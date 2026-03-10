تراجع كبير بإنتاج النفط في العراق و3 دول خليجية بسبب الحرب

- تراجع إنتاج النفط في العراق وثلاث دول خليجية بنحو 6 ملايين برميل يوميًا بسبب الحرب وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز، مما أثر على أسواق الطاقة العالمية. - السعودية والإمارات والكويت قلصت إنتاجها بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى قرب 120 دولارًا للبرميل قبل أن تتراجع قليلاً بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب. - أرامكو السعودية حذرت من عواقب "كارثية" إذا استمرت الحرب، بينما هدد الحرس الثوري الإيراني بمنع شحن النفط، مما يزيد من تقلبات الأسواق.

تراجع إنتاج النفط في العراق وثلاث دول خليجية بنحو 6 ملايين برميل يوميا، مع استمرار الحرب في المنطقة وتعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، ما أدى إلى اضطراب كبير في أسواق الطاقة العالمية، بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأميركية. ويمثل هذا التراجع نحو 6% من الإمدادات النفطية العالمية، ويعد من أكبر الاضطرابات المفاجئة في الإمدادات النفطية خلال السنوات الأخيرة. ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن السعودية خفضت إنتاجها بما يتراوح بين مليوني و2.5 مليون برميل يوميا، بينما قلصت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بنحو 500 ألف إلى 800 ألف برميل يوميا، في حين خفضت الكويت إنتاجها بنحو 500 ألف برميل يوميا، إضافة إلى تراجع إنتاج العراق بنحو 2.9 مليون برميل يوميا.

وأوضحت المصادر أن هذه التخفيضات جاءت نتيجة تعطل طرق التصدير الرئيسية في الخليج، في ظل ابتعاد ناقلات النفط عن المرور عبر مضيق هرمز بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة، ما أدى إلى تراكم الإمدادات في مرافق التخزين لدى المنتجين. ودخلت الحرب في المنطقة أسبوعها الثاني وامتدت لتشمل أكثر من عشر دول، الأمر الذي أجبر الدول المنتجة على تقليص الإنتاج مع تراجع القدرة على شحن النفط إلى الأسواق العالمية. ودفع تصاعد الحرب واتساع رقعتها أسعار النفط إلى قرب 120 دولارا للبرميل أمس الاثنين، قبل أن تتراجع قليلا بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى احتمال قرب التوصل إلى نهاية للحرب.

أرامكو تحذر أسواق النفط

وفي سياق متصل، قالت شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اليوم الثلاثاء إن أسواق النفط العالمية يمكن أن تتعرض لعواقب "كارثية" إذا استمرت حرب إيران في تعطيل الشحن عبر مضيق هرمز، وفق "رويترز". وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحافي عقد لإعلان نتائج الشركة لعام 2025 إن تأثير هذا الاضطراب لا يقتصر على قطاعي الشحن والتأمين فحسب، بل ينذر بعواقب متسلسلة وخيمة على قطاعات الطيران والزراعة والسيارات وغيرها. وأشار إلى أن مخزونات النفط العالمية بلغت أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وقال إن الأزمة ستؤدي إلى تسارع وتيرة انخفاض المخزونات، مضيفا أن استئناف حركة الملاحة في المضيق أمر بالغ الأهمية.

وقال "ستكون هناك عواقب كارثية على أسواق النفط العالمية، وكلما طال أمد هذا الاضطراب زادت حدة التداعيات على الاقتصاد العالمي". وذكر الناصر أن حريقا صغيرا اندلع الأسبوع الماضي في مصفاة رأس تنورة التابعة لشركة أرامكو، وهي أكبر مصفاة في السعودية، قد تم إخماده والسيطرة عليه بسرعة، مضيفا أن المصفاة في طور إعادة التشغيل. وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء أنه لن يسمح بشحن "لتر واحد من النفط" من الشرق الأوسط إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى تهديد إيران بأن الولايات المتحدة ستوجه لها ضربات أشد إذا منعت الصادرات من المنطقة الحيوية المنتجة للطاقة.

وجاءت تصريحات الناصر بعد أن ذكرت أرامكو أن أرباحها السنوية تراجعت 12% بسبب انخفاض أسعار النفط الخام لكنها ستعيد شراء أسهم بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار في أول عملية إعادة شراء لها على الإطلاق. ويرى محللون أن استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسواق الطاقة العالمية، نظرا لأن المضيق يعد أحد أهم ممرات نقل النفط في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس الإمدادات النفطية العالمية.