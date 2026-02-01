ترامب: الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلاً من الإيراني والروسي

- أعلنت الولايات المتحدة عن خطة لتزويد الهند بالنفط الفنزويلي كبديل عن النفط الإيراني والروسي، بهدف تقليل عائدات روسيا النفطية التي تمول حربها في أوكرانيا. - تعتمد الهند بشكل كبير على استيراد النفط لتلبية احتياجاتها، وتسعى لتنويع مصادرها النفطية بسبب تزايد الطلب على الطاقة، رغم أن دول الشرق الأوسط تظل المورد الرئيسي. - تسعى الولايات المتحدة للسيطرة على احتياطيات النفط الفنزويلي، حيث رفعت بعض العقوبات لتوسيع الإنتاج هناك، وأصدرت تراخيص للمعاملات النفطية مع فنزويلا.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهند ستشتري النفط الفنزويلي بدلاً من شراء النفط من إيران. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إير فورس ون في طريقه من واشنطن إلى فلوريدا مساء السبت: "لقد توصلنا بالفعل إلى اتفاق بشأن هذا الأمر، أو بالأحرى، إلى فكرة الاتفاق". وجاء تصريح ترامب بعد يوم من إبلاغ الولايات المتحدة دلهي بأن بإمكانها أن تستأنف قريباً شراء النفط الفنزويلي للمساعدة في تعويض واردات النفط الروسي.

والهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، وتعتمد على الاستيراد لتأمين أكثر من 85% من احتياجاتها النفطية. ومع النمو المتواصل في عدد السكان وتوسع القطاعات الصناعية وقطاع النقل، يُتوقع أن يواصل الطلب على الطاقة ارتفاعه خلال السنوات المقبلة. ولا تستورد الهند كميات كبيرة من النفط الإيراني بسبب العقوبات الأميركية، لكنها أصبحت مشترياً رئيسياً للنفط الروسي بعد أن أدى غزو أوكرانيا في عام 2022 إلى فرض عقوبات غربية على موسكو أدت إلى انخفاض سعره.

وخفضت الهند وتركيا، وهما من أكبر المستوردين، مشترياتهما منذ نهاية العام الماضي مع تشديد العقوبات الغربية، بما في ذلك أحدث إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة بحق شركتي روسنفت ولوك أويل وحظر فرضه الاتحاد الأوروبي على الوقود المنتج من النفط الخام الروسي. وانخفضت أسعار النفط الروسي إلى مستويات قياسية. ورغم جهود نيودلهي لتنويع مصادرها النفطية، لا تزال دول الشرق الأوسط تحافظ على الحصة الأكبر من السوق الهندية، مدعومة بعقود طويلة الأجل واستثمارات مشتركة في قطاعات التكرير والبتروكيماويات.

واستفادت الهند من الاقتطاعات الروسية الضخمة لتثبيت أسعار الطاقة، وتحسين ميزانها التجاري، وزيادة أرباح قطاع التكرير الذي تحوّل إلى مصدر مهم للعملة الأجنبية عبر إعادة تصدير المشتقات النفطية. كذلك فإن إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج حوالى 3.3 ملايين برميل يومياً، فضلاً عن 1.3 مليون برميل يومياً من المكثفات وغيرها من السوائل بما يمثل 4.5% فحسب من الإمدادات العالمية. وتقول شركة "إف جي إي" للاستشارات إنّ إيران تكرر بقية إنتاجها في مصافيها المحلية بطاقة إجمالية تبلغ 2.6 مليون برميل يومياً.

وتأتي خطط الولايات المتحدة لتزويد الهند بالنفط الخام الفنزويلي في إطار سعي واشنطن لخفض عائدات روسيا من النفط التي تسهم في تمويل حربها في أوكرانيا.

ورفع ترامب في أغسطس/ آب الرسوم الجمركية على الواردات من الهند إلى المثلين لتصبح 50 بالمائة وذلك للضغط عليها لتتوقف عن شراء النفط الروسي، وقال في وقت سابق من هذا الشهر إن النسبة قد ترتفع مجددا إذاً لم تقلص هذه المشتريات.

