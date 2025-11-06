ترامب قلق من إبطال المحكمة العليا رسومه الجمركية

- المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977، مما يثير تساؤلات حول صلاحيات الرئيس وتأثير الرسوم على الأسواق المالية العالمية. - ترامب يمتلك خيارات قانونية بديلة لفرض الرسوم، مثل استخدام المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 والمادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لحماية الأمن القومي. - إذا حكمت المحكمة بعدم دستورية الرسوم، قد تسعى الشركات لاسترداد الرسوم المدفوعة، مما يسبب تداعيات اقتصادية وسياسية، ويبقى مستقبل التجارة العالمية مرتبطًا بقرارات المحكمة.

بكثير من الشكوك في صلاحيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على كل شركاء الولايات المتحدة، بدأ قضاة المحكمة العليا يوم الأربعاء، جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها شركات خاصة، وبعض الولايات ضد الرسوم التي فرضها بمقتضى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977. لكن الشكوك والمرافعات التي ستستمر أسابيع وشهوراً قبل أن تصدر حكماً ملزماً، ستؤدي إلى مزيد من حالة عدم اليقين والاضطرابات التي تسود الأسواق المالية وتجارة العالم منذ أعلن ترامب عن رسومه فيما وصفه بـ"يوم التحرير" في إبريل/نيسان الماضي.

ولحين صدور الحكم الذي لن يحدث قبل بداية العام المقبل، يتجادل فقهاء القانون التجاري والدستوري في مسائل عديدة منها، ماذا سيحدث في حال إلغاء الرسوم؟ وما مصير الرسوم التي جرى تحصيلها بالفعل والتي يزيد حجمها عن 100 مليار دولار حتى الآن؟ وكيف سيتداعى كل ذلك على تجارة أميركا والعالم؟

سلطات الرئيس

لم يخف الرئيس الأميركي قلقه منذ أصدرت محكمة فيدرالية حكماً بعدم دستورية قراره، والحاصل أنه اعتمد آلية لتخويف الأميركيين في حال قيام المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافظة، بإلغائها، فحذر من أن الولايات المتحدة قد تواجه "كساداً عظيماً" ثانياً، وأنها قد تتراجع إلى "مصاف العالم الثالث". لكن أغلب التوقعات، وبعضها أشار إليه قضاة المحكمة أنفسهم، تشير إلى أن ترامب في جعبته خيارات بديلة قد يلجأ إليها في حال إبطال رسومه الراهنة.

المبدأ محل النقاش في سجالات المحكمة، أمس، كان مبدأ "عدم التفويض"، بمعنى أن الكونغرس، وهو الجهة المنوطة بتشريعات الرسوم والضرائب، لا ينبغي أن يفوض صلاحياته للرئيس والسلطة التنفيذية حسب الدستور الأميركي. وأشارت مداولات القضاة إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977 لا يتضمن أي إشارة إلى الرسوم الجمركية، بل يقتصر على تنظيم الواردات أثناء حالات الطوارئ الوطنية التي يعلنها الرئيس. وقد بدا جميع قضاة المحكمة ما عدا اثنين هما صامويل أليتو وكلارنس توماس، متشككين في أن القانون يمنح الرئيس ترامب سلطة فرض رسوم غير محدودة على كل منتج مستورد من كل دول العالم. وقال كبير القضاة المحافظين جون روبرتس للمحامي العام الأميركي دي. جون ساور، الذي ترافع نيابة عن إدارة ترامب "إن فرض الرسوم هو بمثابة فرض ضرائب على الأميركيين، وهذه كانت دائماً السلطة الجوهرية للكونغرس".

أسلحة ترامب

لكن المخاوف من الفوضى التجارية لن تزول بإلغاء الرسوم، فمعظم الدوائر الاقتصادية والقانونية -حتى بين قضاة المحكمة- تعتقد أن ترامب لا يزال لديه صلاحيات للالتفاف على الموقف وفرض رسوم أخرى بصيغة أخرى. بعض هذه الخيارات المتاحة أمامه قانونياً تتمثل في التالي:

التصدي للتجارة غير العادلة

تمتلك الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أداة قوية لمعاقبة الدول التي تتهمها بممارسات تجارية "غير عادلة أو تمييزية" وتتمثل هذه الأداة في "المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974". وقد استخدم ترامب هذه المادة بقوة، خصوصاً ضد الصين. ففي ولايته الأولى، استند إليها لفرض رسوم واسعة على الواردات الصينية في نزاع حول الأساليب العدوانية التي اتبعتها بكين لتحدي الهيمنة التكنولوجية الأميركية. وتستخدم واشنطن سلطات المادة 301 أيضاً حالياً لمواجهة ما تعتبره ممارسات صينية غير عادلة في صناعة بناء السفن.

وتنقل وكالة أسوشييتد برس عن جون فيرونو، المستشار العام للممثل التجاري الأميركي في إدارة جورج دبليو بوش، أن المادة 301 مفيدة في مواجهة الصين، لكنها تواجه صعوبات في التعامل مع الدول الأصغر التي فرض عليها ترامب رسوماً متبادلة. ويتعين على الممثل التجاري للولايات المتحدة إجراء تحقيق في ممارسات كل دولة قبل تطبيق عقوبات عليها بمقتضى المادة 301، ولا شك أن إجراء تحقيقات لتطبيقها على كل الدول أمر صعب للغاية، بينما كانت الرسوم الجمركية قرار "عقاب جماعي".

