ترامب يعتزم دفع 2000 دولار لكل أميركي من عائدات الرسوم الجمركية

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة لدفع ما لا يقل عن 2000 دولار لكل فرد أميركي من عائدات الرسوم الجمركية، باستثناء ذوي الدخل المرتفع، بهدف تعزيز القوة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار. - تتطلب الخطة موافقة الكونغرس، حيث أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إمكانية استخدام العائدات بطرق أخرى مثل الإعفاءات الضريبية، في إطار سياسة "أميركا أولًا" التي أعاد ترامب تفعيلها. - أثارت هذه السياسة جدلًا في الكونغرس وبين خبراء الاقتصاد، الذين حذروا من عدم كفاية العوائد الجمركية لتغطية كلفة الدعم المباشر واحتمال اتخاذ دول إجراءات انتقامية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيتم دفع ما لا يقل عن 2000 دولار لكل فرد أميركي من عائدات الرسوم الجمركية. جاء ذلك في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" الأميركية، الأحد، بشأن عائدات الرسوم الجمركية. وأضاف ترامب: "سيحصل كل فرد على أرباح لا تقل عن 2000 دولار، باستثناء ذوي الدخل المرتفع".

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن ترامب سيحتاج إلى موافقة الكونغرس قبل صرف المدفوعات للمواطنين من عائدات الرسوم الجمركية. من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إنه لا يشترط أن يكون الدفع نقدًا، بل يمكن استخدامه لصالح المواطنين من خلال تدابير أخرى، مثل الإعفاءات الضريبية. ومنذ توليه الرئاسة الأميركية للمرة الثانية في يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ ترامب بفرض رسوم جمركية على عدد من دول العالم، أبرزها الصين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ترامب الرامية إلى تحويل العائدات الجمركية إلى أداة لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القوة الشرائية للأميركيين، في ظل ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو خلال الأشهر الأخيرة. وتسعى الإدارة الأميركية إلى إظهار أن الرسوم المفروضة على الواردات، خصوصًا من الصين ودول أخرى، تحقق فائدة مباشرة للمواطنين، وليس فقط لخزينة الدولة.

وكان ترامب قد أعاد خلال ولايته الثانية تفعيل نهج "أميركا أولًا" في السياسة الاقتصادية، عبر فرض رسوم جمركية واسعة على السلع الصينية والأوروبية والمكسيكية، في محاولة لإعادة التوازن إلى الميزان التجاري الأميركي وتقليص الاعتماد على الواردات. غير أن هذه السياسة أثارت جدلًا داخل الكونغرس وبين خبراء الاقتصاد، الذين حذروا من أن العوائد الجمركية قد لا تكفي لتغطية كلفة الدعم المباشر، وأنها قد تدفع بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الصادرات الأميركية.

(الأناضول، العربي الجديد)