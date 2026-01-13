ترامب: رسوم جمركية 25% على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران

- فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، مؤكداً أن القرار نهائي وملزم، وذلك في إطار سياسة الضغط القصوى التي انتهجها خلال ولايته الأولى. - رغم العقوبات الواسعة التي أعاد فرضها ترامب بعد 2018، إلا أن التعامل التجاري مع إيران كان شبه مستحيل حتى قبل فرض الرسوم الجمركية، بسبب القيود الصارمة على المعاملات المالية. - شهد الاقتصاد الإيراني في 2025 تدهوراً حاداً مع ارتفاع أسعار الصرف والتضخم، وزيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الصحية، مما أدى إلى تصاعد التوتر والاحتجاجات.

فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت متأخر من مساء الاثنين، رسوماً جمركية على الشركاء التجاريين لإيران. وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قال ترامب: "اعتباراً من الآن، أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران ستدفع رسوماً جمركية بنسبة 25% على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة"، مشدداً على أن "هذا القرار نهائي وملزم". وجاء قرار ترامب عشية اجتماعه مع كبار مساعديه لاتخاذ قرار نهائي بشأن ما سيقوم به حيال إيران.

وخلال ولايته الأولى، لم يستخدم ترامب سلاح الرسوم الجمركية ضد إيران رغم انتهاجه سياسة الضغط القصوى القائمة على تجفيف منابع الإيرادات عبر منظومة العقوبات، إذ أعاد فرض عقوبات واسعة بعد 2018 عبر أوامر تنفيذية، أبرزها الأمر التنفيذي 13846 الذي أعاد عقوبات كانت مرفوعة بموجب الاتفاق النووي، وفعّل نطاقاً كبيراً من العقوبات الثانوية التي تعاقب دولاً أخرى إذا تعاملت مع إيران في قطاعات حيوية مثل النفط والبتروكيماويات.

وداخل الولايات المتحدة، تنظّم لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية قيوداً تُحظر بموجبها تقريباً كل المعاملات المباشرة أو غير المباشرة مع إيران من قبل الأشخاص الأميركيين أو عبر نظام مالي له صلة بالولايات المتحدة، ما يعني أن التعامل التجاري صار عملياً شبه مستحيل حتى دون إعلان رسوم جمركية على الواردات الإيرانية.



واتخذت إدارة ترامب في ولايته الثانية مساراً مكمّلاً من خلال تشديد الضغط على عائدات إيران من الطاقة والشبكات التي تلتف على العقوبات. ففي 2025، أُقرت حزم عقوبات استهدفت كيانات وسفناً وشبكات مرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، ومن بين المستهدفين مثلاً مجموعة شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات الصينية ضمن إجراءات قالت واشنطن إنها تقوّض إيرادات طهران.

وفي الأشهر الأخيرة من عام 2025، عرف الاقتصاد الإيراني ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الصرف، وانخفاضاً حاداً في قيمة الريال، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى حوالي 1.4 مليون ريال. بينما بلغ معدل التضخم في البلاد 42.2% في ديسمبر/كانون الأول 2025، بزيادة قدرها 1.8% على أساس شهري. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 72%، وزادت أسعار السلع الصحية والطبية بنسبة 50% على أساس سنوي، فضلاً عن نقل تقارير في وسائل الإعلام المحلية عزم الحكومة رفع الضرائب مع بداية العام الإيراني الجديد في 21 مارس/آذار 2026، ما زاد من حدّة التوتر والاحتجاج.