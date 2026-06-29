تراجع معظم بورصات الخليج مع استمرار التوترات الجيوسياسية

- شهدت معظم أسواق الأسهم في الخليج تراجعًا، حيث انخفض المؤشر السعودي بنسبة 1.1% متأثرًا بخسائر في أسهم كبرى مثل البنك الأهلي السعودي وأرامكو، بينما استأنفت الأخيرة عمليات تحميل النفط في ميناء رأس تنورة بعد توقف طويل. - تراجعت مؤشرات دبي وأبوظبي وقطر، حيث تأثرت بانخفاض أسهم البنوك وشركات الطيران والطاقة، بينما أغلقت بورصة الكويت ومسقط على ارتفاع، مما يعكس تباين الأداء في المنطقة. - رغم التوترات الجيوسياسية، يتوقع الخبراء أن تدعم الأساسيات الاقتصادية القوية في الإمارات وأرباح الشركات الانتعاش بمجرد تلاشي المخاوف.

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الاثنين، مع استمرار حالة التوتر بين المستثمرين، بعد ضربات متبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام القليلة الماضية، على الرغم من اتفاق البلدين على وقف أي هجمات أخرى.

وانخفض المؤشر السعودي 1.1%، حيث سجلت معظم الأسهم المدرجة فيه خسائر. وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 2.2% بعد إعلانه عن عزمه استرداد صكوك إضافية من الفئة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار. وتراجع سهم "أرامكو" السعودية 1.8% بعد يوم واحد من إنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات متتالية. وفي الوقت نفسه، استأنفت "أرامكو"، يوم الجمعة الماضي، عمليات تحميل النفط الخام في ميناء رأس تنورة غربي مضيق هرمز، بعد توقفها أربعة أشهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي زاد فيه منتجو النفط إنتاجهم وصادراتهم.

وتراجع مؤشر دبي 0.4%، إذ خسر بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%، كما تراجعت أسهم شركة العربية للطيران 1.1%. وفي أبوظبي، انخفض المؤشر 0.4%، متأثراً بتراجع مصرف أبوظبي الإسلامي 1.1% وبنك أبوظبي الأول 1.7%.

وقال المدير العام لشركة "ناغا دوت كوم" في الشرق الأوسط، جورج بافيل: "قد تستمر حالة الضبابية بالشرق الأوسط في التأثير سلباً على نشاط التداول في المدى القريب، لكن الأساسيات الاقتصادية القوية للإمارات وأرباح الشركات القوية قد تساعد في الحد من مخاطر الهبوط، ودعم الانتعاش، بمجرد أن تبدأ المخاوف الجيوسياسية في التلاشي".

وانخفض المؤشر القطري 0.4%، حيث قادت أسهم قطاعي الطاقة والعقارات الخسائر. وانخفض سهم شركة قطر لنقل الغاز 2.3%، فيما تراجع سهم شركة صناعات قطر 0.8%. وجرى خلال الجلسة تداول 113 مليوناً و645 ألفاً و781 سهماً، عبر تنفيذ 21184 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت 9 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وأقفل مؤشر البحرين العام، منخفضاً بمقدار 1.53 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك نتيجة انخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي منخفضاً بمقدار 9.04 نقاط.

وأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع بنسبة بلغت 0.65%، وجرى تداول 257 مليون سهم عبر 21667 صفقة نقدية، كما أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، مرتفعاً بنسبة 0.87%. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.425% عن آخر يوم تداول.