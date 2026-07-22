ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية إضافية على 60 دولة

- يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على منتجات من دول مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، و12.5% على واردات من الصين والهند واليابان، بهدف مكافحة السخرة في سلاسل التوريد. - تعهدت إدارة ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع الكندية و25% على المنتجات البرازيلية، رغم إلغاء محكمة التجارة الدولية الأميركية للتعريفة السابقة، مما يبرز التزام ترامب بالرسوم الجمركية. - تتأخر رسوم أخرى بسبب تحقيق حول فائض الطاقة الإنتاجية، وتأتي هذه التحركات في وقت حساس سياسياً مع اقتراب انتخابات منتصف المدة، مما يضع الإدارة أمام تحديات اقتصادية وسياسية.

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جديدة على منتجات من عشرات الدول بحلول يوم الجمعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة لضمان بقاء نظام الرسوم الجمركية كما هو حتى بعد انتهاء الرسوم العالمية المؤقتة بنسبة 10%، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ".

وكانت إدارة ترامب قد اقترحت الشهر الماضي تعريفات جمركية جديدة لا تقل عن 10% على 60 شريكاً تجارياً، مشيرة إلى ما وصفته بمعايير متساهلة للعمل القسري. ويستعد فريق الرئيس لفرض مهام بحلول نهاية الأسبوع، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانوا سينحرفون عن الاقتراح الأولي، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الخطط قبل أن تكشف عن الجميع.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي المعايير التي وصفتها الإدارة بـ "المتساهلة للعمل القسري" والتي استندت إليها في اقتراح التعريفات الجمركية الجديدة؟ ما هي الدول التي ستخضع لرسوم جمركية أعلى بنسبة 12.5% وفقاً للمقترح المقدم من مكتب الممثل التجاري الأميركي؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وطبق الرئيس معدل 10% الشامل بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية العالمية السابقة التي فرضها في وقت سابق من هذا العام. طُبِّق هذا الرسم بموجب المادة الـ122 من قانون التجارة، التي تسمح للرئيس بفرض ضريبة استيراد بنسبة 10% لمدة تصل إلى 150 يوماً لمعالجة عجز ميزان المدفوعات، وفق "بلومبيرغ".

كما ألغت محكمة التجارة الدولية الأميركية تلك التعريفة الجمركية لكنها قيدت الإعفاء فقط للمدعين وتركتها إلى حد كبير كما هي للمستوردين الآخرين. ومن خلال المضي قدماً في الاقتراح الأخير، سيؤكد ترامب التزامه بالرسوم الجمركية، رغم مخاوف الناخبين بشأن تكاليف المعيشة قبل انتخابات منتصف المدة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعهدت الإدارة هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على العديد من السلع الكندية، ما صعّد بشكل كبير الصراع التجاري طويل الأمد بين ترامب والجار الشمالي للولايات المتحدة. وتحركت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على العديد من المنتجات البرازيلية.

وبحسب معارضي السياسة التجارية للرئيس، فإن فرض رسوم على الواردات يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات التي يشتريها المستهلكون، فيما يصرّ الرئيس وفريقه في الإدارة على أن هذه الرسوم خطوة لازمة لإحياء الصناعة الأميركية وحماية الشركات المحلية من المنافسة الخارجية.

ووفق المقترح المقدم من مكتب الممثل التجاري الأميركي يستهدف مكافحة السخرة في سلاسل التوريد، ستُفرض رسوم جمركية بواقع 10% على منتجات قادمة من عشرات الدول، من بينها كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي وتايوان. أما الواردات من اقتصادات كبرى أخرى كالصين والهند واليابان، فستُخضَع لرسوم أعلى بنسبة 12.5%.

الرسوم الجمركية المقترحة على الواردات أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

في المقابل، لا يُرجَّح أن تدخل مجموعة أخرى من الرسوم، التي قد تنتج من تحقيق منفصل حول فائض الطاقة الإنتاجية، حيز التنفيذ بحلول يوم الجمعة، إذ أفاد مسؤولون في الإدارة أخيراً بأن العمل على هذا الملف ما زال متواصلاً. كذلك فإن التوصيات المقترحة تستلزم مرور فترة انتظار رسمية وعقد جلسات استماع قبل الشروع في تطبيقها، ما يعني أن الحزمة الكاملة من الرسوم الطارئة التي يسعى ترامب لإعادة فرضها لن تُنفَّذ إلا في مرحلة لاحقة.

تأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من التصعيد التجاري الذي تنتهجه إدارة ترامب منذ بداية العام. ورغم أن محكمة التجارة الدولية ألغت تلك التعرفة أيضاً، إلا أنها قصرت الإعفاء على المدعين فقط، تاركة الرسم قائماً عملياً على باقي المستوردين. ويأتي كل ذلك في وقت حساس سياسياً، مع اقتراب انتخابات منتصف المدة في نوفمبر/ تشرين الثاني واستمرار مخاوف الناخبين من ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يجعل الإدارة أمام معادلة صعبة بين الإصرار على أجندتها الحمائية وتجنب الأعباء الاقتصادية على المستهلكين.