استهداف العجز التجاري

عندما ألغت "محكمة التجارة الدولية الأميركية" الرسوم المتبادلة التي فرضها ترامب في مايو/أيار الماضي، حكمت بأن الرئيس لا يمكنه استخدام سلطاته الطارئة لمكافحة العجز التجاري. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الكونغرس منح البيت الأبيض سلطة محدودة لمعالجة هذه المشكلة بموجب قانون آخر: "المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974"، التي تسمح للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 15% لمدة لا تتجاوز 150 يوماً استجابةً لاختلال التوازن التجاري، دون الحاجة إلى إجراء تحقيق مسبق، لكن هذه الصلاحية لم تُستخدم قط، وهناك بعض الغموض بشأن كيفية تطبيقها.

حماية الأمن القومي

في ولايتيه، استخدم ترامب سلطته بموجب "المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962" بشكل واسع لفرض رسوم على الواردات التي يعتبرها تهديداً للأمن القومي. في عام 2018، فرض رسوماً على الصلب والألمنيوم الأجنبي، ووسع نطاقها بعد عودته إلى البيت الأبيض. كما فرض رسوماً بموجب المادة 232 على السيارات، وقطع الغيار، والنحاس والأخشاب. وفي سبتمبر الماضي، فرض ترامب رسوماً من النوع نفسه على خزائن المطابخ ودواليب الحمامات والأثاث المنجد. وقال فيرونو: "حتى لو سخر البعض من فكرة أن الأثاث المستورد يشكل تهديداً للأمن القومي، فمن الصعب على المحاكم أن تتحدى قرار الرئيس في مسألة تتعلق بالأمن القومي".

الرسوم المفروضة بموجب المادة 232 ليست محدودة قانوناً، لكنها تتطلب تحقيقاً من وزارة التجارة الأميركية، وهو تحقيق تجريه الإدارة نفسها، كما في حالات المادة 301، "ما يمنحها قدراً كبيراً من السيطرة على النتيجة"، بحسب فيرونو.

رسوم الكساد الكبير

قبل ما يقرب من قرن، وأثناء انهيار الاقتصادين الأميركي والعالمي، أقرّ الكونغرس "قانون الرسوم الجمركية لعام 1930"، الذي فرض ضرائب ضخمة على الواردات. عُرفت هذه الرسوم باسم "تعرفات سموت-هاولي" نسبة إلى النائبين اللذين رعياها في الكونغرس، وأدانها الاقتصاديون والمؤرخون على نطاق واسع، لأنها قيّدت التجارة العالمية وساهمت في تفاقم الكساد الكبير.

وتسمح "المادة 338" من ذلك القانون للرئيس بفرض رسوم تصل إلى 50% على واردات الدول التي تمارس تمييزاً ضد الشركات الأميركية. ولا يتطلب القانون أي تحقيق، ولا يحدد مدة زمنية لهذه الرسوم. ولم تُفرض هذه الرسوم قط، إذ فضّلت الولايات المتحدة تاريخياً استخدام العقوبات بموجب المادة 301 بدلاً منها، لكنها استخدمت التهديد بها ورقة تفاوض في محادثات تجارية خلال ثلاثينيات القرن الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، قال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لوكالة رويترز إن الإدارة تدرس اللجوء إلى المادة 338 خطة بديلة، في حال أبطلت المحكمة العليا استخدام ترامب السلطات الطارئة لفرض الرسوم.

استرداد الرسوم

وفي حال إصدار المحكمة العليا حكماً بعد دستورية الرسوم، فربما يحتم ذلك، سعي الشركات التي دفعتها إلى استردادها، وهي خطوة يحذر ترامب والمسؤولون في إدارته من تداعياتها. ونقلت وكالة رويترز عن ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي قوله إن صدور حكم ضد ترامب قد تكون له تداعيات على السياسة النقدية، لأنه "يزيد من حالة عدم اليقين... بشأن بيئة الرسوم الجمركية".

رغم ذلك تستعد عشرات من شركات المحاماة وخبراء القانون التجاري للمطالبة باسترداد الرسوم التي تزيد قيمتها حتى الآن عن 100 مليار دولار. ويقول نيل كاتيال، محامي الشركات الخمس الصغيرة التي تطعن في الرسوم، إن هذه الشركات ستحصل على استرداد تلقائي إذا حكمت المحكمة ضد إدارة ترامب، لكن بقية الشركات ستحتاج إلى تقديم طعون إدارية لاستعادة أموالها. وأضاف "إنها عملية معقدة للغاية"، وقد تستغرق وقتاً طويلاً.

أما الخيار الآخر الذي قد تلجأ إليه المحكمة فيتثمل في إبطال هذه الرسوم مستقبلاً، أي لا ينسحب حكمها على ما جرى جمعه من رسوم بالفعل. لكن ثمة مخاوف أن يصدر حكم المحكمة العليا دون الإشارة إلى استرداد الرسوم، أو أن تحيلها إلى محكمة أدنى مختصة مثل "محكمة التجارة الدولية الأميركية" لإصدار تعليمات لإدارة ترامب بإلغاء الرسوم وإصدار المبالغ المستردة. وأوضح أن الطريقة الأسرع ستكون عبر نظام معالجة الجمارك الآلي التابع لوكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، لكن ذلك قد يستغرق حتى سنة كاملة.

ومهما كانت نتيجة مداولات المحكمة الأميركية العليا، فالمؤكد أن التجارة العالمية أصبحت رهينة لرسوم ترامب منذ إصدارها، ويبدو أنها ستبقى كذلك لحين اتضاح الصورة في واشنطن، تجارة حرة أم تجارة مقيدة.