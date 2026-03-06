تراجع ملحوظ لعقود الأسهم الأميركية الآجلة مع صعود النفط ومخاوف الحرب

- تشهد الأسواق المالية العالمية تقلبات حادة مع انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف من صدمات إمدادات الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط، مما يثير قلقاً بشأن التضخم والنمو الاقتصادي. - حذر وزير الطاقة القطري من احتمال وقف صادرات الطاقة الخليجية، مما قد يرفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل، وهو ما يهدد بأضرار اقتصادية كبيرة. - ارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية، مما يعكس الارتباط الوثيق بين تحركات النفط والأسواق المالية.

تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والقلق، حيث تتجه عقود الأسهم الأميركية الآجلة نحو جلسة متقلبة ومنخفضة في ختام أسبوع حافل بالأحداث. يأتي هذا الانخفاض مدفوعاً بارتفاع كبير في أسعار النفط وتجدد المخاوف من صدمات في إمدادات الطاقة، نتيجة لاتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، مما أجج مجدداً مخاوف التضخم وأثار تساؤلات حول النمو الاقتصادي وأرباح الشركات.

وفي تطور لافت، حذر وزير الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي في مقال لصحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الجمعة، من أن استمرار النزيف في المنطقة، الذي يقترب من إتمام أسبوعه الأول، قد يدفع دول الخليج العربي إلى وقف صادراتها من الطاقة. وأشار الوزير إلى أن مثل هذا السيناريو سيتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة، وقد يدفع أسعار النفط إلى مستويات قياسية تصل إلى 150 دولاراً للبرميل.

وعلى وقع هذه التصريحات، أفادت بلومبيرغ بقفزة العقود الآجلة للنفط الأميركي (خام غرب تكساس الوسيط) لتتجاوز حاجز 86 دولاراً للبرميل. وفي المقابل، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تراجعات ملحوظة، حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.7% بحلول الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت نيويورك، كما هبطت عقود مؤشر "ناسداك 100" بنحو 0.9%، في تأكيد الارتفاع الحاد في معامل الارتباط بين تحركات النفط وأسواق الأسهم.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية في بنك "غولدمان ساكس"، دان ستروفين، في مقابلة مع "بلومبيرغ"، إن "صدمة الإمدادات الحالية أكبر بكثير مما كانت عليه خلال أزمة الطاقة الروسية". وأضاف أن هناك إمكانية وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن السوق قد تبدأ بتسعير تأثير سلبي على الطلب نتيجة الارتفاع المستمر في الأسعار.

من جانبه، أشار مؤسس "فيتال نوليدج" آدم كريسالفي إلى أن عقود الأسهم الأميركية الآجلة كانت تتداول عند مستويات مستقرة أو مرتفعة قليلاً قبل التصريحات القطرية التي توقعت وقفاً محتملاً لصادرات الطاقة.

وفي تحليله الموقف، وصف كبير استراتيجيي السوق في "جونز تريدينغ" مايكل أورورك رد فعل سوق الأسهم الأميركية بأنه "حركة ميكانيكية" استجابة لارتفاع أسعار الخام. وأوضح أن مديري الصناديق النشطين يعملون على تقليص مراكهم هذا الأسبوع "في خضم حالة عدم اليقين الجيوسياسي، حيث باتت النماذج الميكانيكية هي التي تحدد الأسعار".