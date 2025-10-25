ترامب لا يستبعد خفض الرسوم الجمركية عن البرازيل خلال لقائه لولا

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن استعداده لخفض الرسوم الجمركية على البرازيل إذا توفرت الظروف المناسبة، مشيراً إلى أن الزيادة السابقة كانت رداً على ما وصفه بـ"حملة شعواء" ضد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد أن ترامب سيبحث القضايا الثنائية مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في ماليزيا، مشيراً إلى أهمية تعزيز الشراكة التجارية مع البرازيل بدلاً من الصين. - الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أعرب عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع ترامب، مشيراً إلى استعداده لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتوتر مع فنزويلا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيدرس خفض الرسوم الجمركية على البرازيل في حال توفر الظروف المناسبة. وجاءت تصريحات ترامب للصحافيين، أمس الجمعة، على متن طائرة الرئاسة بينما كان متوجهاً إلى ماليزيا لحضور قمة إقليمية. ورفع ترامب الرسوم الجمركية على معظم واردات الولايات المتحدة من السلع البرازيلية من 10% إلى 50% في أوائل أغسطس/ آب، قائلاً إن هذه الخطوة تأتي رداً على ما وصفها بأنها "حملة شعواء" تستهدف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

أما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فقال، اليوم السبت، إنّ ترامب سيبحث سبل العمل على حل القضايا الثنائية، بما في ذلك التجارة، خلال اجتماعه المتوقع مع لولا في ماليزيا. وأضاف روبيو للصحافيين المسافرين على متن طائرته بين إسرائيل وقطر في طريقه إلى آسيا: "نعتقد أنه من المفيد للبرازيل على المدى الطويل أن تجعلنا الشريك المفضل في التجارة بدلاً من الصين".

وفي تصريحات له في كوالالمبور، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه متفائل بالتوصل إلى اتفاق مع ترامب. وأضاف للصحافيين: "الأمر كله يعتمد على الحوار، وأنا أعمل بتفاؤل بأننا سنتمكن من إيجاد حل". وقال لولا أمس الجمعة إنه على استعداد لمناقشة مجموعة واسعة من المواضيع مع ترامب إذا عُقد اجتماع بينهما، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الصادرات البرازيلية والتوتر مع فنزويلا.

ويعتزم الرئيس البرازيلي أن يجادل بأنّ الرسوم الجمركية بنسبة 50% التي فرضتها واشنطن على السلع البرازيلية كانت "خطأ"، مشيراً إلى فائض تجاري أميركي يبلغ 410 مليارات دولار مع البرازيل خلال 15 عاماً. وقال لولا للصحافيين: "لا توجد مواضيع محظورة. يمكننا التحدث عن غزة، أوكرانيا، روسيا، فنزويلا، المواد الحيوية، العناصر الأرضية النادرة، أي شيء". وفي ما يتعلق بفنزويلا، قال لولا إنه سيرحب بمناقشة مع ترامب، داعياً إلى احترام القانون الدولي والسيادة الوطنية في ظل تقارير عن عمليات أميركية في المنطقة.

وقد ربط ترامب بين قراره رفع الرسوم الجمركية على البرازيل بما وصفه بـ"مطاردة الساحرات" ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو. كما انتقد لولا العقوبات الأميركية المفروضة على مسؤولين برازيليين، بينهم قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايش الذي أشرف على محاكمة أدت إلى إدانة بولسونارو بمحاولة تنفيذ انقلاب.

(رويترز، فرانس برس)