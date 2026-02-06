- سعى الرئيس ترامب لربط تمويل مشروع نفق "غيتواي" بتسمية محطة "بن ستايشن" ومطار واشنطن دالاس باسمه، مما قوبل برفض من الديمقراطيين. - لجأت نيويورك ونيوجرسي للقضاء للطعن في قرار تجميد التمويل، محذرين من أن حجب الأموال قد يؤدي لانهيار المشروع. - استخدم ترامب التمويل الفيدرالي كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، مما أثار انتقادات من شخصيات بارزة تطالب بالإفراج عن تمويل المشروع فوراً.

في سباق محموم لترك بصمة تحمل اسمه على خرائط الولايات المتحدة قبل أن يترك المنصب، يعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أسلوب المقايضة الصريحة بين النفوذ والرمزية، هذه المرة عبر محاولة ربط مليارات التمويل الفيدرالي بإطلاق اسمه على أبرز بوابات السفر والتنقل في البلاد.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، فقد طُرحت داخل أروقة واشنطن خلال يناير/كانون الثاني 2026 فكرة مفادها الإفراج عن تمويل فيدرالي مجمّد لمشروع نفق السكك الحديدية المعروف بمشروع "غيتواي" بين نيويورك ونيوجرسي مقابل دعم إعادة تسمية محطة "بن ستايشن" (محطة سكك تربط بين المدن الرئيسية في نيويورك وهي أكثر مركز نقل ركاب نشاطاً في نصف الأرض الغربي) ومطار واشنطن دالاس الدولي ليحملا اسم ترامب.

ونقلت التقارير أن المبلغ المعني يتجاوز 16 مليار دولار ضمن تمويلات مرتبطة بمشروع النفق الحيوي الذي يخدم خطوط شركة ركاب السكك الحديدية الوطنية "أمتراك" وقطارات الضواحي في الشمال الشرقي الأميركي، غير أن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر رفض المقترح من باب أنه لا يملك أصلاً سلطة إعادة تسمية منشآت فيدرالية بهذه الطريقة.

>@PunchbowlNews PM:



TRUMP WANTS HIS NAME ON DULLES, PENN STATION



Trump admin asked SCHUMER to support his renaming Washington-Dulles and Penn Station after TRUMP.



TRUMP would release funding for Gateway project in exchange.



THE BACKSTORY:https://t.co/218DPAWjih — Jake Sherman (@JakeSherman) February 5, 2026

الرفض لم يُنه العاصفة، إذ وصفت شخصيات ديمقراطية ما جرى بأنه ابتزاز ومحاولة لاحتجاز بنية تحتية أساسية رهينة طموح شخصي، بينما أشار موقع أكسيوس إلى وجود موجة غضب داخل الحزب الديمقراطي واتهامات بأن التمويل العام يُستخدم ورقةَ ضغطٍ لفرض علامة ترامب على مرافق سيادية.

وذكرت وكالة رويترز أن ولايتي نيويورك ونيوجرسي لجأتا إلى القضاء للطعن في قرار تجميد التمويل، وسط مسار قانوني ينتظر جلسات حاسمة.

قرار قضائي

وتدرس قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جانيت فارغاس إصدار أمر تقييدي مؤقت لاستعادة التمويل، في ظل اقتراب مشروع نفق غيتواي من نهايته وسط تجميد التمويل الذي استمر أشهراً. وأعلنت اليوم الجمعة أنها ستصدر قريباً جداً رأياً مكتوباً بشأن التمويل.

وجادل نائب المدعي العام لولاية نيوجرسي شانكار دورايسوامي بأن حجب الأموال "سيؤدي إلى انهيار المشروع برمته"، حيث قد تتراكم التأخيرات الطفيفة لتؤدي إلى تأخير كبير في أعمال البناء. وقال: "لا يمكن ببساطة التخلي عن مواقع المشاريع. فهناك حفرة ضخمة في الأرض في نورث بيرغن، نيوجرسي، يجب تأمينها". وأضاف أن "ولايتي نيويورك ونيوجرسي ستواجهان ضرراً لا يمكن إصلاحه إذا استمر تجميد التمويل، في حين لم تقدم إدارة ترامب ما يبرر هذا التوقف".

No. This is ridiculous. These naming rights aren’t tradable as part of any negotiations, and neither is the dignity of New Yorkers. At a time when New Yorkers are already being crushed by high costs under the Trump tariffs, the president continues to put his own narcissism over… https://t.co/eavU6jy62f — Sen. Kirsten Gillibrand (@gillibrandny) February 6, 2026

وعادة في الولايات المتحدة تُسمَّى منشآت كبرى بأسماء رؤساء عندما يغادرون المنصب أو بعد وفاتهم، بينما طلب ترامب يبدو أنه محاولة كسر لأعراف سياسية راسخة.

ورغم ذلك نجح ترامب في تغيير اسم "مركز كينيدي" إلى "ترامب كينيدي سنتر"، بحيث أضاف اسمه إلى اسم المركز، وأثار ذلك جدلاً قانونياً وسياسياً، كون "مركز كينيدي" مؤسسة أنشأها الكونغرس واسمها منصوص عليه قانونياً، ما يجعل تغيير الاسم الكامل مسألة تتطلب تشريعاً، لا مجرد قرار داخلي.

