ترامب وفنزويلا... الأسواق تختبر مخاطر السياسة

- شهدت الأسواق العالمية ردود فعل هادئة نسبيًا تجاه اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مع ارتفاع الأسهم الآسيوية وتراجع طفيف في أسعار النفط، بينما زادت أسعار الذهب كملاذ آمن. - التحركات العسكرية الأمريكية قد تؤثر على المعنويات في الأمد القريب، لكنها قد تفتح الباب لاستغلال احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة، مما يدعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة على المدى الأطول. - تأتي التطورات في فنزويلا في سياق اقتصادي معقد، حيث تمتلك البلاد أكبر احتياطي نفطي مؤكد لكنها تعاني من انهيار حاد في الإنتاج، مما يثير مخاوف من تأثيرات جيوسياسية أوسع.

قد تكون الأسواق العالمية تجاوزت سريعاً خطوة الولايات المتحدة الجريئة المتمثلة بالقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير أن عدداً من المستثمرين يحذّرون من أن المخاطر الجيوسياسية قد تكون أقل تسعيراً مما ينبغي، ولا سيما بعد تهديد دونالد ترامب باتخاذ خطوات إضافية في الأميركيتين. وحافظ المستثمرون على هدوئهم، اليوم الاثنين، إذ سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات قوية، فيما تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، في حين عززت تدفقات الملاذ الآمن أسعار الذهب، عقب إعلان الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على الدولة المنتجة للنفط، بحسب ما نقلت "رويترز".

ورغم أن واشنطن لم تُقدم على تدخل مباشر بهذا المستوى في أميركا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989، فإن تهديدات ترامب لكل من كولومبيا والمكسيك عكست تحولاً أكثر عدوانية في السياسة الأميركية، وأعادت المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة اهتمام الأسواق المالية مع بداية العام.

وفي السياق، قال فيشنو فاراثان، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي لآسيا باستثناء اليابان في "ميزوهو سيكيوريتيز" بسنغافورة لـ"رويترز"، إن ما يجري يذكّر المستثمرين بأن المخاطر الجيوسياسية تتجاوز بكثير مجرد أرقام مرتبطة بالرسوم أو الواردات. وأضاف أن السؤال الجوهري يتمثل في ما إذا كان استقرار أميركا اللاتينية ككل مهدداً، إذ إن تداعيات ذلك ستكون أوسع وأكثر تعقيداً.

ويرى محللون ومستثمرون أن ردة الفعل الهادئة نسبياً للأسواق تجاه اعتقال مادورو تعود إلى محدودية إنتاج فنزويلا النفطي مقارنة بالإنتاج العالمي، فضلاً عن أن رفع الإنتاج إلى مستويات مؤثرة يتطلب سنوات من الاستثمارات المكثفة. ومع ذلك، فإن الأثر الواسع للتحركات العسكرية من شأنه أن يضغط على المعنويات في الأمد القريب، رغم أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام استغلال احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة، بما قد يدعم الأصول ذات المخاطر المرتفعة على المدى الأطول.

وقال ترامب إن شركات النفط الأميركية مستعدة لخوض التحدي الصعب المتمثل في دخول السوق الفنزويلية والاستثمار لإعادة تأهيل الإنتاج بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية. من جانبه، اعتبر تاي هوي، كبير استراتيجيي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "جيه بي مورغان لإدارة الأصول"، أن الحدث يحمل في طياته تداعيات جيوسياسية أوسع، مشيراً إلى أن الأسواق المالية لا تُجيد دائماً تسعير هذا النوع من المخاطر بدقة، وفقاً لـ"رويترز".

اختبار الأسواق الأول في 2026

انطلقت الأسهم الأميركية والعالمية بقوة مع بداية العام الجديد، بعد أن أنهت عام 2025 بالقرب من مستويات قياسية، محققة مكاسب من خانة العشرات في عام اتسم بالتقلبات، وهيمنت عليه حروب الرسوم الجمركية، وسياسات البنوك المركزية، وتوترات جيوسياسية متصاعدة. ويتوقع أن يبرز الأثر الفوري لهذه التطورات في قطاع الدفاع، مع اتجاه الدول إلى مواصلة زيادة إنفاقها العسكري، في ضوء استعداد ترامب لاستخدام القوة العسكرية الأميركية ضمن أجندته السياسية الأوسع. وفي المقابل، يرى محللون أن ارتفاع مستوى عدم اليقين حيال السياسات الأميركية قد يضغط على الدولار وعلى مكانته بوصفه ملاذاً آمناً.

