ترامب وخنق الاقتصاد الإيراني... هل ينجح هذه المرّة؟

- على مدى الأربعين سنة الماضية، فرض الغرب عقوبات اقتصادية شديدة على إيران، مستهدفًا قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والقطاع المالي، مما أدى إلى تقييد صادرات النفط وتدفق الاستثمارات الأجنبية. - في عام 2012، شهدت العقوبات تحولًا كبيرًا مع حظر بيع النفط الإيراني إلى أوروبا وفصل القطاع المصرفي عن "سويفت"، مما أثر على قيمة الريال، لكن إيران صمدت عبر تهريب النفط وتقديم خصومات. - استخدم الغرب الترهيب ضد شركاء إيران التجاريين، مما أثر على السوق الإيرانية، ورغم الضغوط، لم ينجح الغرب في انهيار الاقتصاد الإيراني بالكامل بسبب عوامل محلية مثل الفساد وسوء الإدارة.

طوال الأربعين سنة الماضية سعى الغرب بكلّ قوته إلى خنق الاقتصاد الإيراني، ومحاولة إسقاطه وشل حركته، وتجفيف موارده الدولارية الضخمة، ظناً منه أنّ هذا هو المدخل السريع والطبيعي لإسقاط النظام الحاكم عبر تأليب رجل الشارع، وإشعال الاحتجاجات المتواصلة، وتعقيد الأحوال المعيشية للمواطن، وشلّ حركة الأسواق وإخفاء السلع الرئيسية ومنها الوقود والغذاء والأدوية، ودفع الأنشطة الاقتصادية المختلفة نحو الركود والكساد ثم الإفلاس والخروج من الأسواق، وإضعاف سوق العمل، وتأزيم والوضع المالي وعجز الميزانية، والضغط كذلك على العملة المحلية، الريال أو التومان، وإضعافها لصالح الدولار، والعمل على إشعال نيران التضخم وغلاء الأسعار والفقر والبطالة، وتغذية ظاهرة "الدولرة"، والضغط بشدّة على سوق الصرف المحلية والمدخرات، ودفع المواطنين نحو تخزين الدولار وتهريب الأموال إلى الخارج، وهز الثقة في القطاعين المصرفي والمالي، بخاصّة مع تآكل الدخل الحقيقي والقدرة الشرائية للمواطن.

وكان من أبرز الوسائل التي لجأ إليها الغرب في حربه الاقتصادية الشرسة ضدّ إيران سلاح العقوبات، والتوسع في تطبيقه ليشمل قطاعات اقتصادية حيوية تمثل رافداً للاقتصاد الإيراني والخزانة العامة وإيرادات الدولة، وكان قطاع النفط الإيراني في قلب المعركة الاقتصادية بين طهران والغرب، إذ جرى استهدافه بعقوبات قاسية وتضييقات متلاحقة.

ونجحت تلك العقوبات في تقييد قدرة إيران على تصدير إنتاجها النفطي واستغلال ثروتها النفطية والغازية والتعدينية الضخمة، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم. كما لعبت القيود الغربية، بخاصة الأميركية، دوراً كبيراً في الحدّ من تدفق استثمارات شركات الطاقة الأجنبية ونقل التكنولوجيا الحديثة، ما أعاق تطوير القطاع وضخّ استثمارات ضخمة به، وفقدان جاذبيته، وتحويله إلى قطاع محلي يلبي احتياجات الأسواق الداخلية من الوقود.

وامتدت العقوبات الغربية إلى أنشطة اقتصادية إيرانية أخرى، إذ استهدفت قطاعات حساسة وذات علاقة بالمواطن مثل القطاع المالي المصرفي وأنشطة التمويل والتجارة والتحويلات، وتجميد الأصول المالية والودائع والذهب في الخارج، والانسحاب من البرنامج النووي، ووضع إيران على القائمة السوداء الخاصة بمجموعة العمل المالي، وحظر تقديم مساعدات مالية.

وشكّل عام 2012 نقطة تحوّل كبيرة مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ، حين حُظر بيع النفط الإيراني إلى أوروبا، وفُصل القطاع المصرفي عن شبكة الدفع والتسويات العالمية "سويفت"، وهو ما عرقل أنشطة التحويلات الخارجية وتمويل التجارة من واردات وصادرات، مع حدوث تراجع حادٍ في التدفقات الدولارية وانهيار سريع في قيمة الريال. ولعبت العقوبات دوراً سلبياً في حركة الأسواق، إذ رفعت كلفة الاستيراد والتحويلات المالية وأثرت مباشرة في كلفة المعيشة، وشلت قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر.

ورغم قسوة تلك العقوبات صمد الاقتصاد الإيراني في وجه تلك الحرب الغربية الشرسة عبر تطبيق وسائل دفاعية عدّة منها بيع النفط عبر التهريب وطرف ثالث، والتوسع في استخدام أسطول الظل، ومنح خصومات ضخمة لمشتري الخام الأسود، وهو ما شجع دولاً مستوردة بكثافة للطاقة مثل الصين والهند على التوسّع في استيراد النفط الإيراني.

كما استخدم الغرب سلاح ترهيب شركاء إيران التجاريين وفرض عقوبات على كل من يتعامل معها؛ بهدف دفعهم نحو وقف إجراء أي معاملات تجارية أو مالية أو سلعية وخدمية مع الأسواق الإيرانية، والتأثير سلبا على توفير احتياجات الأسواق من السلع والخدمات وفي مقدمتها الأغذية والأدوية.

وأحدث وسائل الترهيب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الصادر أمس الاثنين، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المعاملات التجارية التي تُجرى مع الولايات المتحدة من أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران، وهذا القرار يضغط أكثر على الاقتصاد الإيراني خاصّة مع ضخامة علاقاته الاقتصادية والتجارية مع الدول المجاورة وأهم الشركاء التجاريين لطهران مثل الصين وتركيا والعراق والإمارات ودول الخليج وباكستان وأفغانستان. كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن المفوضية تقوم بإعداد حزمة عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية قمع الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية.

وعلى الرغم من دور العقوبات بالغ القسوة وسياسة الترهيب في تخريب الاقتصاد الإيراني، فإنّ عوامل محلية أخرى لعبت دوراً في نجاح مخططات الغرب منها تفشي القلاقل والمخاطر الجيوسياسية والأمنية داخل إيران، وضرب منشآت نووية وتغذية الاحتجاجات، وتفشّي الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية، وسيطرة الحرس الثوري على أنشطة حيوية، وإحكام مؤسّسات سيادية نافذة قبضتها على النفط والتجارة والنقل والاتصالات والبناء، وتوجيه موارد الدولة لدعم نفوذ إيران الإقليمي، وتمويل اضطرابات داخل المنطقة العربية كما جرى في لبنان والعراق وسورية واليمن.

في السابق، أخفق ترامب والغرب في دفع الاقتصاد الإيراني نحو الانهيار الكامل والسقوط السريع، حيث صمد هذا الاقتصاد لأسباب عدة منها ما يتعلق بالقدرة على تلبية الاحتياجات الداخلية من غذاء وغيره، فهل ينجح ترامب هذه المرة فيما فشل فيه سابقا مع ضخامة الاحتجاجات داخل إيران واتساع رقعتها وتغذيتها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل؟