- تعتزم منظمة ترامب بناء برج ترامب تفليس في جورجيا، وهو ناطحة سحاب متعددة الاستخدامات بارتفاع 70 طابقًا، ليكون الأطول في العاصمة، ويضم مساكن فاخرة ومتاجر ومرافق فندقية، بتصميم من شركة جينسلر. - وقعت المنظمة اتفاقًا لبناء برج في أستراليا بقيمة 1.5 مليار دولار أسترالي، وتخطط لمشاريع أخرى في رومانيا وألبانيا، رغم تعهدها سابقًا بعدم إبرام صفقات خارجية جديدة. - ثروة عائلة ترامب تُقدر بـ 6.8 مليارات دولار، مع تزايد الاعتماد على العملات الرقمية، حيث تشكل الأصول العقارية أقل من نصف الثروة.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أنّ منظمة ترامب وشركاءها يعتزمون بناء ناطحة سحاب جديدة في تفليس بجورجيا. ونقل التقرير السبت، عن ممثل لشركاء منظمة ترامب في المشروع، أن المبنى المكون من 70 طابقاً، والذي سيحمل اسم (برج ترامب تفليس)، سيكون مشروعاً متعدّد الاستخدامات وسيصبح أطول مبنى في عاصمة جورجيا. ولم يتسنّ لوكالة رويترز التحقق من هذا التقرير، ولم ترد منظمة ترامب على طلب للتعليق.

ووقعت المنظمة في فبراير/ شباط اتفاقاً مماثلاً لبناء أول برج لها في أستراليا، في مشروع بقيمة 1.5 مليار دولار أسترالي (1.07 مليار دولار). وذكر التقرير أنّ برج تفليس سيضم مساكن فاخرة ومتاجر ومرافق على غرار الفنادق. وقالت الصحيفة إنّ شركة الهندسة المعمارية جينسلر تتولى تصميم المشروع بدعم من اتحاد شركات يضمّ شركة العقارات الجورجية أرشي غروب وبيوجرابي ليفنج التي تعد جزءاً من تكتل جورجي.

وتخطط "منظمة ترامب" لبناء "برج ترامب بوخارست" في عاصمة رومانيا، إضافة إلى ملعب غولف وفندق وشقق فاخرة في إقليم ترانسلفانيا، كما يسعى صهر ترامب "جاريد كوشنر" إلى تطوير منتجع فاخر قبالة سواحل ألبانيا، بعدما تراجع عن خطط لبناء فندق يحمل علامة ترامب في "بلغراد"، عاصمة صربيا. وخلال ولايته الأولى، سلّم ترامب قيادة مؤسسة ترامب إلى إريك ودونالد ترامب الابن، إذ تولى الأول إدارة الأعمال اليومية. وبقي الاثنان على رأس المؤسسة في ولايته الثانية، مع بعض التغييرات.

ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، فإنّ شركة ترامب تعدت عندما تولى منصبه لأول مرة، الشركة بعدم السعي إلى إبرام أي صفقات خارجية جديدة لتجنّب تضارب المصالح المحتمل، إلّا أن هذا النهج تغيّر، إذ تعهدت الشركة العام الماضي، بتجنّب إبرام الصفقات مع الحكومات الأجنبية فقط. وبحسب مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات في يناير/كانون الثاني الماضي، فإن ثروة عائلة ترامب تقدر بنحو 6.8 مليارات دولار، والتي ترتبط على نحوٍ متزايد بالعملات الرقمية التي أضافت 1.4 مليار دولار إلى ثروة العائلة الرئاسية خلال العام 2025، لتشكل ما يقارب خُمس ثروتها لأول مرة.

وتمثل الأصول العقارية أقل من نصف ثروة عائلة ترامب وفقاً لأحدث التقديرات، انخفاضاً من 79% في عام 2023. وأشارت بلومبيرغ في تقرير سابق، إلى أنّ الإفصاحات المالية الرسمية تُدرج الأصول وفق نطاقات تقديرية فقط، حيث "أكثر من 50 مليون دولار" هو أعلى تصنيف، بما يجعل من الصعب حساب صافي ثروة دقيق استناداً إلى هذه الإفصاحات فقط.

(الدولار = 1.3955 دولار أسترالي)

(رويترز، العربي الجديد)