسوماً أقل، أو تلتزم الشركات ببناء مصانع داخل الولايات المتحدة. وقال مسؤول أميركي رفيع إن الشركات الكبرى ستحصل على مهلة 120 يوماً للامتثال لـ"خطط نقل الإنتاج" قبل بدء تطبيق الرسوم، بينما ستحصل الشركات الأصغر على مهلة تمتد إلى 180 يوماً.

وتوقع أن "يجري تصنيع الحصة الكبرى من الأدوية الحاصلة على براءات اختراع في العالم داخل الولايات المتحدة". وستخضع الشركات التي تلتزم ببناء مصانع تُستكمل قبل انتهاء الولاية الرئاسية الثانية لترامب، لرسوم بنسبة 20%. ومع تولي ترامب منصبه في ولايته الثانية، أعلنت عدد من شركات الأدوية نقل أو إنشاء مصانع لها داخل الولايات المتحدة لتجنب الرسوم، ومنها فايزر الأميركية التي تعهدت باستثمارات ضخمة في التصنيع المحلي مقابل فترة سماح لثلاث سنوات، تُجنّب منتجاتها المصنعة في الخارج الرسوم المستهدِفة للأدوية.

كما أعلنت شركة أسترازينيكا العام الماضي، عن خطة استثمارية ضخمة في الولايات المتحدة تصل إلى 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات، تمتد حتى عام 2030. وتعتزم "جونسون" ضخ أكثر من 55 مليار دولار في مشاريع إنتاج وبحث وتطوير داخل الولايات المتحدة خلال الأعوام القليلة المقبلة. بينما أعلنت "نوفارتس" عن خطة استثمارية قدرها 23 مليار دولار لبناء وتوسعة 10 منشآت في الولايات المتحدة خلال خمس سنوات. وأكدت شركة روش التزاماً باستثمار 50 مليار دولار لتوسيع نطاق البحث والتصنيع في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)