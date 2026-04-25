ترامب يشتري سندات بـ51 مليون دولار خلال فترة الحرب

- في مارس/آذار، اشترى ترامب سندات بقيمة تتراوح بين 51 و161 مليون دولار، شملت سندات بلدية وخزانة واستثمارات في الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية. - بين أغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول، بلغت مشتريات ترامب من السندات ما بين 82 و337 مليون دولار، مع أكثر من 175 عملية شراء في قطاعات مستفيدة من سياساته. - في إفصاح 2024، أعلن ترامب عن دخل يتجاوز 600 مليون دولار من مصادر متنوعة، وتقدر ثروته بـ 6.4 مليارات دولار، موزعة بين عقارات واستثمارات إعلامية وعملات مشفرة.

كشفت إفصاحات مالية صادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية، اليوم السبت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اشترى سندات بقيمة لا تقل عن 51 مليون دولار خلال مارس/آذار الماضي، أي خلال فترة الحرب في المنطقة، في معاملات شملت قطاعات عدة، بينما قد تصل القيمة القصوى المجمعة لمشترياته من السندات عبر مختلف فئات الأصول إلى نحو 161 مليون دولار.

وأظهرت النماذج أن ترامب نفذ 175 معاملة مالية خلال الشهر الماضي. ولا تتضمن هذه النماذج القيم الدقيقة لكل عملية بيع أو شراء، بل نطاقاً تقريبياً للقيم.

وبحسب الإفصاحات، كانت معظم الأصول المعلنة سندات بلدية صادرة عن ولايات ومقاطعات ومناطق مدرسية وكيانات أخرى مرتبطة بوكالات حكومية أو شراكات بين القطاعين العام والخاص. وكانت أكبر 26 معاملة لترامب، والتي تراوحت قيمة كل واحدة منها بين مليون و5 ملايين دولار، عبارة عن سندات بلدية وسندات خزانة أميركية في معظمها.

وتضمنت الإفصاحات أيضا عمليتين لشراء إصدارات من شركة الأخشاب والمنتجات العقارية الأميركية "ويرهاوزر"، وشركة صناعة السيارات الأميركية "جنرال موتورز"، إلى جانب استثمار في صندوق مؤشرات متداولة يتتبع مؤشراً للسندات عالية العائد.

واشترى ترامب سندات شركات في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية، بينها شركة الطاقة الأميركية "كونستليشن إنرجي"، وشركة النفط والغاز الأميركية "أوكسيدنتال بتروليوم"، وشركات أشباه الموصلات الأميركية "برودكوم"، و"إنفيديا".

وشملت المشتريات أيضاً سندات في شركتي التكنولوجيا الأميركيتين "ميتا بلاتفورمز" و"مايكروسوفت"، إلى جانب سندات صادرة عن بنوك وول ستريت، بينها سيتي غروب وغولدمان ساكس وجي بي مورغان تشيس، إضافة إلى شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ.

وكانت الإدارة الأميركية قد أكدت في وقت سابق أن ترامب يواصل تقديم الإفصاحات المالية الإلزامية المتعلقة باستثماراته، مشيرة إلى أنه لا هو ولا عائلته يتوليان إدارة المحفظة الاستثمارية التي تديرها مؤسسة مالية مستقلة.

مشتريات سابقة بـ82 مليون دولار

وأظهرت إفصاحات مالية سابقة، نُشرت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن ترامب اشترى سندات شركات وسندات حكومية بما لا يقل عن 82 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من أواخر أغسطس/آب إلى أوائل أكتوبر/تشرين الأول. وشملت تلك المشتريات استثمارات جديدة في قطاعات يمكن أن تستفيد من سياساته، إذ نفذ ترامب حينها أكثر من 175 عملية شراء مالية بين 28 أغسطس/آب والثاني من أكتوبر/تشرين الأول. وبحسب الإفصاحات نفسها، تجاوز الحد الأقصى لإجمالي قيمة مشتريات السندات 337 مليون دولار.

دخل يتجاوز 600 مليون دولار

وفي إفصاحه السنوي الذي بدا أنه يغطي عام 2024، أعلن ترامب في وقت سابق عن دخل تجاوز 600 مليون دولار من العملات المشفرة وملاعب الغولف ومصادر أخرى. وأظهر الإفصاح أن توجهه نحو العملات المشفرة ساهم في زيادة ثروته بشكل كبير.

ووفقاً لحسابات "رويترز" في ذلك الوقت، أشار إفصاح ترامب في يونيو/حزيران بصورة عامة إلى امتلاكه أصولاً لا تقل قيمتها عن 1.6 مليار دولار. كما أظهر إفصاح قدم في أغسطس/آب أن ترامب اشترى سندات بأكثر من 100 مليون دولار منذ عودته إلى الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتقدر ثروة ترامب بنحو 6.4 مليارات دولار وفق مؤشر "بلومبيرغ" للمليارديرات. وتتوزع أصوله بين عقارات فاخرة، من بينها منتجع "مارالاغو" في ولاية فلوريدا، وحصص في شركات إعلامية مثل شركة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، إضافة إلى استثمارات متزايدة في العملات المشفرة التي عززت ثروته بمئات الملايين من الدولارات خلال العامين الأخيرين.