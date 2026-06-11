ترامب "اللص" وجريمة سرقة النفط الإيراني

- تفاخر ترامب بالاستيلاء على النفط الإيراني والفنزويلي، مدعياً أن ذلك ساهم في استقرار أسعار النفط، مما يعكس نهجه في السيطرة على ثروات الدول لتحقيق مكاسب اقتصادية للولايات المتحدة. - وُصف ترامب بأنه يتصرف كلص محترف وزعيم عصابة، حيث تتشابه ممارساته مع سلوكيات العصابات، مما يهدد نفوذ الولايات المتحدة عالمياً ويؤدي إلى تراجع قوتها الناعمة. - اتهامات السرقة والاحتيال ليست جديدة على ترامب، حيث أطلق عليه خصومه السياسيون لقب "اللص" بسبب تورطه في قضايا قانونية وجنائية، وأصبح رمزاً حتى للصوص.

يتباهى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسرقة النفط والغاز الإيرانيين، والسطو على أموال الشعب الإيراني، كما تباهى من قبل بسرقة النفط الفنزويلي، وكذا السطو على ثروات أوكرانيا عبر توقيع الولايات المتحدة اتفاقية المعادن الأرضية النادرة المقدرة بمليارات الدولارات لتكون شرطاً أميركياً أساسياً لمواصلة دعم كييف، ومحاولات السطو على ثروات دول وجزر عدة، منها كندا وبنما وغرينلاند والدنمارك، إضافة إلى عمليات الابتزاز التي يمارسها ضد الجميع، سواء دول أو حلفاء أو شعوب، ليل نهار.

أمس الأربعاء خرج ترامب كاشفاً عن استيلاء الولايات المتحدة على كميات ضخمة من النفط الإيراني، واعترف متفاخراً أمام شعبه بالحصول على ملايين البراميل من النفط الإيراني خفية، وقال "كنا نأخذ ملايين البراميل من نفط إيران كل يوم دون أن تعلم، وأنا أعلن عن ذلك الآن لأنهم اكتشفوا الأمر"، بل وزعم أن سحب ملايين البراميل من النفط الإيراني هو السبب وراء استقرار أسعار النفط عالمياً عند مستويات تتراوح بين 85 إلى 90 دولاراً للبرميل، بدلاً من ارتفاعها إلى 250 دولاراً وفق تقديراته.

اعترف ترامب متفاخراً أمام شعبه عن استيلاء الولايات المتحدة على ملايين البراميل من النفط الإيراني خفية

ليس هذا بالجديد على ترامب، فاليوم الخميس قال: "في وقت ليس ببعيد، سنستولي على جزيرة خارج الإيرانية، وغيرها من مواقع البنية التحتية النفطية، ونسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانية، كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة".

وفي بداية إبريل/نيسان الماضي كشف عن خطة للاستيلاء على النفط الإيراني، وتحقيق ثروة طائلة، وشبَّه ترامب خطة الاستيلاء وقتها بالوضع في فنزويلا، قائلاً إن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على صناعة النفط الفنزويلية "لأجل غير مسمى"، في أعقاب العملية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

إذاً، يتصرف ترامب على أنه لص محترف وقائد سارق وقائد تجار، بحسب وصف كتاب كبار بصحيفة نيويورك تايمز، وزعيم عصابة، وليس رئيس أهم دولة في العالم وصاحبة أقوى وأكبر اقتصاد عالمي بحجم ناتج محلي إجمالي يتجاوز نحو 32.38 تريليون دولار، وهذا الحجم يعادل نحو ربع الاقتصاد العالمي.

بل إن المتتبع لتصريحات ترامب المثيرة للجدل يدرك على الفور أن ممارساته تشبه سلوكيات العصابات والقراصنة وقطاع الطرق والمليشيات التي تسطو على سفن النفط والغاز وشاحنات السلع، وأنه لا فرق بينه وبين المليشيات الصومالية التي تسطو على السفن قبالة سواحل الصومال والهاربة من مخاطر البحر الأحمر والمتجهة نحو رأس الرجاء الصالح.

يتصرف ترامب على أنه لص محترف وقائد سارق وزعيم عصابة وليس رئيس أهم دولة في العالم وصاحبة أقوى وأكبر اقتصاد

ترامب بمثابة لص شبح يسطو على الدول وثرواتها الطبيعية ومقدراتها ويهدد بمصادرة أصولها وأموالها ومستقبلها، همه الأول هو حصد مزيد من مليارات الدولارات سواء لصالح الولايات المتحدة واقتصادها وموازنتها التي تعاني من عجز سيبلغ 1.85 تريليون دولار للسنة المالية 2026، و1.89 تريليون دولار للسنة المالية 2027، أو حتى لإمبراطوريته الاقتصادية وشركاته الخاصة، وما يفعله يهدد نفوذ الولايات المتحدة عالمياً، ويؤدي إلى حدوث تهاوٍ سريع في قوتها الناعمة.

وصف ترامب باللص ليس بالجديد على المشهد الأميركي الداخلي، فخصومه السياسيون يطلقون عليه اللقب منذ ولايته الأولى " 2017- 2021" على خلفية اتهامه في قضايا قانونية وجنائية وتتعلق بممارسة جرائم الاحتيال والإفلاس المتكرر والتهرب الضريبي وسرقة الأموال والتلاعب المالي في أعماله الخاصة، كما أُدين بتهمة تزوير سجلات تجارية، وواجه أكثر من 30 تهمة تتعلق بالاحتيال في مجال الأعمال.

الرئيس الأميركي الحالي أصبح أيقونة حتى للصوص، ولعلنا نتذكر ما جرى في نهاية يوليو/ تموز 2017 حيث تمكن لصان من سرقة عدد من ماكينات الصرف الآلي قرب مدينة ميلانو الإيطالية باستخدام المتفجرات وإخفاء هويتهما والتخفي بقناع على صورة ترامب.