ومع ذلك، أشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في يناير/ كانون الثاني إلى أن الرسوم الإضافية البالغة 25 بالمائة على السلع الهندية قد تُلغى، نظراً لما وصفه بالانخفاض الحاد في واردات نيودلهي من النفط الروسي. وكان ترامب قد فرض أيضاً في مارس/ آذار 2025 رسوماً جمركية 25 بالمائة على الدول المستوردة للنفط الفنزويلي، بما فيها الهند. وقال ترامب إن الصين مرحب بها أيضاً لعقد اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء النفط الفنزويلي.

سيطرة أميركية على النفط الفنزويلي

ويسعى ترامب لاستغلال احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا العضو في منظمة أوبك. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نُشرت السبت الماضي، إن الولايات المتحدة استولت على النفط الذي كان على متن ناقلات فنزويلية صودرَت، وإنه سيُعالَج في مصافٍ أميركية. وأضاف ترامب للصحيفة: "لنكن واضحين، ليس لديهم أي نفط... نحن نأخذ النفط". وأضاف أن النفط يُكرَّر في "أماكن مختلفة"، منها هيوستن.

وقال ترامب يوم الثلاثاء الماضي، إن الإدارة الأميركية حصلت على 50 مليون برميل من النفط المستخرج في فنزويلا، وإنها تبيع بعضها في السوق المفتوحة. وذكر موقع سيمافور الإخباري الخميس الماضي، نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأميركية، أن ترامب يتحكم بنفسه في الإفراج عن الأموال التي جمعت من النفط الفنزويلي. ووصف ترامب قيادة رودريغيز بأنها "بالغة القوة"، كاشفاً أن الولايات المتحدة تحصل على حصة من إنتاج النفط الفنزويلي.

وتملك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، إلا أن سنوات من العقوبات الأميركية، وسوء الإدارة، وانهيار البنية التحتية أدت إلى تراجع حاد في الإنتاج والاستثمارات. وبعد خطف القوات الأميركية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الشهر الماضي، تسعى إدارة ترامب لتنفيذ خطة لإعادة بناء قطاع النفط الفنزويلي باستثمارات قيمتها 100 مليار دولار، وتعتزم إدارة مبيعات النفط "إلى أجل غير مسمى". وتوصلت الولايات المتحدة وكاراكاس إلى اتفاق مبدئي بقيمة ملياري دولار في يناير/ كانون الثاني لتصدير النفط الخام الفنزويلي، بما في ذلك إلى مصافي التكرير الأميركية.

ورفعت الإدارة الأميركية الخميس الماضي، بعض العقوبات المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي مع سعيها لتوسيع الإنتاج هناك. وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل حكومة فنزويلا وشركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا والتي "تعد عادية وضرورية لتحميل النفط فنزويلي المنشأ أو تصديره أو إعادة تصديره أو بيعه أو إعادة بيعه أو توريده أو تخزينه أو تسويقه أو شرائه أو تسليمه أو نقله، بما في ذلك تكرير هذا النفط من قبل كيان أميركي معترف به".

ويمثل قرار إصدار ترخيص عام تحولاً واضحاً عن استراتيجية سابقة تعتمد على منح إعفاءات فردية من العقوبات للشركات الراغبة في ممارسة الأعمال التجارية في فنزويلا. ويستثني الترخيص أي معاملات تشمل أشخاصاً أو كيانات موجودة في روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو كوبا، أو كيانات خاضعة لسيطرة تلك الدول. وخلال فترة رئاسة دونالد ترامب الأولى، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أن قطاع الطاقة الفنزويلي بأكمله خاضع للعقوبات الأميركية في عام 2019 بعد إعادة انتخاب مادورو للمرة الأولى.

(رويترز، العربي الجديد)