وفي ملف العملة التذكارية، سبق أن تحدثت وسائل إعلام عن مشروع لقطعة معدنية تذكارية من فئة دولار تحمل صورة ترامب، وهو ما فجّر نقاشاً حول القيود القانونية والتمييز بين العملة والقطع التذكارية داخل وزارة الخزانة والجهات التابعة لها.

انتقادات لاذعة

ولم تخلُ خطوة ترامب المثيرة للجدل من الانتقادات، فعلى منصة إكس، جاءت الانتقادات حادة بحيث قرئت الفكرة بوصفها مقايضة بين المصلحة العامة والاسم الشخصي، ووصفت السناتورة كيرستن جيليبراند في منشور لها على منصة إكس فكرة ترامب بـ "السخيفة" وقالت إن "حقوق التسمية ليست سلعة للتفاوض وغير قابلة للمفاوضات" وأشارت إلى أن كرامة سكان نيويورك ليست بنداً في أي صفقة، في إشارة إلى رفض تحويل التمويل الفيدرالي إلى أداة ضغط رمزية. وطالبت ترامب بأن يهتم بمصلحة الناس وأن "يعيد تفعيل المشروع وجميع المشاريع التي تُعرقلها إدارته لتحقيق مكاسبه الشخصية".

Six years ago, I proudly led the effort to impeach Donald Trump over his illegal scheme to extort Ukraine. Today, he is once again attempting to extend his extortion racket by smearing his name onto Penn Station while holding up billions in critical funding for the Gateway… https://t.co/ny4Gzqq6dn — Rep. Nadler (@RepJerryNadler) February 6, 2026

وفي الاتجاه نفسه، وعلى المنصة ذاتها، وصف النائب جيري نادلر المسعى بأنه "مضخة ابتزاز" هدفها تلطيخ محطة "بن ستايشن" باسم ترامب، بينما تبقى مليارات مشروع "غيتواي" معلّقة، ما يعزز اتهام الديمقراطيين بأن التمويل يُستخدم رهينة لإشباع "نزعة الأثر الشخصي" لا لحل أزمة بنى تحتية.

وقال نادلر إنه يفتخر أنه "قاد قبل ست سنوات جهود عزل دونالد ترامب بسبب مخططه غير القانوني لابتزاز أوكرانيا". ولفت إلى أن "الرئيس الأميركي يُحاول اليوم مجدداً توسيع نطاق ابتزازه بتشويه سمعة محطة بنسلفانيا، ويُعرقل مليارات الدولارات من التمويل الحيوي لمشروع غيتواي". مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنهار فيه البنية التحتية الأميركية، يُفضّل ترامب إعادة تسمية المباني لأغراض أنانية على إعادة البناء الضرورية".

وختم نادلر مدونته قائلاً "يجب الإفراج عن تمويل مشروع غيتواي فوراً. لن يُحدد إرث دونالد ترامب بالمكان الذي وضع فيه اسمه، بل بالفوضى التي خلّفها في أهم مشروع بنية تحتية في بلادنا".

ونقل الصحافي أندرو سولندر عن النائب ريتشي توريس قوله إن ترامب "شخص تافهٌ بشكل مرضي، ولا يُمكن الوثوق به في الوفاء بوعوده. لا جدوى من الاستجابة لمطالبه المتغيرة باستمرار". محذراً من أن الاستجابة لمثل هذا الابتزاز لن تنهي المطالب، بل ستفتح الباب لفدية جديدة كل مرة.

سوابق في المقايضة

وسبق لترامب أن استخدم منطق المال مقابل الامتثال مع مدن وولايات في ملفات أخرى، أبرزها ملف ما يُعرف بـ"مدن الملاذ"، حين سعت إدارته منذ ولايته الأولى إلى الضغط على حكومات محلية عبر التهديد بقطع منح فيدرالية إن لم تتعاون مع سياسات الهجرة الفيدرالية.

NY Rep. Ritchie Torres pressuring Schumer not to take this deal, telling @axios Trump "is pathologically petty and cannot be trusted to keep his word. There is no point in yielding to his ever-changing ransom demands.” https://t.co/pgZSV31EPF — Andrew Solender (@AndrewSolender) February 5, 2026

وعاد هذا المنحى إلى الواجهة حديثاً، إذ نقلت رويترز في 14 يناير/كانون الثاني 2026 أن ترامب قال إن المدفوعات الفيدرالية للمدن المصنّفة "ملاذاً" ستنتهي، في سياق نزاع قانوني قائم، مع الإشارة إلى أن قاضياً فيدرالياً كان قد منع بالفعل محاولات حجب التمويل عن عشرات الولايات والبلديات التي طعنت قضائياً في القرار.

أما في ملف الكوارث الطبيعية، فقد سُجّل لترامب في ولايته الأولى تهديدات علنية بسحب مساعدات فيدرالية أو تقييدها، من بينها ما ارتبط بحرائق كاليفورنيا حين لوّح في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بإمكانية وقف التمويل الفيدرالي على خلفية خلافات سياسية حول إدارة الغابات.