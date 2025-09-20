ترامب: تأشيرات ذهبية وبلاتينية للأثرياء ورسوم على العمالة

- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إصلاحات جديدة في برنامج التأشيرات، تشمل تقديم تأشيرات ذهبية وبلاتينية للأثرياء بتكاليف تصل إلى ملايين الدولارات، بهدف جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل. - تم رفع رسوم استقدام العمالة الماهرة للشركات الأميركية، حيث فرضت رسوم سنوية بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات "إتش-1 بي"، مما أثار جدلاً حول تأثيرها على صناعة التكنولوجيا. - رغم الانتقادات السابقة، لم يسعَ ترامب لإلغاء برنامج "إتش-1 بي"، بل ركز على تعديل السياسات لتعزيز الأولوية للعمال ذوي الأجور المرتفعة والمهارات العالية.

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة، إعلاناً لإصلاح برنامج التأشيرات يتضمن إعلان تأشيرات جديدة ذهبية وبلاتينية بملايين الدولارت للأثرياء لتشجيعهم على الهجرة للولايات المتحدة، كما رفع رسوم استقدام العمالة الماهرة للشركات الأميركية. وفرض ترامب رسوماً سنوية جديدة بقيمة 100 ألف دولار لطلبات الحصول على تأشيرة "إتش- 1 بي"، الخاصة باستقدام العمال الأجانب ذوي المهارات العالية، لطلبات الحصول على تأشيرة (إتش-1بي H-1B)، ضمن تغييرات أخرى على برنامج العمال الأجانب ذوي المهارات العالية الذي خضع للتدقيق من جانب الإدارة. وتستهدف تأشيرات "إتش- 1 بي" جلب أفضل الأجانب وألمعهم للوظائف التي تتطلب مهارات عالية تجد شركات التكنولوجيا صعوبة في ملئها بالمواطنين الأميركيين المؤهلين والمقيمين الدائمين.

ووفقاً للمنتقدين، تحول البرنامج إلى وسيلة لقدوم عمال أجانب غالباً ما يكونون على استعداد للعمل مقابل أقل من 60 ألف دولار سنوياً. وهذا أقل كثيراً من مبلغ الـ100 ألف دولار أو أكثر من الرواتب التي تدفع عادة للعاملين في مجال التكنولوجيا في الولايات المتحدة. وأكد ترامب يوم الجمعة أن صناعة التكنولوجيا لن تعارض هذه الخطوة قائلاً "أعتقد أنهم سيكونون سعداء للغاية". وانخفضت أسهم أكسنتشر وكوجنيزانت تكنولوجي وغيرها من أسهم شركات استشارات تكنولوجيا المعلومات إلى أدنى مستوياتها في تعاملات أمس الجمعة، على خلفية أنباء رسوم التأشيرة.

وأوضح وزير التجارة هاورد لوتنيك الذي انضم إلى ترامب في البيت الأبيض، أن "الفكرة العامة هي أن شركات التكنولوجيا الكبيرة أو غيرها من الشركات لن تُدرّب عمالاً أجانب بعد الآن"، مُؤكداً أن "كل الشركات الكبرى مُلتزمة" بهذا المبدأ. وأضاف أنه في حال وظفت الشركات عمالاً أجانب "عليها دفع 100 ألف دولار للحكومة ثم دفع رواتب موظفيها، هذا ليس مربحاً". وقال "إذا أردتم تدريب شخص ما، فعليكم تدريب خريج شاب من إحدى جامعات بلدنا العريقة، تدريب أميركيين والتوقف عن جلب أشخاص لشغل وظائفنا". وبحسب نسخة من الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب، سيتم فرض رسوم على الراغبين في دخول البلاد اعتباراً من الأحد، علماً أن بإمكان وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إعفاء أفراد أو شركات أو حتى قطاعات بأكملها من الرسوم.

