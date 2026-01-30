- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته ترشيح خليفة لجيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد اجتماعه مع كيفن وارش الذي انتقد سياسات البنك المركزي ودعا لتغيير جذري لاستعادة المصداقية. - جعل ترامب تأييد خفض أسعار الفائدة معيارًا لاختيار المرشح الجديد، حيث أبدى وارش وثلاثة مرشحين آخرين تأييدهم لخفض أكبر لأسعار الفائدة. - تأتي هذه التحركات في ظل جهود البيت الأبيض لتعزيز نفوذه على البنك المركزي، مما يثير قضايا حول استقلالية البنك في مواجهة الضغوط السياسية.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، أنه رشّح كيفن وورش ليكون رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، خلفاً لجيروم باول. يأتي هذا غداة اجتماع عقده ترامب أمس الخميس مع كيفن وارش، العضو السابق في مجلس الاحتياطي، والذي انتقد سياسات البنك المركزي معتبراً أنه بحاجة إلى تغيير جذري في نهجه لاستعادة ما وصفها بـ"المصداقية المفقودة".

وقال ترامب للصحافيين في مركز كينيدي، أمس الخميس، إنه سيعلن عن اختياره صباح اليوم التالي، موضحاً أن المرشح سيكون شخصاً كان من الممكن أن يتولى المنصب قبل بضع سنوات… أعتقد أنه سيكون اختياراً جيداً للغاية. آمل ذلك". وفي وقت لاحق، قال مصدر لوكالة رويترز إنّ وارش (55 عاماً) التقى ترامب في البيت الأبيض، ما عزز التكهنات بشأن اقترابه من المنصب. وخلال ولايته الرئاسية الأولى، كان ترامب قد اختار جيروم باول بدلًا من وارش، وهو قرار عبّر لاحقاً عن ندمه عليه، بسبب رفض باول خفض أسعار الفائدة بالسرعة أو بالمستوى الذي كان ترامب يطالب به. وفي هذه المرة، جعل ترامب تأييد خفض أسعار الفائدة أحد المعايير الصريحة لاختيار مرشح رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقال وارش، شأنه شأن ثلاثة مرشحين آخرين حددهم مسؤولون في إدارة ترامب، إنّ البنك المركزي كان يجب أن يخفض أسعار الفائدة بدرجة أكبر مما فعل.

ويأتي ترشيح خليفة باول، الذي يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، في ظل جهود غير مسبوقة من البيت الأبيض لتعزيز نفوذه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وعادة ما يُنظر إلى استقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية على أنها عنصر أساسي في مهمته الرئيسية المتمثلة في كبح التضخم. وتشمل هذه الجهود محاولة ترامب إقالة عضوة مجلس الاحتياطي ليزا كوك، في قضية منظورة حالياً أمام المحكمة العليا، إضافة إلى تحقيق من وزارة العدل قال باول إنه جزء من محاولة أوسع من الإدارة لترهيب مجلس الاحتياطي.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في منصب رئيس البنك المركزي في مايو/أيار المقبل، وقد رفض الإفصاح عمّا إذا كان سيتخذ خطوة غير معتادة بالبقاء ضمن أعضاء المجلس. وفي حال أقدم على ذلك، فإنه سيحرم ترامب من تعيين عضو جديد في مجلس الاحتياطي، ما قد يعقّد قيادة البنك في ظل رئاسة جديدة.

وبحسب ما ذكر ترامب، فإن كيفن وورش يشغل حالياً منصب الزميل الزائر المتميّز في الاقتصاد لعائلة شيبرد في معهد هوفر، ومحاضراً في كلية ستانفورد لإدارة الأعمال. كما يشغل منصب شريك لستانلي دراكنميلر في شركة Duquesne Family Office LLC.. وحصل وورش على درجة البكالوريوس (A.B.) من جامعة ستانفورد، ودكتوراه في القانون (J.D.) من كلية الحقوق في جامعة هارفارد، وقد أجرى أبحاثًا واسعة في مجالي الاقتصاد والتمويل.

وأصدر وورش تقريراً مستقلًا إلى بنك إنجلترا اقترح فيه إصلاحات تتعلق بأسلوب إدارة السياسة النقدية في المملكة المتحدة، حيث اعتمد البرلمان البريطاني توصيات التقرير. وأصبح كيفن وورش أصغر محافظ في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي بعمر 35 عامًا، إذ شغل عضوية مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011. كما مثّل الاحتياطي الفيدرالي في مجموعة العشرين (G-20)، وتولّى مهام مبعوث المجلس إلى الاقتصادات الناشئة والمتقدمة في آسيا.

إلى جانب ذلك، شغل منصب المحافظ الإداري، حيث أشرف على إدارة عمليات المجلس وموظفيه وأدائه المالي. وقبل تعيينه في مجلس المحافظين، خدم وورش بين عامي 2002 و2006 بصفته مساعدًا خاصًا للرئيس للسياسة الاقتصادية، وأمينًا تنفيذيًا للمجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض. وقبل ذلك، عمل في قسم الاندماج والاستحواذ لدى شركة Morgan Stanley & Co. في نيويورك، حيث شغل منصب نائب رئيس ومدير تنفيذي. وقال ترامب: " لقد عرفتُ كيفن لفترة طويلة، وليس لديّ أدنى شك في أنه سيُسجَّل كأحد أعظم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي، وربما الأفضل على الإطلاق. وفوق كل ذلك، فهو من الطراز المثالي، ولن يخيّب ظنكم أبدًا" وختم بالقول: "مبروك يا كيفن!".

(رويترز)