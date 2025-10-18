ترامب يجمّد 11 مليار دولار لمشاريع بنى تحتية في ولايات ديمقراطية

- أعلنت إدارة ترامب عن تجميد مشروعات بنية تحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية بسبب الإغلاق الحكومي، مما أثر على مشروعات في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو. - يسعى ترامب لإعادة تحديد أولويات مشروعات سلاح المهندسين، حيث جمدت الإدارة تمويلاً لا يقل عن 28 مليار دولار لمشروعات النقل والطاقة، في محاولة للضغط على الكونغرس لإنهاء الإغلاق. - أثر الإغلاق على الاقتصاد الأميركي، حيث يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار يومياً، وأدى إلى خسائر في مؤشر الدولار، بينما لجأ المستثمرون إلى الذهب والعملات المشفرة كتحوط.

قال راسل فوت مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستجمد المزيد من مشروعات البنية التحتية بقيمة 11 مليار دولار في الولايات الديمقراطية بسبب استمرار الإغلاق الحكومي. وقال فوت على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة، إن سلاح المهندسين بالجيش الأميركي سيوقف العمل مؤقتاً في مشروعات "ذات أولوية منخفضة" في مدن مثل نيويورك وسان فرانسيسكو وبوسطن وبالتيمور، مضيفاً أن المشروعات قد تلغى في نهاية المطاف.

وتشمل هذه الأموال وفقاً لوكالة رويترز، 600 مليون دولار لجسرين اتحاديين متقادمين يمتدان على قناة كيب كود في ماساتشوستس، ومن المقرر استبدالهما، ويسير عليهما ملايين المسافرين سنوياً. وقالت حاكمة ماساتشوستس مورا هيلي، وأعضاء مجلس الشيوخ عن الولاية إنه على الرغم من منشور فوت، فإننا "لم نتلق معلومات من الحكومة الاتحادية بشأن هذا الإجراء... هذا المشروع يمضي قدماً بالتمويل الذي خصصه الكونغرس بموافقة الحزبين، ومنحته الحكومة الاتحادية بشكل قانوني".

وقال مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض إن ترامب "يريد إعادة التركيز على كيفية تحديد الحكومة الاتحادية لأولويات مشروعات سلاح المهندسين بالجيش الأميركي". وجمدت الإدارة الأميركية بالفعل تمويلاً لا يقل عن 28 مليار دولار كان مخصصاً لمشروعات في قطاعي النقل والطاقة في مدن وولايات يسيطر عليها الديمقراطيون، إذ يضغط الرئيس المنتمي إلى الحزب الجمهوري على خصومه في الكونغرس لإنهاء الإغلاق الذي بدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، توقع المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، أن تكون هناك إجراءات مكثفة من جانب الرئيس دونالد ترامب إذا استمر إغلاق الحكومة الاتحادية إلى ما بعد غد الأحد. ولم يذكر هاسيت الإجراءات التي قد يتخذها الرئيس الجمهوري إذا لم يتوصل المشرعون إلى اتفاق. كان البيت الأبيض قد قال الأسبوع الماضي إنه بدأ بتسريح موظفين في الحكومة الأميركية، إذ نفذ ترامب تهديده بخفض القوى العاملة الاتحادية خلال الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الثامن عشر.

وحذّر ترامب، الأسبوع الماضي، من أن استمرار رفض الديمقراطيين دعم قرار أقرّه مجلس النواب لتمويل الحكومة حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، سيؤدي إلى عمليات تسريح جماعية تطاول موظفين يُعتبرون موالين لحزب المعارضة. وتعهد الرئيس الأميركي إيجاد طريقة لدفع رواتب الجنود الذين سيُحرمون رواتبهم للمرة الأولى، فيما أدت الأزمة إلى تشكل طوابير طويلة من العسكريين من رجال ونساء أمام بنوك الطعام.

وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأربعاء الماضي، إن الإغلاق الحكومي يكلف الاقتصاد الأميركي حوالى 15 مليار دولار يومياً من الخسائر في الإنتاج، وحث الديمقراطيين على "أن يكونوا أبطالاً" وأن يتعاونوا مع الجمهوريين لإنهاء هذا الإغلاق. كذلك انعكس الإغلاق الحكومي الأميركي أيضاً على سعر الدولار، حيث سجل مؤشر الدولار في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، أكبر خسارة أسبوعية له في قرابة ثلاثة أشهر مع عرقلة نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية بسبب تواصل إغلاق أنشطة الحكومة الأميركية.

واستقر المؤشر عند 98.23 في طريقه للانخفاض بنسبة 0.6 بالمائة هذا الأسبوع، في أكبر سلسلة تراجع ممتدة لخمسة أيام منذ أواخر يوليو تموز. وقال ديلين وو، الباحث لدى بيبرستون، إن المخاوف المتعددة بشأن التجارة واستقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي والإغلاق الحكومي الأميركي تجعل الدولار عرضة لانخفاض القيمة مع إقبال المستثمرين على الأصول التي لا يمكن أن تخسر قيمتها بسهولة. وأضاف وو: "من الصعب جداً إيجاد سيناريو إيجابي لمؤشر الدولار... ويهرول المستثمرون نحو الذهب والعملات المشفرة والأصول الأخرى للتحوط من المخاطر".

(رويترز، العربي الجديد)