أبرز الحاصلين على تأشيرة العمالة الماهرة

وحصلت الزوجة الحالية للرئيس ترامب السيدة الأولى ميلانيا ترامب، واسمها الأصلي ميلانيا كناوس، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس، على تأشيرة عمل "إتش-1 بي" في أكتوبر/تشرين الأول 1996 للعمل عارضةَ أزياء. وكانت قد ولدت في سلوفينيا. كما حصل الملياردير المعروف إيلون ماسك، وهو مواطن أميركي ولد في جنوب أفريقيا، على تأشيرة إتش-1بي، كما تلقّت شركته تسلا للسيارات الكهربائية 724 تأشيرة في 2024. وعادة ما تكون تأشيرات إتش-1بي سارية لمدة ثلاث سنوات، لكن حامليها يمكنهم تمديدها أو التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.

وخلال فترة رئاسته الأولى، انتقد ترامب برنامج تأشيرة H-1B بسبب احتمال إساءة استخدامه لاستبدال العمال الأميركيين بعمال أجانب بأجور أقل. ومع ذلك، لم تسعَ إدارته إلى إلغائه بالكامل. وبدلاً من ذلك، ركزت على إدخال سياسات تهدف إلى إعطاء الأولوية للعمال ذوي المهارات العالية والأجور المرتفعة داخل البرنامج، بما يتماشى مع الغرض الأصلي للتأشيرة.

وتعهّد ترامب في حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، بترحيل جميع المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وفرض رسوم جمركية للمساعدة في توفير مزيد من الوظائف للمواطنين الأميركيين، ووضع قيود صارمة على الهجرة. وتعتمد صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة على برنامج التأشيرات (إتش-1بي) لتوظيف العمال الأجانب من ذوي المهارات العالية للمساعدة في إدارة الشركات.

ووفقاً لموقع التأشيرات الأميركي لغير الهجرة، فإن تأشيرة العمل H-1B، هي واحدة من أكثر فئات تأشيرة H-1 شعبية، والتي تتاح للباحثين عن عمل في الولايات المتحدة. وهي تُمنح فقط للمهنيين المتخصصين، مثل أولئك الذين يعملون في مهن متخصصة، وتتطلب درجة تعليمية عليا أو تدريبًا فريدًا. وتُعرف تأشيرة العمل H-1B أيضًا باسم تأشيرة شخص في مهنة متخصصة. وتقدم الولايات المتحدة عددًا محددًا من تأشيرات H-1B لأصحاب العمل في جميع أنحاء البلاد كل عام. وبمجرد الوصول إلى الحد الأقصى السنوي لتأشيرات H-1B، لا يتم إصدار المزيد منها. وعادةً يكون هناك حد أقصى للتأشيرة لحوالي 65 ألف مُتقدم، وقد يختلف العدد المحدد كل عام.

ووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد وافقت الولايات المتحدة على ما يقرب من 400 ألف من هذه التأشيرات في عام 2024، ثلثاها كانت تجديدات لتأشيرات سابقة. وأن ثلاثة أرباع مقدمي الطلبات الذين تمت الموافقة على طلباتهم هم مواطنون هنود. وتوظف شركات التكنولوجيا الكبرى عدداً كبيراً من العمال الهنود الذين ينتقلون إلى العيش في الولايات المتحدة أو يتنقلون ذهاباً وإياباً بين البلدين. ووفقاً لتقرير موقع "نيرا متريكس" (Naira Metrics) في يزنيز/حزيران الماضي، فإن الولايات المتحدة ليست في قائمة الدول الـ10 الأبرز في توظيف الأجانب خلال عام 2025.

