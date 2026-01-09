ترامب: الولايات المتحدة ستقرر أياً من شركات النفط ستعمل في فنزويلا

- التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب برؤساء شركات النفط الكبرى لمناقشة إعادة بناء صناعة النفط في فنزويلا بعد اختطاف رئيسها، حيث تعهدت الشركات بتقديم 100 مليار دولار لدعم القطاع، وأكد ترامب على ضمان أمن العمليات هناك. - حضر الاجتماع وزراء ومسؤولون أميركيون وممثلون عن شركات نفطية كبرى، وناقشوا استثمار الشركات في فنزويلا، وأعلن ترامب عن استيلاء الولايات المتحدة على ثلاث ناقلات نفط فنزويلية. - أشار وزير الطاقة الأميركي إلى احتمال استخدام بنك التصدير والاستيراد الأميركي لتمويل مشاريع نفطية في فنزويلا، مؤكداً أن الاستثمارات ستكون برؤوس أموال تجارية.

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة برؤساء شركات النفط الكبرى، بعد أن قال إن أكبر منتجي النفط في العالم تعهدوا بتقديم 100 مليار دولار لإنعاش قطاع النفط الفنزويلي. وأعلن ترامب أن إدارته ستُقرر أياً من شركات النفط ستعمل في فنزويلا بعد اختطاف رئيسها نيكولاس مادورو، وتعهد بضمان أمن عملياتها في الدولة الواقعة في أميركا اللاتينية.

وقال ترامب في افتتاح الاجتماع "سنناقش كيف يمكن لهذه الشركات الأميركية العظيمة أن تساعد في إعادة بناء صناعة النفط المتهالكة في فنزويلا بسرعة، وأن تجلب ملايين البراميل من إنتاج النفط لصالح الولايات المتحدة وشعب فنزويلا والعالم أجمع". وأضاف إن "الحكومة ستقرر الشركات التي ستعمل في دولة أميركا الجنوبية، وستضمن أمنها الكامل".

وحضر الاجتماع كل من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الطاقة كريس رايت، إلى جانب ممثلين عن شركات: شيفرون، وإكسون، وكونوكو فيليبس، وكونتيننتال، وهاليبرتون، وإتش كيه إن، وفاليرو، وماراثون، وشل، وترافجورا، وفيتول أميريكاز، وريبسول، وإيني، وأسبكت هولدينغز، وتال غراس، ورايسا إنرجي، وهيلكورب.

وأعلن ترامب، في مقابلة أجراها أمس الخميس مع قناة فوكس نيوز، أنه سيلتقي بأكبر 14 شركة نفط. ولم يُكشف بعد عن القائمة الكاملة للمسؤولين التنفيذيين. ومن بين الشركات المشاركة "شيفرون"، التي لا تزال تعمل في فنزويلا، و"إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس"، اللتان كانتا تمتلكان مشاريع نفطية في البلاد، أُلغيت ضمن عملية تأميم الشركات الخاصة عام 2007 في عهد سلف الرئيس المختطف نيكولاس مادورو، هوغو تشافيز.

"فرصة اقتصادية"

وسارع ترامب منذ العملية العسكرية الأميركية التي أسفرت عن اختطاف مادورو، السبت الماضي، إلى تصوير هذه الخطوة كفرصة اقتصادية جديدة للولايات المتحدة، حيث استولى على ثلاث ناقلات نفط فنزويلية، مصرّحاً بأنّ بلاده ستتولّى مبيعات ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الفنزويلي الذي كان خاضعاً للعقوبات سابقاً، وستسيطر على المبيعات العالمية إلى أجل غير مسمّى.

وتُعد هذه الخطوة أيضاً جزءاً من مسعى أوسع من جانب ترامب لإبقاء أسعار البنزين منخفضة. في وقت يشعر فيه العديد من الأميركيين بالقلق حيال القدرة على تحمل التكاليف، إذ يمزج هذا التدخل في فنزويلا بين استخدام ترامب الحازم لصلاحياته الرئاسية وبين استعراض يهدف إلى إقناع الأميركيين بقدرته على خفض أسعار الطاقة. وقال ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبل فجر اليوم الجمعة، "سيتم استثمار ما لا يقل عن 100 مليار دولار من قِبل شركات النفط الكبرى، وسألتقي بجميع ممثليها اليوم في البيت الأبيض".

وقد امتنعت شركات النفط الأميركية الكبرى، حتى الآن، عن تأكيد استثماراتها في فنزويلا، نظراً لضرورة وجود عقود وضمانات. وألمح ترامب، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الولايات المتحدة ستدعم أي استثمارات.

وانخفض إنتاج النفط في فنزويلا إلى أقل من مليون برميل يومياً. ويتمثل جزء من التحدي الذي يواجه ترامب لتغيير هذا الوضع في إقناع شركات النفط بأن إدارته تتمتع بعلاقة مستقرة مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، فضلاً عن توفير الحماية للشركات الراغبة في دخول السوق.

تمويل مشاريع النفط في فنزويلا

قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إنّ هناك "احتمالاً حقيقياً بأن تستخدم الولايات المتحدة بنك التصدير والاستيراد التابع لها للمساعدة في تمويل مشروعات نفطية كبيرة في فنزويلا". وأضاف رايت، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، أنّ الرئيس دونالد ترامب

سيساعد في تهيئة الظروف للسماح لشركات النفط بالعمل في فنزويلا، لكن من المتوقع أن تتم الاستثمارات في الغالب برؤوس أموال تجارية، موضحاً أنّ شركات النفط لم تطلب حتى الآن تمويلاً من الإدارة الأميركية.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستأخذ حصة في الشركات مثل القطاعات الأخرى، قال رايت إنه "لا حديث حول ذلك حتى الآن".