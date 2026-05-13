ترامب: حرب إيران أهم من معاناة الأميركيين

- يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطاً اقتصادية متزايدة بسبب تسارع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، لكنه يؤكد أن قراراته المتعلقة بالحرب لا تتأثر بالوضع الاقتصادي، مع التركيز على منع إيران من امتلاك سلاح نووي. - ساهمت الحرب مع إيران في زيادة أسعار الطاقة والوقود، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، بينما عززت إيران سيطرتها على مضيق هرمز من خلال اتفاقات مع دول مجاورة. - تواصل إيران موقفها المتشدد تجاه الولايات المتحدة، مع تدريبات عسكرية استعداداً لمواجهة محتملة، بينما تفرض الولايات المتحدة حصاراً على إيران، وسط تراجع التأييد الشعبي للحرب.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الأميركيون ليست عاملاً في قراراته المتعلقة بالحرب. وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء أن التضخم في الولايات المتحدة تسارع خلال إبريل/نيسان، ليسجل أكبر زيادة سنوية في ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات وتذاكر الطيران. ورداً على سؤال حول مدى تأثير الضغوط الاقتصادية على الأميركيين في دفعه نحو اتفاق، أجاب ترامب: "ولا حتى قليلاً".

وأضاف قبل توجهه إلى الصين، اليوم الأربعاء: "الشيء الوحيد المهم عندما أتحدث عن إيران هو ألا تمتلك سلاحاً نووياً. لا أفكر في الوضع المالي للأميركيين، ولا أفكر في أي شخص. أفكر في شيء واحد فقط: لا يمكننا السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي. هذا كل شيء. هذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني". ومن المرجح أن تثير هذه التصريحات ردات فعل واسعة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة باعتبارها من أبرز القضايا التي تشغل الناخب الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ إن "المسؤولية الأساسية لترامب هي حماية أمن الأميركيين وسلامتهم"، مضيفاً أن إيران "لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً". ويواجه ترامب ضغوطاً متزايدة من جمهوريين يخشون أن تؤدي التداعيات الاقتصادية للحرب إلى رد فعل سياسي ضد الحزب الجمهوري، بما قد يهدد سيطرته على مجلس النواب وربما مجلس الشيوخ.

كما ساهم ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب مع إيران في زيادة أسعار الوقود ودفع معدلات التضخم إلى الأعلى. ويبدو أن إدارة ترامب باتت تتعامل مع ارتفاع الأسعار باعتباره ثمناً سياسياً واقتصادياً لا مفر منه في سبيل مواصلة الضغط على إيران، رغم تصاعد الضغوط المعيشية على الأميركيين وارتفاع أسعار الوقود والطاقة.

وقال ترامب للصحافيين: "لا أعتقد أننا في حاجة إلى أي مساعدة بشأن إيران. سننتصر بطريقةٍ ما، سلمياً أم بغير ذلك". وبعد أكثر من شهر على بدء سريان وقف إطلاق النار الهش، لا تزال المواقف الأميركية والإيرانية متباعدة بشأن إنهاء الحرب. وفي المقابل، يبدو أن إيران عززت سيطرتها على مضيق هرمز، إذ أفادت مصادر مطلعة بأن طهران أبرمت اتفاقات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة. وأضافت المصادر أن دولاً أخرى تبحث ترتيبات مشابهة، في خطوة قد ترسّخ سيطرة إيران على الممر المائي بصورة أكثر استدامة.

وقالت إدارة ترامب أمس الثلاثاء إن مسؤولين أميركيين وصينيين كباراً اتفقوا الشهر الماضي على أنه لا ينبغي لأي دولة فرض رسوم عبور في المنطقة، في محاولة لإظهار وجود توافق قبل انعقاد القمة، فيما لم تعترض الصين، التي تُعد أكبر مشترٍ للنفط الإيراني وتربطها علاقات وثيقة بطهران، على تلك التصريحات.

لكن تقييمات الاستخبارات الأميركية تشير إلى أن المدة التي تحتاج إليها إيران لتطوير سلاح نووي لم تتغير منذ الصيف الماضي، حين قدّر محللون أن الهجمات الأميركية الإسرائيلية رفعت الإطار الزمني اللازم لذلك إلى ما بين تسعة أشهر وعام، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة.

كما أفادت المصادر بأن تقييمات البرنامج النووي الإيراني بقيت إلى حد كبير من دون تغيير حتى بعد شهرين من الحرب. وردد حلفاء ترامب موقفه القائل إن المخاطر المرتبطة بامتلاك إيران سلاحاً نووياً تفوق التداعيات الاقتصادية قصيرة الأجل. في المقابل، تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، وتؤكد أن برنامجها مخصص لأغراض سلمية، رغم شكوك القوى الغربية بأنها تسعى لتطوير القدرة على إنتاج قنبلة نووية.

الحرب تضغط على أسواق الطاقة

تؤثر الحرب بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية، إذ قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض بنحو 3.9 ملايين برميل يومياً خلال عام 2026، نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران. وأضافت الوكالة أن الشرق الأوسط فقد بالفعل أكثر من مليار برميل من الإمدادات النفطية، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بشكل طفيف إلى نحو 107 دولارات للبرميل بعد موجة ارتفاع استمرت ثلاثة أيام بسبب أزمة مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، قالت القيادة المركزية الأميركية إن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" لا تزال متمركزة في بحر العرب لمواصلة فرض الحصار الأميركي على إيران، مضيفة أنها أعادت توجيه 65 سفينة تجارية ومنعت مرور أربع سفن. وقدّرت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" كلفة الحرب حتى الآن بنحو 29 مليار دولار، بزيادة أربعة مليارات دولار عن تقديرات سابقة قُدمت الشهر الماضي، وتشمل التكاليف إصلاح واستبدال المعدات إلى جانب النفقات التشغيلية.

وأظهرت استطلاعات رأي تراجع التأييد الشعبي للحرب قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات التجديد النصفي. وبيّن استطلاع أجرته رويترز/إبسوس ونُشرت نتائجه الاثنين أن اثنين من كل ثلاثة أميركيين، بينهم ثلث الجمهوريين تقريباً ومعظم الديمقراطيين، يعتقدون أن ترامب لم يوضح بشكل كافٍ أسباب دخول الولايات المتحدة الحرب ضد إيران.

تمسك إيراني بالموقف

في المقابل، يواصل المسؤولون الإيرانيون إظهار موقف متشدد تجاه الولايات المتحدة. ونقلت وكالة فارس عن محمد أكبر زادة، نائب القائد السياسي لبحرية الحرس الثوري، قوله إن طهران وسعت تعريفها لمضيق هرمز ليصبح "منطقة عمليات واسعة" تمتد من ساحل مدينة جاسك شرقاً إلى جزيرة سِري غرباً. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري أجرى تدريبات عسكرية في العاصمة طهران ركزت على "الاستعداد لمواجهة العدو".

(رويترز، العربي الجديد)