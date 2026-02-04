ترامب يصدر قانوناً ينهي الإغلاق الحكومي الجزئي في الولايات المتحدة

- أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإغلاق الحكومي الجزئي الذي استمر أربعة أيام، بعد موافقة بعض الديمقراطيين على مشروع ميزانية مع الجمهوريين، رغم انتقادات من أنصارهم. - حافظ الدولار على مكاسبه بفضل بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع ارتفاع الدولار الأسترالي قبل قرار البنك المركزي الأسترالي المتوقع برفع سعر الفائدة. - تراجع التوتر الجيوسياسي بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند واستئناف المحادثات النووية مع إيران، مما دعم الدولار بشكل إضافي.

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء قانوناً ينهي الإغلاق الحكومي الجزئي الذي دام أربعة أيام. وقال ترامب "إن هذا القانون هو انتصار كبير للشعب الأميركي"، في إشارة إلى التشريع الذي كانت تعطّله معارضة الديمقراطيين لتمويل الوكالة الفيدرالية التي تنفّذ حملته الواسعة النطاق ضد الهجرة غير النظامية.

وبعد ثلاثة أشهر من أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، جاء الشلل المالي الجزئي هذه المرة نتيجة رفض المعارضة الديمقراطية إقرار ميزانية مقترحة لوزارة الأمن الداخلي من دون فرض قيود على شرطة الهجرة، بعد مقتل مواطنَين أميركيَّين أخيراً برصاص عناصر منها في مدينة مينيابوليس.

وعطل الإغلاق الحكومي قطاعات اقتصادية حيوية في البلاد، فيما أحيل مئات آلاف الموظفين الرسميين على البطالة التقنية، فيما اضطر آخرون تعتبر أعمالهم أساسية إلى مواصلة العمل من غير أن يتقاضوا أجورهم حتى انتهاء الشلل. ولم ينته الإغلاق إلا عندما قرر بعض الديمقراطيين في مجلس الشيوخ التصويت على مشروع ميزانية وُضع مع الجمهوريين، لقاء وعود بتقديم تنازلات حول هذه المساعدات. وواجه قرارهم انتقادات شديدة من العديد من أنصار الحزب الديمقراطي الذين يودون من حزبهم إبداء معارضة أشدّ بوجه ترامب.

من جهة أخرى، حافظ الدولار على مكاسبه، أمس الثلاثاء، بعد أن تغلبت بيانات اقتصادية إيجابية وتوقعات متغيرة بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على المخاوف من إغلاق آخر للحكومة الأميركية. وارتفع الدولار الأسترالي قبل قرار البنك المركزي الأسترالي المتوقع برفع سعر الفائدة، وهو الأول من بين ثلاثة قرارات رئيسية لبنوك مركزية هذا الأسبوع. وظل الين منخفضا، إذ حاولت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما التقليل من أهمية تصريحات رئيسة الوزراء التي أشارت فيها إلى أن هناك فوائد لضعف العملة.

وارتفع الدولار خلال الليل بعد أن أظهرت بيانات التصنيع الأميركية الصادرة عن معهد إدارة التوريدات عودة النمو، على الرغم من احتمال تأجيل تقرير الوظائف الرئيسي بسبب الإغلاق في واشنطن. وتراجع التوتر الجيوسياسي مع توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند وإعلانها استئناف المحادثات النووية مع إيران. وقال محلل العملات في بنك أستراليا الوطني رودريغو كاتريل، "الأخبار الواردة من الولايات المتحدة داعمة للدولار أيضاً من حيث هذه المفاجأة الكبيرة من معهد إدارة التوريدات".

وأضاف "أخبار توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري مع الهند مثيرة للاهتمام، لكن الأمر يتعلق في الحقيقة بفكرة أن التوتر بين واشنطن وطهران في طريقها إلى التهدئة على ما يبدو، وأن كل هذه التهديدات والضغوط التي مارسها الرئيس ترامب دفعت إيران إلى طاولة المفاوضات".

ولم يتغير مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة عملات، كثيراً عند 97.50، بعد ارتفاعه لمدة يومين. وارتفع اليورو 0.1 % إلى 1.1804 دولار، وصعد الين 0.1% إلى 155.53 مقابل الدولار. ويشهد الدولار ارتفاعا منذ أن رشح ترامب كيفن وارش لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل. ويفترض المحللون أن وارش سيكون أقل احتمالاً للضغط من أجل إجراء تخفيضات سريعة وشاملة في أسعار الفائدة مقارنة ببعض المرشحين الآخرين الذين كانوا في السباق.

(فرانس برس، العربي الجديد)