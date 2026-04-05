تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد الصراع في المنطقة

شهدت معظم بورصات الخليج تراجعاً، اليوم الأحد، مع تقييم المستثمرين الاضطرابات المتصاعدة في المنطقة في أعقاب الضربات الإيرانية على منشآت للبتروكيماويات في الإمارات والكويت ​والبحرين.

وظلت المخاطر الجيوسياسية مرتفعة بعد إعلان واشنطن إنقاذ طيار ثان سقطت طائرته ‌في إيران، كما صعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب نبرة تهديداته. كما قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إنه استهدف مصانع للبتروكيماويات في الإمارات والكويت والبحرين، متوعداً بتكثيف الضربات على المصالح الاقتصادية الأميركية إذا ​تكرر استهداف مواقع مدنية في إيران.

وفي قطر، انخفض المؤشر 0.7% مع ​هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك البلاد، بنسبة 0.6%. ⁠وهوى سهم بنك الدوحة 6.9% مع تداوله من دون الحق في توزيعات الأرباح.

ولم ​يطرأ تغير يذكر على المؤشر القياسي السعودي بعد تداولات متقلبة، وتفوق في الأداء على ​نظرائه الإقليميين في ظل جهود المملكة للتغلب على الاضطرابات في مضيق هرمز.

وأظهر مسح لقطاع الأعمال اليوم الأحد تقلص القطاع الخاص غير النفطي في المملكة في مارس/ آذار للمرة الأولى منذ أغسطس/آب ​2020، إذ تسبب صراع الشرق الأوسط في تعطيل سلاسل التوريد.

وارتفع سعر خام برنت ​ثمانية بالمئة تقريباً عند التسوية يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة عيد القيامة في الأسواق الغربية، بسبب ‌مخاوف ⁠من استمرار انقطاع إمدادات النفط لفترة طويلة بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها على إيران.

وقالت ثلاثة مصادر إن تحالف أوبك+ وافق من حيث المبدأ على رفع حصص إنتاج النفط لشهر مايو/أيار 206 آلاف برميل يومياً، إلا أن الزيادة ​من المرجح أن ​تكون رمزية، إذ ⁠لا يزال الأعضاء الرئيسيون غير قادرين على رفع الإنتاج وسط الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران والهجمات الإيرانية على دول الخليج.

وانخفض المؤشر الرئيسي في الكويت 0.4% وتراجع ​المؤشر في البحرين 0.5%.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية إن الهجمات ​الإيرانية بالطائرات ⁠المسيرة على الكويت، اليوم الأحد، تسببت في حرائق وألحقت "أضراراً مادية جسيمة" بعدد من مرافقها التشغيلية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.9%. وأبقت مصر على أسعار الفائدة ⁠الرئيسية من ​دون تغيير يوم الخميس، لتعلق دورة تيسير نقدي ​بدأت قبل عام وسط مخاطر تضخم متزايدة مدفوعة بعدم الاستقرار الإقليمي المرتبط بالحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران وارتفاع تكاليف ​الطاقة.

(رويترز)