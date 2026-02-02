ترامب يخفض الرسوم الجمركية على الهند مقابل وقف استيراد النفط الروسي

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية على السلع الهندية من 25% إلى 18% بعد تعهّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بوقف شراء النفط الروسي وزيادة مشتريات الهند من الولايات المتحدة. - الاتفاقية التجارية الجديدة تشمل خفض الرسوم الجمركية وغير الجمركية على المنتجات الأميركية، مع التزام الهند باستيراد ما يزيد عن 500 مليار دولار من منتجات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والفحم الأميركية. - القرار يعزز العلاقات الأميركية الهندية ويؤثر إيجابياً على الأسواق، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم الهندية وصندوق iShares MSCI India ETF، وسجلت الروبية الهندية مكاسب أمام الدولار.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الهندية من 25% إلى 18%، بعد تعهّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بوقف شراء النفط الروسي. وقال إن القرار جاء عقب اتصال هاتفي أجراه مع مودي اليوم الاثنين، مشيراً إلى أن الهند وافقت كذلك على التحرك نحو إلغاء الرسوم والحواجز غير الجمركية أمام المنتجات الأميركية، إضافة إلى شراء ما يزيد على 500 مليار دولار من الطاقة والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية والفحم وغيرها من السلع الأميركية.

وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال": "كان لي شرف التحدث مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، هذا الصباح. إنه أحد أعز أصدقائي، وقائد قوي ومحترم لبلاده. تحدّثنا عن أمور عديدة، منها التجارة، وإنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا. وقد وافق على وقف شراء النفط الروسي، وزيادة مشترياته من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا أيضاً".

أضاف: "سيساهم هذا في إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا حالياً، والتي تودي بحياة آلاف الأشخاص كل أسبوع! انطلاقاً من الصداقة والاحترام لرئيس الوزراء مودي، وبناءً على طلبه، اتفقنا، وفوراً، على اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والهند، بموجبها ستفرض الولايات المتحدة تعرفة جمركية متبادلة مخفضة، من 25% إلى 18%. وبالمثل، ستسعى الهند إلى خفض الرسوم الجمركية وغير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة إلى الصفر. كما التزم رئيس الوزراء بدعم المنتجات الأميركية على نطاق أوسع بكثير، بالإضافة إلى استيراد ما يزيد عن 500 مليار دولار من منتجات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة والفحم الأميركية، وغيرها الكثير".

وختم منشوره بالعبارة الآتية: "ستتعزّز علاقتنا المميزة مع الهند أكثر فأكثر في المستقبل. أنا ورئيس الوزراء مودي شخصان ننجز الأمور، وهو ما لا ينطبق على معظم الناس. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وبحسب بلومبيرغ، يمنح هذا القرار متنفساً نسبياً لنيودلهي، التي سعت لأشهر إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن لخفض الرسوم، غير أن نطاق القرار لا يزال غير واضح. فترامب كان قد فرض سابقاً رسمين منفصلين: تعرفة "متبادلة" بنسبة 25% ضمن نظامه الجمركي العالمي، وأخرى مرتبطة مباشرة بشراء الهند النفط الروسي. ولم يصدر عن البيت الأبيض توضيح فوري بشأن ما إذا كان الخفض يشمل التعرفة المتبادلة فقط، أو يتضمن أيضاً إلغاء العقوبة المرتبطة بالنفط الروسي، أم يقتصر على أحد الإجراءين.

وسرعان ما انعكس الإعلان على الأسواق، إذ قفزت العقود الآجلة لمؤشر Nifty 50 الهندي المتداولة في مدينة غوجارات المالية الدولية بنسبة وصلت إلى 3.8% في تداولات محدودة السيولة. كذلك صعد صندوق iShares MSCI India ETF المدرج في الولايات المتحدة بنسبة 2.4%، في حين سجّلت الروبية الهندية مكاسب بنحو 1% أمام الدولار في التعاملات الخارجية.