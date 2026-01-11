ترامب... رئيس دولة عظمى أم زعيم عصابة؟

- يواصل ترامب تصعيد التوترات العالمية بسياسات عدوانية تهدد الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، بما في ذلك تهديدات عسكرية تؤثر على سلاسل التوريد العالمية وتزيد تعقيد السياسات النقدية. - في الكاريبي، خطف ترامب الرئيس الفنزويلي مادورو للسيطرة على احتياطيات النفط، مما يعكس نهجاً يشبه حروب العصابات ويثير مخاوف من استهداف رؤساء آخرين. - فتح ترامب جبهات جديدة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بما في ذلك أوامر لغزو غرينلاند والسيطرة على قناة بنما، مما يهدد بانهيار الناتو ويثير تساؤلات حول نواياه.

يصر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على زرع ألغام عدة وتفجيرها حول العالم، وتسخين عدة جبهات في وقت واحد من دون النظر إلى مخاطر تلك الحالة الخطيرة على استقرار الاقتصادين العالمي والأميركي، والتسبب في زيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، وإرباك السياسات النقدية، وإجهاض خطط مكافحة التضخم، والأخطر تأثيرها السلبي على سلاسل التوريد العالمية وتدفق السلع الرئيسة إلى أسواق العالم، ومنها الوقود بشقيه النفط والغاز، والنتيجة مناطق ساخنة حول العالم، مع تلويح ترامب المستمر والمتصاعد باستخدام القوة العسكرية المباشرة لتأمين مصالح الأمن القومي الأميركي.

في منطقة الكاريبي خطف ترامب رئيس دولة مستقلة هو الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط مخاوف من خطف رؤساء دول أخرى، مع تهديد دول لاتينية أخرى مثل كوبا، ويضع الخطة وراء الأخرى للسطو على أكبر احتياطي نفطي في العالم، وتصادر قواته سفن نفط فنزويلية في مشهد أقرب لحروب العصابات والمرتزقة، كما يصادر حصيلة النفط الفنزويلي في البنوك الأميركية ومنع الشعب الفنزويلي من الاستفادة من ثرواته.

وفي منطقة الشرق الأوسط، حيث تهديد أميركي بضرب إيران وتجهيز خطط لدعم احتجاجات إيران وإضعاف النظام، بل تصريح ترامب علناً باستعداده لاستخدام القوة العسكرية، في حال قتل النظام الإيراني للمتظاهرين، مع حديث عن تنسيق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإدارة البيت الأبيض حول إمكانية تدخل الولايات المتحدة في إيران وتوجيه ضربة عسكرية لها. هذا التهديد كفيل بإشعال التوتر وزرع القلق في منطقة الخليج التي تعوم على بحار من النفط والغاز وتتحكم في مضايق دولية استراتيجية ولها ثقل ضخم في أسواق الطاقة والمال.

أيضاً فتح الرئيس الأميركي جبهة جديدة مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو حيث كشفت "ديلي ميل"، أن ترامب أصدر أوامر إلى قيادة العمليات الخاصة المشتركة لإعداد خطة لغزو جزيرة غرينلاند، وسط معارضة من العسكريين، وهذا كفيل بإدخاله في مواجهة مباشرة ليس مع الدنمارك أو مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر فقط، بل قد تؤدي عملياً إلى انهيار حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتدمير ما تبقى منه، في ظل التزام الحلف بالدفاع الجماعي واحترام سيادة الدول الأعضاء.

وعلى الرغم من أن جزيرة غرينلاند القطبية الشاسعة، التابعة للدنمارك، تبعد نحو 3200 كيلومتر شمال شرق الولايات المتحدة، يصر ترامب على السطو عليها لأسباب اقتصادية بحتة، حيث إنها غنية بالمعادن الأرضية النادرة، التي تُعدّ أساسية في صناعة الطائرات والمعدات العسكرية والهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والبطاريات وغيرها.

وفي الوقت الذي سطا فيه ترامب على قناة بنما بشكل غير مباشر عبر تحالف أميركي تقوده شركة بلاك روك، والحصول على تنازلات خطيرة من الدولة المالكة لواحدة من أهم الممرات المائية حول العالم، لا يكتفي بهذه الخطوة، بل يسعى للسيطرة على القناة بشكل مباشر، وهو ما أشارت إليه منصات مثل "كالشي" و"بولي ماركت" والتي أظهرت قفزة نوعية في التوقعات التي تشير إلى أن البيت الأبيض قد يتخذ خطوات تصعيدية لاستعادة السيطرة الكاملة على قناة بنما.

ترامب يمارس سياسة البلطجة والغطرسة والقوة الغاشمة على نطاق واسع، ويتحدى القانون الدولي، ويدفع العالم نحو مواجهات مفتوحة، يتبني خطاب الاستكبار. فأمس خطف مادورو، واليوم يهدد بالسطو على أكبر جزيرة في العالم، ويثير القلاقل في شرق المحيط الهادئ، ولا نعرف ماذا في جعبته غداً من خطط للسطو على الدول والثروات، ولا نعرف أيضاً هل نتعامل مع رئيس أكبر دولة تقود العالم وتحتل المركز الأول بين الاقتصادات العالمية، أم مع رئيس عصابة؟