ترامب يعلن تأشيرات بملايين الدولارات للأثرياء

كما أعلن ترامب الجمعة وفقاً لوكالة بلومبيرغ، برنامج تأشيرات جديداً لأثرياء العالم، في جهد طال انتظاره لتشجيعهم على الهجرة إلى الولايات المتحدة من خلال منحهم تصاريح إقامة مقابل مبالغ باهظة. وصرح ترامب للصحافيين في المكتب البيضاوي في أثناء توقيعه على أمر إنشاء برنامج التأشيرات: "سينفقون أموالاً طائلة للدخول. سيجمع هذا مليارات الدولارات، ستُستخدم لخفض الضرائب وسداد الديون ولأغراض أخرى مفيدة". ووفقاً لموقع مخصص للتأشيرات الجديد، فإن الأفراد يمكنهم دفع مليون دولار للحصول على الإقامة الأميركية المعروفة باسم البطاقة الخضراء "green card " من خلال "بطاقة ترامب الذهبية"، بعد دفع رسوم معالجة وتدقيق.

ووفقًا للموقع، ستُتاح قريبًا "بطاقة بلاتينية" بقيمة 5 ملايين دولار، وتتيح لحامليها "قضاء ما يصل إلى 270 يومًا في الولايات المتحدة من دون الخضوع للضرائب الأميركية على الدخل غير الأميركي". ويمكن للشركات التي تدفع رسومًا قدرها مليونا دولار لكل موظف الحصول على الإقامة الأميركية لعدد غير محدد من العمال، وفقًا للموقع. و"تتيح بطاقة ترامب الذهبية للشركات نقل صلاحية الوصول من موظف إلى آخر، مقابل رسوم نقل وتدقيق من وزارة الأمن الداخلي. كما تُطبق رسوم صيانة سنوية بسيطة"، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني، في إشارة إلى وزارة الأمن الداخلي.

ولم يتضح بعد وفقاً لبلومبيرغ، موعد منح التأشيرات، لكن الموقع يتضمن قسم "التقديم الآن"، الذي يطلب من المتقدمين ذكر أسمائهم، والمنطقة التي يعيشون فيها، وعنوان بريدهم الإلكتروني. وصرح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن برنامج البطاقة البلاتينية يعتمد على موافقة الكونغرس، وتوقع "أن يحدث ذلك في وقت لاحق من هذا العام". ويُوجِّه الأمر التنفيذي وزير التجارة بإيداع عائدات البرنامج في "صندوق منفصل" بوزارة الخزانة واستخدامه لدعم التجارة والصناعة الأميركية.

وصرح لوتنيك للصحافيين يوم الجمعة بأنه من المتوقع أن تبلغ رسوم التدقيق للحصول على البطاقة الذهبية 15 ألف دولار، وأضاف أن المتقدمين سيخضعون "لتدقيق أكثر صرامة من أي وقت مضى". وقال لوتنيك إن البطاقة الذهبية ستحل محل تأشيرات "EB-1" و"EB-2" الحالية التي تسمح للأجانب ذوي القدرات الاستثنائية أو الاستثنائية بالحصول على الإقامة الدائمة. وأضاف أنه بعد مرحلة التنفيذ التي من المتوقع أن تستمر أقل من شهر، "من المرجح تعليق العمل بفئات أخرى من تأشيرات البطاقة الخضراء، وسيكون هذا هو النموذج الذي يُمكن للناس من خلاله دخول البلاد".

وألمح ترامب لأول مرة إلى مشروع البطاقة الذهبية في فبراير/شباط الماضي، مروّجاً الفكرةَ بوصفها مبادرة من شأنها أن تُساعد على جذب الاستثمارات الرأسمالية وخلق فرص العمل، مع توفير إيرادات لخفض العجز. وانضم لوتنيك إلى ترامب في فعالية البيت الأبيض يوم الجمعة لإعلان المبادرة. وتُعدّ تأشيرات الأثرياء جزءًا من جهود ترامب لإصلاح نظام الهجرة في البلاد، والتي تشمل أيضًا تكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير المسجلين. وقد صرّح ترامب بأنه يريد توسيع المسارات القانونية للحصول على الجنسية، خاصةً للأفراد ذوي الدخل المرتفع.

وتوقع ترامب أن يصل عدد الأشخاص الذين يشترون البطاقات الذهبية إلى مليون شخص، لكن خبراء الهجرة قالوا إن عدد الأفراد القادرين على تحمل تكاليف المشاركة في البرنامج أقل بكثير.