ترامب يستثني المجر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي

- منحت الولايات المتحدة المجر إعفاءً لمدة عام من العقوبات على استخدام النفط والغاز الروسيين بعد اجتماع بين أوربان وترامب، مما يعكس أهمية النفط الروسي للمجر. - تعهدت المجر بشراء غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة بقيمة 600 مليون دولار، مما يعزز العلاقات التجارية ويساهم في تعزيز مكانة الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للغاز الطبيعي المسال. - ارتفعت أسعار النفط بعد الإعفاء الأمريكي، بينما أظهرت بيانات روسية انخفاضًا في إيرادات النفط والغاز بنسبة 27% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق.

قال مسؤول في البيت الأبيض إنّ الولايات المتحدة منحت المجر إعفاءً لمدة عام واحد من العقوبات الأميركية لاستخدامها النفط والغاز الروسيين، وذلك بعد أن ضغط رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للحصول على استثناء خلال اجتماع ودي، أمس الجمعة، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن. وكان ترامب قد فرض، الشهر الماضي، عقوبات متعلقة بأوكرانيا على شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت، شملت تهديداً بفرض مزيد من العقوبات على كيانات في الدول التي تشتري النفط من هاتين الشركتين.

والتقى أوربان، وهو حليف قديم لترامب، الرئيس في البيت الأبيض، في أول اجتماع ثنائي بينهما منذ عودة الرئيس الجمهوري إلى السلطة، وشرح له سبب حاجة بلاده إلى استخدام النفط الروسي في الوقت الذي يضغط فيه ترامب على أوروبا للتوقف عن ذلك. وتمثل عوائد النفط والغاز ما يصل إلى ربع الميزانية الروسية، وهي أهم مصدر لتمويل الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا، والتي دخلت عامها الرابع. وقال أوربان إنّ المسألة حيوية بالنسبة إلى المجر وتعهد بتوضيح "العواقب التي سيتحملها الشعب المجري والاقتصاد المجري في حال توقف إمدادات النفط والغاز من روسيا".

وبدا ترامب متفهماً لموقف أوربان، رغم أنه يدفع الأوروبيين إلى الابتعاد عن الطاقة الروسية للضغط على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا. وقال ترامب: "نحن ندرس الأمر، لأن وضعه مختلف تماماً في ما يتعلق بالحصول على النفط والغاز من مناطق أخرى... كما تعلمون، هم لا يملكون... ميزة البحر. إنها دولة عظيمة وكبيرة، لكنها بلا منفذ بحري ولا موانئ". وأضاف: "لكن كثيراً من الدول الأوروبية تشتري النفط والغاز من روسيا منذ سنوات... وقلت: ما قصة ذلك بالضبط؟".

ويأتي هذا الضغط في الوقت الذي يواصل فيه ترامب الاستفادة من مكانة أميركا باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وربط إمدادات الطاقة بالعلاقات التجارية مع أوروبا والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. ونظراً لأن أوروبا تُمثل بالفعل أكبر سوق للغاز الطبيعي المسال الأميركي، فقد تحوّل التركيز إلى ما يُسمى بالممر الرأسي، وهو طريق غاز جديد من الشمال إلى الجنوب يربط اليونان ببلغاريا ورومانيا وأوكرانيا. وستلعب محطات التصدير بالقرب من أثينا وفي شمال اليونان دوراً رئيسياً في ذلك.

كذلك أفاد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، بأنّ المجر تعهدت بشراء غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة بقيمة 600 مليون دولار. وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في منشور على منصة إكس، إنّ "الولايات المتحدة منحت المجر إعفاءً كاملاً وغير محدود من العقوبات على النفط والغاز. نحن ممتنون لهذا القرار الذي يضمن أمن الطاقة في المجر".

وتعتمد المجر على الطاقة الروسية منذ بداية الصراع في أوكرانيا عام 2022، ما أثار انتقادات من بعض حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وارتفعت أسعار النفط في نهاية تعاملات الأسبوع، أمس الجمعة، بعد تمكن المجر من استخدام النفط الروسي مع لقاء ترامب وأوربان في البيت الأبيض. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، أو 0.39%، إلى 63.63 دولاراً للبرميل عند التسوية. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59.75 دولاراً للبرميل مرتفعاً 32 سنتاً، أو 0.54%. وانخفض الخامان بنحو 2% هذا الأسبوع، مع زيادة منتجين عالميين رئيسيين الإنتاج.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية، أول أمس الخميس، أن إيرادات روسيا من النفط والغاز انخفضت 27% تقريباً في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 888.6 مليار روبل (10.93 مليارات دولار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط تراجع أسعار النفط وارتفاع الروبل. ومع ذلك، فقد ارتفعت الإيرادات 53% مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول، وذلك بسبب المدفوعات الدورية للضرائب القائمة على الأرباح من قبل الشركات.

وانخفض إجمالي عوائد الميزانية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول 21.4% على أساس سنوي، إلى 7.5 تريليونات روبل، ويتماشى ذلك مع أحدث التوقعات السنوية للوزارة. وتوقعت وزارة المالية في البداية أن تصل إيرادات النفط والغاز لعام 2025 إلى 10.94 تريليونات روبل أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها خفضت الرقم لاحقاً إلى 8.32 تريليونات روبل. وفي عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات النفط والغاز 11.13 تريليون روبل.

