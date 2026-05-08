ترامب يستأنف حكماً أبطل رسومه بـ10% ويهدد أوروبا بالتصعيد

- أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية حكمًا بأن الرسوم الجمركية بنسبة 10% التي فرضتها إدارة ترامب غير قانونية بموجب قانون التجارة لعام 1974، مما يشكل انتكاسة لخطط ترامب. - الحكم يفتح الباب لمعركة قانونية طويلة لاسترداد مليارات الدولارات من الرسوم، مع خطط ترامب لاستخدام المادة 301 لفرض رسوم أوسع نطاقًا. - هدد ترامب بزيادة الرسوم على سلع الاتحاد الأوروبي إذا لم يلتزم الاتحاد باتفاق التجارة، مع تأكيد الممثل التجاري الأميركي على إمكانية فرض رسوم أعلى.

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حكما قضى بأن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10% التي فرضتها في فبراير/شباط لا تستند إلى أساس قانوني بموجب قانون التجارة الصادر في سبعينيات القرن الماضي.

وقضت محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الخميس، في قرار صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت بأن المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لم تكن تهدف إلى معالجة العجز التجاري الذي يحدث عندما تستورد الولايات المتحدة سلعا أكثر مما تصدر. ومع ذلك، لم تمنع المحكمة الرسوم الجمركية إلا بالنسبة لثلاثة مستوردين رفعوا دعوى قضائية، وهم شركتان صغيرتان وولاية واشنطن.

وفي حين أن الحكم ينطبق على مجموعة من الرسوم من المقرر أن ينتهي أجل العمل بها في غضون شهرين تقريبا، فإنه يمثل انتكاسة أخرى لطموحات ترامب في فرض رسوم جمركية عالمية، ويأتي قبل أسبوع من موعد مناقشته التوتر التجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين.

ويمهد الحكم الطريق لمعركة قانونية مطولة أخرى بشأن استرداد رسوم جمركية بمليارات الدولارات، بعد ثلاثة أشهر من إلغاء المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الوطنية. في وقت ألقى فيه ترامب اللوم في قرار محكمة التجارة على "قاضيين من اليسار المتطرف" في أثناء حديثه لصحافيين أمس.

وقضت المحكمة العليا في فبراير/شباط بأن ترامب لا يملك سلطة فرض الرسوم السابقة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، ما دفع ترامب إلى فرض رسوم بديلة بنسبة 10% على جميع الواردات باستخدام المادة 122 من قانون التجارة.

وكانت الرسوم الجديدة بديلا مؤقتا، إذ من المقرر أن تنتهي صلاحيتها في 24 يوليو/تموز ما لم يمددها الكونغرس.

ولا تزال إدارة ترامب تخطط لفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا على الشركاء التجاريين الرئيسيين، مستندة إلى قانون ثالث صمد أمام العديد من الطعون القانونية، وهو المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تُعنى بالممارسات التجارية غير العادلة. وتجري الإدارة حاليا ثلاثة تحقيقات جمركية بموجب المادة 301، ومن المقرر الانتهاء منها في يوليو/تموز.

وقال الممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، اليوم الجمعة، إن "واشنطن ستعاود فرض رسوم جمركية أعلى على سلع الاتحاد الأوروبي ما لم يف بالتزامات الاتفاق التجاري قبيل الموعد النهائي في الرابع من يوليو/تموز". وأضاف في تصريحات لشبكة "فوكس بيزنس نتورك" أنه "تحدث مع مسؤولين تجاريين من مختلف الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي خلال زيارة إلى أوروبا هذا الأسبوع، وعبر عن اعتقاده بأنهم يركزون على إجراء التغييرات اللازمة". وتابع "أكدوا لي التزامهم بالامتثال. نأمل بأن يكون الأمر كذلك، لكننا نراقب الوضع عن كثب. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستعود الولايات المتحدة إلى هيكل الرسوم الجمركية السابق المفروض على الاتحاد الأوروبي".

وقال دونالد ترامب، أمس الخميس، إنه "سيمهل الاتحاد الأوروبي حتى الرابع من يوليو/تموز للوفاء بالتزاماته بموجب اتفاق التجارة الذي جرى التوصل إليه في اسكتلندا في يوليو الماضي، قبل أن يرفع الرسوم الجمركية على سلع التكتل، بما في ذلك السيارات، إلى "مستويات أعلى بكثير".

وهدد ترامب في وقت سابق برفع الرسوم الجمركية على سيارات وشاحنات الاتحاد الأوروبي إلى 25% من النسبة المتفق عليها سابقا والبالغة 15%، بدءا من هذا الأسبوع.

(العربي الجديد، رويترز)