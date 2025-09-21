ترامب: عائلات مردوخ وديل بين المشاركين في صفقة تيك توك

- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشاركة محتملة لمليارديرات بارزين مثل روبرت مردوخ ومايكل ديل في صفقة الاستحواذ على تيك توك، مشيراً إلى دورهم الوطني في دعم الاقتصاد الأميركي. - تتضمن الصفقة تولي شركة أوراكل مسؤولية بيانات وأمن التطبيق، مع سيطرة أميركية على مجلس الإدارة، بينما تستمر المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين حتى 16 ديسمبر. - يحظى تيك توك بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، وسط مخاوف من التلاعب الصيني بالمحتوى، بينما يسعى الكونغرس لحظره، وترامب يواصل جهوده لإبقاء التطبيق نشطاً.

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أن عدداً من المليارديرات البارزين، بينهم إمبراطور الإعلام روبرت مردوخ ورجل التكنولوجيا مايكل ديل، قد يكونون جزءاً من الصفقة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع الصين للاستحواذ على منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي. وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة خاصة سجلها مع قناة فوكس نيوز الموالية له، وتم بثها اليوم الأحد.

وأشار ترامب إلى أن مردوخ، الذي يبلغ من العمر 94 عاما، وابنه لاكان مردوخ، مالكا فوكس نيوز ونيوز كورب، باعتبارهما من مجموعة المشاركين المحتملين في الصفقة التي يكشف البيت الأبيض عن تفاصيلها تباعا منذ يوم أمس. وقال: "أعتقد أنهم سيكونون ضمن المجموعة. هناك أيضاً عدد آخر من الأشخاص. أشخاص عظماء حقاً، بارزون للغاية". وأضاف: "إنهم أيضاً وطنيون أميركيون، كما تعلمون، يحبون هذا البلد. أعتقد أنهم سيقومون بعمل رائع".

ويعد كشف ترامب عن احتمال مشاركة عائلة مردوخ وديل، مؤسس ومدير شركة ديل تكنولوجيز، أحدث تطور في مسار صفقة سريعة الحركة تهدف إلى إبقاء تيك توك يعمل في الولايات المتحدة. وقال ترامب في المقابلة إن لاري إليسون، مؤسس ومدير شركة أوراكل، جزء من المجموعة نفسها، وهو أمر كان قد كُشف عنه سابقاً. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قد قالت يوم السبت إن شركة أوراكل ستتولى مسؤولية بيانات وأمن التطبيق، وأن الأميركيين سيسيطرون على ستة من أصل سبعة مقاعد في مجلس الإدارة المزمع تأسيسه لإدارة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة، بينما ستحصل الصين على مقعد واحد.

ولا تزال تفاصيل الصفقة المرتقبة غير واضحة. وناقش ترامب صفقة تيك توك مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة هاتفية مطولة يوم الجمعة. ولدى المسؤولين الصينيين والأميركيين مهلة حتى 16 ديسمبر/كانون الأول القادم للتوصل إلى اتفاق، بعد آخر تمديد للموعد النهائي من قبل إدارة ترامب.

ويحظى تطبيق تيك توك بشعبية واسعة في الولايات المتحدة، خاصة بين جيل الشباب، وهو مملوك حالياً لشركة بايتدانس الصينية. وقد حذر مسؤولون أميركيون من أن الخوارزمية التي يستخدمها تيك توك لتحديد ما يراه المستخدمون عرضة للتلاعب من قبل السلطات الصينية، التي يمكنها استخدامها لدفع محتوى معين عبر المنصة بطريقة يصعب اكتشافها.

وقد أقر الكونغرس الأميركي، بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، تشريعاً يقضي بحظر تيك توك اعتباراً من يناير/كانون الثاني الماضي، لكن ترامب وقّع مراراً أوامر رئاسية سمحت باستمرار التطبيق في العمل داخل الولايات المتحدة، فيما تسعى إدارته للتوصل إلى اتفاق تبيع بموجبه الشركة الأم عملياتها الأميركية.

وكان ترامب قد رفع دعوى قضائية في يوليو/تموز الماضي ضد مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال التي تملكها نيوز كورب، بعد نشرها تقريراً عن علاقاته برجل الأعمال الثري والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.