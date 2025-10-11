ترامب: سنفرض رسوماً إضافية 100% على الصين

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية وقيود على تصدير البرمجيات الأميركية اعتباراً من نوفمبر 2025، كرد فعل على قيود الصين على واردات عناصر الأرض النادرة. - تأتي هذه الخطوة بعد إعلان بكين عن قيود جديدة على صادراتها من العناصر النادرة، مما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، خاصة في صناعات التكنولوجيا والطاقة والدفاع. - تمثل الصين أكثر من 90% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة، مما يزيد من المخاوف بشأن تأثير التوترات التجارية على الأسواق العالمية.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً إضافية بمقدار 100 % على الواردات الصينية، وستفرض أيضاً قيوداً على تصدير جميع البرمجيات المهمة المصنوعة في الولايات المتحدة اعتباراً من بداية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأضاف ترامب، في منشور على موقع تروث سوشال: "اعتباراً من أول نوفمبر 2025، أو قبل ذلك اعتماداً على أي إجراءات أو تغييرات أخرى تتخذها الصين، ستفرض الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية 100 % على الصين، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية تدفعها في الوقت الراهن".

ويأتي إعلان ترامب رفع الرسوم بعد يوم واحد من إعلان بكين فرض قيود جديدة على وارداتها من عناصر الأرض النادرة، في خطوة يقول محللون إنها تستهدف التضييق على شركات صناعة الرقائق الأميركية. وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، أول أمس الخميس، إن المصدّرين الأجانب للمنتجات التي تحتوي حتى على كميات ضئيلة من بعض العناصر الأرضية النادرة المستخرجة من الصين، سيتعين عليهم من الآن فصاعداً الحصول على تراخيص تصدير، مشيرة إلى "دواعٍ تتعلق بالأمن القومي". وتشبه القيود الصينية الجديدة على عناصر الأرض النادرة، الخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة في وقت سابق بمنع الشركات الصينية من الوصول إلى الرقائق الإلكترونية المتطورة والأدوات المستخدمة في تصنيعها.

وكان ترامب هدد الجمعة بفرض زيادة على الرسوم، وقال في منشور على موقع تروث سوشال إن الولايات المتحدة تدرس زيادة "هائلة" في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، واتهم الصين بأنها ترسل رسائل إلى دول العالم تقول فيها إنها تخطط لفرض ضوابط على الصادرات على كل عنصر من عناصر الإنتاج المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة. وقال في منشوره: "لم يسبق لأحد أن رأى شيئاً كهذا من قبل، ولكن هذا من شأنه أن "يعطّل" الأسواق ويجعل الحياة صعبة على جميع بلدان العالم تقريباً، خاصة الصين". وأضاف أنه لا يوجد سبب للاجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بحسب ما كان مقرراً، في كوريا الجنوبية.

وتمثل الصين أكثر من 90% من إنتاج المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات الخاصة بها، وهي مكونات أساسية في صناعات السيارات الكهربائية (Electric Vehicles – EVs) ومحركات الطائرات وأجهزة الرادار العسكرية. ويثير تصاعد التوترات المخاوف من اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، خصوصاً للشركات العاملة في التكنولوجيا والطاقة والدفاع. كما ارتفع مؤشر تقلبات السوق (CBOE Volatility Index)، الذي يُعرف بمؤشر الخوف لدى المستثمرين، إلى أعلى مستوى له خلال شهر.

(رويترز، العربي الجديد)