ترامب يثبّت جدار الحماية الجمركية بذريعة "حظر عمالة السخرة"

- فرضت واشنطن رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من حوالي 60 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتعويض الرسوم المؤقتة السابقة ومواجهة عمالة السخرة في سلاسل الإمداد. - أثارت القرارات استنكاراً دولياً، خاصة في آسيا وأوقيانوسيا، مع تجنب معظم الحكومات اتخاذ إجراءات انتقامية فورية، بينما ارتفع متوسط معدل الرسم الجمركي الفعلي للولايات المتحدة إلى 10.7%. - يقود الممثل التجاري الأميركي استراتيجية قانونية جديدة باستخدام "المادة 301" لتقليل فرص الطعن القضائي وتوسيع الرسوم، مما يهدد استقرار التجارة العالمية.

في خطوة أزالت آخر الشكوك حول استمرار النهج الحمائي للبيت الأبيض، دخلت قرارات واشنطن الجديدة بفرض حزم واسعة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ممهدة لمرحلة جديدة من التوتر مع أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ومثيرة في الوقت ذاته مخاوف واسعة من موجة تضخم جديدة في الداخل والخارج.

وجاء ذلك عبر وثيقة رسمية ضخمة أصدرها مكتب الممثل التجاري الأميركي تتألف من 431 صفحة، كشفت عن تفاصيل تحصيل رسوم جمركية جديدة تراوح بين 10% و12.5% على واردات قادمة من نحو 60 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أوردت بلومبيرغ الجمعة.

وتهدف هذه القرارات إلى التعويض المباشر عن الرسوم المؤقتة السابقة البالغة 10% والتي انتهت صلاحيتها، مما ضمن استدامة السياسة الجمركية المشددة من دون أي انقطاع زمني، استناداً إلى ذريعة قانونية ترتكز على اتهام الاقتصاديات المستهدفة بالفشل في منع عمالة السخرة والعمل القسري داخل سلاسل الإمداد الخاصة بها.

وقد اعتمدت الإدارة الأميركية هيكلة متدرجة لهذه الرسوم تتماشى مع تقييماتها والاتفاقيات المبرمة، حيث فُرضت تعرفة بنسبة 10% على شركاء رئيسيين مثل كندا والمكسيك وبريطانيا والهند، بينما أُقرت أسقف جمركية راوحت بين 10% و12.5% على واردات الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وسويسرا وكوريا الجنوبية.

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في المقابل، فُرضت نسبة 12.5% كاملة على بضائع عشرات الدول الأخرى مع فتح الباب أمام رسوم تراكمية إضافية. ولتجنب إلحاق ضرر مباشر بالسوق المحلي، تضمنت القرارات استثناءات حذرة للمواد الحيوية التي لا يمكن إنتاجها محلياً أو التي تخضع لرسوم قطاعية مستقلة، كالمواد الغذائية والوقود والأسمدة والسيارات والأدوية، فضلاً عن المنتجات المشمولة باتفاقية التجارة الحرة لشرق أميركا الشمالية.

على الصعيد الدولي، أثارت هذه الخطوة موجة استنكار واسعة، ولا سيما في آسيا وأوقيانوسيا، حيث وصف وزراء تجارة في أستراليا وسنغافورة واليابان هذه التعرفات بأنها غير مبررة وتفتقر إلى السند الاقتصادي، في حين اعتبرتها نيوزيلندا خطوة مخيبة للأمل وإن كانت متوقعة بالنظر إلى البرنامج الانتخابي لترامب.

تهدف هذه القرارات إلى التعويض المباشر عن الرسوم المؤقتة السابقة البالغة 10% والتي انتهت صلاحيتها، مما ضمن استدامة السياسة الجمركية المشددة من دون أي انقطاع زمني

ورغم هذا التنديد، آثرت معظم الحكومات تجنب التهديد الفوري بإجراءات انتقامية، فيما استجابت الأسواق المالية العالمية بهدوء نسبي، معتبرة القرار تثبيتاً للأمر الواقع الذي اعتادته الأسواق في تعاملها مع واشنطن.

لكن المحللين يرون أن هذا الهدوء قد يكون مؤقتاً. إذ تظهر بيانات "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن متوسط معدل الرسم الجمركي الفعلي للولايات المتحدة ارتفع إلى 10.7%، وهو ما يحمل مخاطر مزدوجة. فمن جهة، تؤدي هذه التكاليف إلى الضغط على المستوردين والمستهلكين الأميركيين وزيادة حدة التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة جراء حرب إيران، مما يفرض عبئاً سياسياً على الجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية.

ومن جهة أخرى، تحضر واشنطن تحقيقات جديدة بشأن "القدرة الإنتاجية الفائقة" لبعض الدول مثل الصين، وهو ما حذر منه خبراء مؤسسات التصنيف الائتماني، مؤكدين أن تراكم الرسوم الجديدة فوق الحالية سيعيد التعرفات الجمركية إلى مستويات مرتفعة تضر بالنمو الاقتصادي العالمي.

وفي إطار هذه المواجهة الممتدة، يقود الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير استراتيجية جديدة ترتكز على إعداد ملفات قانونية طويلة الأمد بالاستناد إلى "المادة 301"، للالتفاف على أحكام سابقة للمحكمة العليا أطاحت قراراتٍ جمركيةً سابقة. وبينما تبدو الإدارة حريصة على إسباغ صبغة قانونية متماسكة على تحركاتها لتقليل فرص الطعن القضائي، يبقى خيار توسيع الرسوم وتفعيل مواد قانونية غير مستخدمة سابقاً حظراً يهدد استقرار حركة التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة.