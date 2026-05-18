تراجع لبورصات الخليج ومؤشر دبي يسجل أطول سلسلة خسائر منذ 2024

- تأثرت بورصات الخليج بموجة بيع عالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، حيث شهدت الإمارات انخفاضاً في مؤشرات دبي وأبوظبي بسبب تراجع أسهم العقارات والصناعة، مع هبوط ملحوظ في أسهم شركات مثل إعمار العقارية وبنك أبوظبي التجاري. - في قطر والسعودية، أغلقت البورصات على انخفاض مع تراجع أسهم رئيسية مثل بنك قطر الوطني وصناعات قطر، بينما شهدت السعودية تراجعاً في مؤشر الأسهم الرئيسي رغم ارتفاع بعض الأسهم. - شهدت بورصات البحرين والكويت وعمان انخفاضات ملحوظة في مؤشرات السوق بسبب تراجع القطاعات الرئيسية، مما يعكس تأثير التوترات الإقليمية على الأسواق المالية في المنطقة.

تراجعت بورصات الخليج، اليوم الاثنين، متأثرة بموجة بيع عالمية في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بعدما قالت الإمارات إن طائرات مسيرة استهدفت منطقة قريبة من محطة براكة للطاقة النووية، فيما أعلنت السعودية أنها اعترضت ثلاث طائرات مسيرة.

الإمارات

انخفض المؤشر في دبي 1.7%، متراجعاً للجلسة ​السابعة على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر منذ أكثر من عامين وفقاً لوكالة رويترز، بضغط من أسهم العقارات والصناعة والسلع ​الاستهلاكية التقديرية. إذ هبط سهم إعمار العقارية 3.6%، وتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي، 1.7%. ونزل سهم العربية للطيران الاقتصادي 3.3%.

وخسر المؤشر في أبوظبي 1.2%، مع إغلاق جميع القطاعات في المنطقة السلبية بقيادة ​التكنولوجيا والمرافق والعقارات. وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 4.9%، في حين انخفض سهم شركة الدار ​العقارية 3%.

البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم الاثنين، عند مستوى 1933.09 بانخفاض قدره 2.87 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن ذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية وقطاع المال. بينما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 926.76 بانخفاض قدره 3.33 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة هذا اليوم مليونين و553 ألفاً و497 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 608 آلاف و13 ديناراً، نُفّذت من خلال 90 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في تداول أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 88.69% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

(دولار = 0.38 دينار)

الكويت

أغلق مؤشر الأسهم العام في بورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض بـ17.68 نقطة ما يعادل 0.20%، ليبلغ مستوى 8681.09 نقطة. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه جرى خلال الجلسة تداول 419.6 مليون سهم عبر 22523 صفقة نقدية بقيمة 94.2 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 54.20 نقطة، ما يعادل 0.64%، ليبلغ مستوى 8541.47 نقطة، من خلال تداول 246.3 مليون سهم عبر 12358 صفقة نقدية بقيمة 36 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 33.88 نقطة، ما يعادل 0.37%، ليبلغ مستوى 9161.30 نقطة، من خلال تداول 173.3 مليون سهم عبر 10165 صفقة بقيمة 58.2 مليون دينار.

في موازاة ذلك، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" 143.23 نقطة، ما يعادل 1.53%، ليبلغ مستوى 9526.04 نقطة، من خلال تداول 177 مليون سهم عبر 8706 صفقات نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار.

(دولار = 0.31 دينار)

قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم الاثنين منخفضاً بواقع 112.07 نقطة، أي بنسبة 1.07%، ليصل إلى مستوى 10372.10 نقطة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية أنه جرى خلال الجلسة تداول 164 مليوناً و627 ألفاً و830 سهماً، بقيمة 409 ملايين و767 ألفاً و541.358 ريالاً، عبر تنفيذ 26730 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 6 شركات، فيما انخفضت أسهم 44 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وهبط بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة، 1%، ​فيما انخفض سهم شركة ​صناعات قطر 1.3%.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 ملياراً و536 مليوناً و567 ألفاً و726.968 ريالاً، مقابل 626 ملياراً و90 مليوناً و291 ألفاً و623.320 ريالاً، في الجلسة السابقة.

(دولار = 3.64 ريالات)

السعودية

أُغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً بمقدار 11.84 نقطة، ليصل إلى مستوى 10956.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال، وسط ضغوط على أسهم قطاعات الصناعة والسلع الاستهلاكية الأساسية والمواد.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، 214 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 63 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 195 شركة.

وقالت وكالة رويترز إن سهم شركة التعدين العربية السعودية "معادن" انخفض بـ​1.5%، وتراجع سهم بنك الرياض 1.2%. وارتفع سهم الشركة الكيميائية ​السعودية القابضة 4.2% بعد الإعلان عن اتفاقية لتوريد مواد عسكرية مع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.

وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، والكيميائية، وأنابيب الشرق، وجرير، وعلم، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وتوبي، وثمار، وتسهيل، وريدان الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.69% و7.71%.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضاً بمقدار 109.72 نقاط، ليصل إلى مستوى 22723.91 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

(دولار = 3.75 ريالات)

عمان

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الاثنين، عند مستوى 7748.77 نقطة منخفضاً 189.69 نقطة وبنسبة 2.39% مقارنة بآخر جلسة تداول والبالغة 7937.77 نقطة، بضغط من تراجع الأسهم القيادية.

وبلغت قيمة التداول 55 مليوناً و99 ألفاً و208 ريالات، وسجلت القطاعات الرئيسية تراجعاً جماعياً، حيث انخفض قطاع الخدمات بنسبة 2.93%، وتراجع قطاع المال بنسبة 1.37%، وانخفض قطاع الصناعة بنسبة 1.31%.

(دولار = 0.38 ريال)