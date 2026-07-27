ترامب يضع وارش في ورطة قبل اختبار الفائدة الأميركية الحاسم

- يواجه كيفن وارش ضغوطاً من الرئيس ترامب لخفض أسعار الفائدة، بينما تتوقع الأسواق تثبيتها أو رفعها، مما يضعه في موقف صعب بين تلبية رغبات الرئيس والحفاظ على استقلالية البنك المركزي. - تتزايد التوقعات بتثبيت الفائدة ضمن نطاق 3.50% و3.75% مع احتمالية رفعها بسبب ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم، بينما يبدو أن خفض الفائدة الذي يطالب به ترامب غير مرجح. - تتباين الآراء داخل لجنة السوق المفتوحة حول رفع الفائدة لمواجهة الضغوط السعرية، مع دعوات للتحرك السريع وأخرى لانتظار بيانات إضافية، مما يعكس مخاوف من استمرار نمو الأسعار بعيداً عن المستهدف.

يجد رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش نفسه في ورطة مع اقتراب اختبار الفائدة، ففي الوقت الذي انحصرت فيه خيارات الأسواق بين رفعها أو تثبيتها، مع غياب شبه كامل لاحتمال الخفض، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط في الاتجاه المعاكس.

ويعوّل ترامب، الذي اختار وارش خلفاً لجيروم باول، رئيساً جديداً للبنك المركزي لتحقيق سيناريو خفض تكاليف الاقتراض الذي طالب به مراراً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تدفع الأسواق إلى توقع رفع أو تثبيت الفائدة؟ كيف يمكن لوارش الموازنة بين ضغوط ترامب والحفاظ على استقلالية البنك المركزي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وزاد ترامب الضغط على وارش، اليوم الاثنين، عندما دعا مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية إن "الولايات المتحدة يجب أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم". وأشاد بوارش، لكنه أشار إلى أن القرار لا يعود إليه وحده، متهماً أعضاء المجلس بأنهم "سياسيون للغاية"، ومؤكداً أنه يعرف ما يرغب رئيس المجلس في فعله. وهو تصريح كفيل بفرض مزيد من الضغوط على وارش.

وتأتي تصريحات ترامب قبل يومين من إعلان قرار الفائدة المقرر بعد غد الأربعاء، في ختام اجتماع يستمر يومين. ويواجه وارش معادلة صعبة بين الاستجابة لرغبة الرئيس الذي عيّنه، والمحافظة على استقلالية البنك المركزي وصدقيته في مكافحة التضخم، خصوصاً أن خفض الفائدة لا يحظى بأي رهان مؤثر في الأسواق في الوقت الحالي.

ويجد وارش نفسه أمام اختبار سياسي ونقدي مبكر، فإذا رفع الفائدة، سيصطدم مباشرة برغبة ترامب في خفضها. وإذا أبقاها ثابتة، فسيكون مطالباً بإقناع الأسواق بأن المجلس مستعد للتحرك لاحقاً لكبح التضخم. أما خفضها استجابة لضغط البيت الأبيض، فسيبدو بعيداً عن اتجاه البيانات والرهانات، وقد يثير أسئلة واسعة بشأن استقلالية البنك المركزي تحت قيادته.

وتشير أحدث تسعيرات العقود الآجلة إلى أن تثبيت الفائدة ضمن نطاق 3.50% و3.75% يبقى السيناريو الأرجح بنسبة تقارب 62%، مقابل نحو 38% لرفعها بربع نقطة مئوية. وكان احتمال الرفع لا يتجاوز 13% قبل أسبوع، ما يكشف سرعة التحول في توقعات المستثمرين بعد صعود النفط وتجدد المخاوف من موجة تضخمية جديدة. أما احتمال الخفض الذي يطالب به ترامب، فيكاد يكون معدوماً.

وجاء هذا التحول بعد أن دفعت تطورات الحرب في المنطقة أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل، ما أعاد مخاطر الطاقة إلى صدارة حسابات البنك المركزي. وكانت قراءة التضخم في يونيو/حزيران، التي جاءت أقل من المتوقع عند 3.5%، قد قلصت سابقاً احتمال الرفع، قبل أن تعكس قفزة النفط تجاه الرهانات خلال أيام.

وتتزايد داخل لجنة السوق المفتوحة الأصوات الداعية إلى التحرك السريع. وتدفع رئيسة الاحتياط الفيدرالي في دالاس لوري لوغان ورئيسة فرع كليفلاند بيث هاماك نحو رفع الفائدة لمواجهة استمرار الضغوط السعرية، وقد ينضم إليهما رئيس فرع مينيابوليس نيل كاشكاري. وفي المقابل، يفضّل مسؤولون آخرون، يتقدمهم رئيس فرع نيويورك جون وليامز، انتظار اجتماع سبتمبر/أيلول للحصول على بيانات إضافية عن التضخم والنشاط الاقتصادي.

وتعكس الدعوات إلى الرفع مخاوف من أن يؤدي صعود النفط، وانتقال جزء من تكلفة الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، والطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، واستمرار تضخم الخدمات، إلى إبقاء نمو الأسعار بعيداً عن مستهدف 2%. وقد يدفع ذلك بعض الأعضاء إلى الاعتراض إذا قررت الأغلبية تثبيت الفائدة، بعد أن صوّت الأعضاء بالإجماع في يونيو/حزيران على إبقائها دون تغيير.

ورغم ارتفاع رهانات الزيادة، ما زال معظم المحللين يرجحون تثبيت الفائدة مع توجيه رسالة متشددة تترك الباب مفتوحاً أمام رفعها في سبتمبر/أيلول. ويستند هذا التوقع إلى تباطؤ التضخم في يونيو/حزيران، وحاجة أعضاء المجلس إلى التحقق من مدى استمرار صدمة النفط قبل اتخاذ قرار قد يزيد تكاليف التمويل على الأسر والشركات.