- يعتزم الرئيس ترامب إصدار أمر تنفيذي لخفض الرسوم الجمركية على سلع غذائية أساسية مثل اللحوم والطماطم، بهدف تقليل تكاليف المعيشة وسط ضغوط الناخبين بشأن ارتفاع الأسعار. - توصلت الولايات المتحدة وسويسرا إلى اتفاق تجاري يخفّض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية من 39% إلى 15%، مما يشكل انفراجة كبيرة لسويسرا. - تعهدت سويسرا بالاستثمار في الولايات المتحدة بمبلغ 200 مليار دولار، بما في ذلك 70 مليار دولار في قطاعات مثل الصناعات الدوائية وتكرير الذهب.

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي اليوم الجمعة، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على مجموعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل اللحوم والطماطم والبن والموز، في خطوة تهدف إلى تقليل تكاليف البقالة وسط تزايد ضغوط الناخبين بشأن ارتفاع الأسعار.

وبحسب مسؤول في البيت الأبيض، فإن التخفيضات ستشمل سلعاً لا تنتج الولايات المتحدة منها كميات كافية لتلبية الطلب المحلي، إلا أن التفاصيل الدقيقة، مثل حجم التخفيضات وعدد السلع المشمولة، لم تُكشف بعد.

ويأتي القرار في وقت يركز فيه ترامب بشكل أكبر على ملف القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، في ظل استمرار قلق الناخبين من الوضع الاقتصادي. كما يعكس القرار اعترافاً ضمنياً بأن السياسات الجمركية السابقة كان لها دور في زيادة الضغوط السعرية على المستهلكين الأميركيين. وألمح ممثل التجارة الأميركية، جيمسون غرير، إلى القرار صباح الجمعة، مؤكداً أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تسمح بإعفاءات جمركية للسلع الحيوية عندما تقتضي الحاجة.

ورغم دفاع ترامب وكبار المسؤولين عن سياسات الرسوم الجمركية الأميركي، يعترف البيت الأبيض بالحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتهدئة الأسعار التي شكلت مصدر إحباط للناخبين لسنوات. ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يشكل بداية سلسلة من التعديلات على الرسوم الجمركية في محاولة لتحقيق توازن بين دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء عن المستهلك الأميركي.

واليوم أيضاً، توصلت الولايات المتحدة وسويسرا إلى اتفاق تجاري "أساسي" يخفّض الرسوم الجمركية على السلع السويسرية من 39% إلى 15%، وفق ما أعلن الممثل التجاري الأميركي جميسون غرير، فيما من المقرر أن يكشف البيت الأبيض عن تفاصيل الاتفاق يوم الجمعة.

ويشكل هذا الاتفاق انفراجة كبيرة لسويسرا، التي كانت تعاني أعلى رسوم جمركية فرضتها إدارة ترامب على أي دولة متقدمة. وتشمل نسبة الـ15% الرسوم الخاصة بالدول الأكثر تفضيلاً وبعض الرسوم الأخرى القائمة، بما يشبه ترتيب الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، تعهدت سويسرا بالاستثمار في الولايات المتحدة بمبلغ 200 مليار دولار خلال ولاية الرئيس ترامب، بما في ذلك 70 مليار دولار العام المقبل في قطاعات مثل: الصناعات الدوائية وتكرير الذهب والمعدات السككية. كما تعهدت سويسرا بشراء المزيد من طائرات بوينغ التجارية، ما يعزز القطاع الصناعي الأميركي ويوفر فرص عمل إضافية.