ورغم ارتفاع الدولار بشكل طفيف، اليوم الاثنين، فإنه يأتي بعد أسوأ أداء سنوي له منذ عام 2017، إذ تراجع بأكثر من 9% أمام العملات الرئيسية خلال عام 2025. كما أثارت تحركات ترامب في فنزويلا تساؤلات إضافية لدى المستثمرين حول انعكاساتها المحتملة على موقف الصين من تايوان، وإمكانية أن تتجه واشنطن نحو سياسات أكثر تشدداً لدفع تغيير الأنظمة في إيران. إلا أن لي فانغ-كوا، رئيس وحدة الاستشارات الاستثمارية للأسهم في شركة "يوني-بريزيدنت" التايوانية، أكد أن المستثمرين لا يبدون قلقاً من احتمال قيام الصين بهجوم على تايوان، مشيراً إلى أن التدريبات العسكرية الصينية حول الجزيرة لا ترقى إلى مستوى التصعيد الطويل الذي شهدته التحركات الأميركية تجاه فنزويلا.

وفي المجمل، يرى بعض المحللين أن الأسواق باتت أكثر اعتياداً على مناورات ترامب السياسية والعسكرية. وقالت تشارو تشانانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو"، إن التحرك الأميركي في فنزويلا يمثل حالياً قنبلة جيوسياسية أكثر منه صدمة نفطية، موضحة أنه ما لم تمتد التداعيات إلى سلاسل الإمداد العالمية، فإن المستثمرين يميلون إلى العودة للتركيز على أسعار الفائدة، والأرباح، والتمركز الاستثماري. وختمت بالقول: "نحن في مرحلة أصبحت فيها الجيوسياسة سمة دائمة، لا مفاجأة".

سياق اقتصادي معقد

تأتي التطورات الأخيرة بفنزويلا في سياق اقتصادي شديد التعقيد، إذ تمتلك البلاد أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، لكنها تعاني منذ أكثر من عقد انهياراً حاداً في الإنتاج نتيجة العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة، وهجرة الكفاءات، وتراجع الاستثمارات. فقد انخفض إنتاج النفط الفنزويلي من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً مطلع الألفية إلى مستويات تقل عن مليون برميل في بعض الفترات، ما أفقد الاقتصاد مصدره الأساسي للعملات الصعبة.

وعلى الصعيد العالمي، تشهد أسواق الطاقة مرحلة حساسة تتداخل فيها عوامل جيوسياسية مع سياسات نقدية مشددة ومخاوف تباطؤ اقتصادي. ورغم أن وزن فنزويلا الحالي في سوق النفط العالمية محدود، فإن أي تغيير في وضعها السياسي قد يعيد طرح تساؤلات حول مستقبل الإمدادات، ودور الشركات الأميركية، وإمكانية إعادة دمج فنزويلا تدريجياً في النظام النفطي العالمي. أما مالياً، فتدخل هذه التطورات في وقت تبدو فيه الأسواق أكثر ميلاً لتجاهل الصدمات الجيوسياسية قصيرة الأجل، والتركيز على مسارات الفائدة، وأرباح الشركات، وتدفقات السيولة، بعد سنوات من التعايش مع أزمات متلاحقة، من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات في الشرق الأوسط وآسيا.

وتكشف مغامرة ترامب في فنزويلا فجوة واضحة بين حجم الحدث السياسي وطريقة تفاعل الأسواق معه. فبينما يرى بعض المستثمرين أن المخاطر الجيوسياسية باتت اعتيادية ويمكن احتواؤها، يحذّر آخرون من أن الاستهانة بتداعياتها قد تكون مكلفة إذا ما امتدت إلى استقرار أميركا اللاتينية أو أعادت رسم قواعد التدخل الأميركي عالمياً.