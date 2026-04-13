ترامب يحاصر موانئ إيران... ما الانعكاسات على سوق النفط؟

- أعلن الجيش الأميركي عن حظر حركة الشحن من وإلى موانئ إيران، مما سيمنع دخول حوالي مليوني برميل من النفط الإيراني يومياً إلى الأسواق العالمية، بعد فشل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران. - سيؤدي الحظر إلى تقليص الإمدادات النفطية العالمية بشكل كبير، حيث كانت إيران تصدر حوالي 1.84 مليون برميل يومياً في مارس، و1.71 مليون برميل يومياً في أبريل. - تأثرت حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بشكل كبير، والصين والهند هما من بين المستوردين الأكثر تضرراً من الحظر.

قال الجيش الأميركي إنه سيمنع حركة الشحن من موانئ إيران وإليها بدءاً من الساعة 10 صباحاً بالتوقيت الشرقي (14:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين، وهي خطوة من شأنها أن تمنع دخول ما يقرب من مليوني برميل من النفط الإيراني يومياً إلى الأسواق العالمية، ما يزيد من تضييق الإمدادات العالمية.

إذ إنه بعد انتهاء محادثات السلام التي جرت في نهاية الأسبوع في إسلام أباد بين المفاوضين من الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق، قال الرئيس دونالد ترامب إن البحرية الأميركية "ستبدأ عملية حصار جميع السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته".

أعلنت القيادة المركزية الأميركية لاحقاً أن الحصار سيقتصر على السفن المتجهة من إيران وإليها، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية على الخليج العربي وخليج عُمان. وأكدت القيادة أن القوات الأميركية لن تعيق حرية الملاحة للسفن العابرة مضيقَ هرمز من الموانئ غير الإيرانية وإليها، وستُقدَّم معلومات إضافية لاحقاً. رد الحرس الثوري الإيراني على ترامب بالتحذير من أن اقتراب السفن العسكرية من المضيق سيعتبر خرقاً لوقف إطلاق النار وسيتجرى التعامل معه بقسوة وحزم.

ما هي الآثار المترتبة على تدفقات النفط؟

سيؤدي حظر الشحنات الإيرانية إلى قطع مصدر نفطي مهم عن الأسواق العالمية. وقد صدّرت إيران 1.84 مليون برميل يومياً من النفط الخام في مارس/آذار، وبلغت صادراتها حتى الآن في إبريل/نيسان 1.71 مليون برميل يومياً، مقارنةً بمتوسط ​​سنوي قدره 1.68 مليون برميل يومياً في عام 2025، وفقاً لبيانات شركة كيبلر.

ومع ذلك، فقد أدى الارتفاع الكبير في الإنتاج الإيراني قبل بدء الحرب في 28 فبراير/شباط إلى مستويات قياسية تقريباً من النفط الإيراني المحمل على السفن، حيث بلغ عدد البراميل العائمة أكثر من 180 مليون برميل اعتباراً من وقت سابق من هذا الشهر، وفقاً لبيانات شركة Kpler.

ماذا عن تدفقات النفط من منتجي النفط الآخرين في الخليج؟

لا تزال حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، التي تقلصت بشدة بسبب الحصار الإيراني منذ بداية الحرب، متوقفة تقريباً على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار مدة أسبوعين الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران.

يوم الأحد، دخلت ناقلتان ترفعان علم باكستان، وهما شالامار وخيربور، الخليج لتحميل شحنات من الإمارات العربية المتحدة والكويت؛ كما عبرت سفينة ثالثة، وهي ناقلة النفط الخام العملاقة جداً (VLCC) مومباسا ب، التي ترفع علم ليبيريا، المضيق في وقت سابق من يوم الأحد وكانت تقوم بعملية التوازن في الخليج.

ناقلة نفط عملاقة أخرى، وهي ناقلة النفط العملاقة "أجيوس فانوريوس 1" التي ترفع علم مالطا، والتي حاولت المرور عبر المضيق يوم الأحد لتحميل النفط الخام العراقي المتجه إلى فيتنام، عادت أدراجها ورست بالقرب من خليج عمان.

يوم السبت، عبرت ثلاث ناقلات نفط عملاقة محملة بالكامل مضيق هرمز في ما بدا أنها أولى السفن التي تغادر الخليج منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب شركة Kpler، كانت هناك حوالي 187 ناقلة محملة تحمل 172 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة داخل الخليج اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي.

أي المستوردين هم الأكثر تضرراً؟

قبل الحرب، كانت معظم صادرات النفط الإيراني تُشحن إلى الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. وفي الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن رفع العقوبات، ما مكّن مشترين آخرين، من بينهم الهند، من استيراد النفط الإيراني.

أظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن LSEG و Kpler يوم الأربعاء أن الهند ستتلقى أول شحنة من النفط الخام من إيران منذ سبع سنوات هذا الأسبوع.

قبل الحرب، كان يُشحن ما يقرب من 20% من صادرات النفط والغاز الطبيعي العالمية عبر مضيق هرمز، وكانت معظم الشحنات متجهة إلى آسيا، وهي أكبر منطقة مستوردة.

(العربي الجديد، رويترز)