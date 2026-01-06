ترامب يبدأ محادثات نفطية بشأن فنزويلا

- بدأت إدارة ترامب محادثات مع شركات النفط الأميركية بشأن فنزويلا، بقيادة وزيري الطاقة والخارجية، بهدف تقييم الخيارات الاقتصادية والطاقة المتاحة في حال حدوث تغيير سياسي هناك. - أعلن ترامب عن هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، مما أدى إلى اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مع تأكيده على إدارة الأمور في فنزويلا لتحقيق انتقال آمن للسلطة. - تسعى واشنطن لإعادة تشغيل الحقول النفطية الفنزويلية وتأهيل البنية التحتية، وسط ضغوط أميركية متزايدة على كاراكاس، وتأثير العقوبات على صادرات النفط الفنزويلية.

صرّح مسؤول رفيع في البيت الأبيض بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت محادثات مع شركات النفط الأميركية بشأن فنزويلا. وأوضح المسؤول، في تصريح لوكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن المراسلات بين إدارة ترامب وشركات النفط بدأت فعلياً، ومن المقرر أن تستمر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت ووزير الخارجية ماركو روبيو سيقودان هذه المحادثات نيابةً عن الرئيس دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أعلن، يوم السبت، شنّ هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة هناك".

ويوم الاثنين، رفض الرئيس الفنزويلي التهم الموجّهة إليه خلال مثوله أمام محكمة أميركية في نيويورك في أولى جلساتها، والتي تتضمن اتهامات بـ"قيادة حكومة فاسدة وغير شرعية" والتعاون مع تجار مخدرات. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مادورو قال أثناء مغادرته قاعة المحكمة: "أنا أسير حرب".

تأتي هذه التطورات في سياق الاهتمام الأميركي المتجدد بقطاع النفط الفنزويلي، الذي يُعد من الأكبر عالمياً من حيث الاحتياطات، رغم تراجع إنتاجه بحدة خلال السنوات الماضية نتيجة العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة، ونقص الاستثمارات، وهجرة الكفاءات الفنية. وأدى تشديد العقوبات منذ عام 2019 إلى تقليص صادرات النفط الفنزويلية، وحرمان شركات الطاقة الأميركية من العمل المباشر في السوق الفنزويلية، ما انعكس على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب على النفط.

وتسعى واشنطن، من خلال فتح قنوات حوار مع شركات النفط، إلى تقييم الخيارات الاقتصادية والطاقة المتاحة في حال حدوث تغيير سياسي في فنزويلا، بما يشمل إعادة تشغيل الحقول، وتأهيل البنية التحتية، وضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية بشروط تتماشى مع المصالح الأميركية.

تعكس المحادثات الجارية بين إدارة ترامب وشركات النفط الأميركية الأبعاد الاقتصادية العميقة للأزمة الفنزويلية، والتي تتجاوز الجانب السياسي والقضائي. وبينما تتصاعد الضغوط الأميركية على قيادة كاراكاس، يبقى مستقبل قطاع النفط الفنزويلي مرتبطًا بتطورات المشهد السياسي، ومدى قدرة أي سلطة مقبلة على استعادة الثقة الدولية وجذب الاستثمارات اللازمة لإحياء أحد أهم أعمدة الاقتصاد الفنزويلي.

(الأناضول، العربي الجديد)