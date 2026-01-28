تراجع فائض الميزان التجاري القطري 23.6% في نهاية 2025

- انخفض فائض الميزان التجاري السلعي القطري بنسبة 23.6% إلى 14.1 مليار ريال في ديسمبر، بينما ارتفع شهرياً بنسبة 13%. تراجعت الصادرات القطرية بنسبة 13.7% سنوياً، لكنها ارتفعت بنسبة 9.9% شهرياً. - سجلت الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.6% سنوياً و6.7% شهرياً. انخفضت صادرات غازات النفط بنسبة 21%، بينما ارتفعت صادرات زيوت النفط الخام بنسبة 0.5%. - تصدرت الصين قائمة الدول المستوردة من قطر، بينما كانت الصين والولايات المتحدة وإيطاليا أبرز الدول المصدرة إلى قطر. يعكس الأداء التجاري قوة الاقتصاد الداخلي واستمرار الطلب على السلع.

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي القطري 23.6% بمقدار 4.3 مليارات ريال إلى 14.1 مليار ريال (3.87 مليارات دولار) خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على أساس سنوي. أما على أساس شهري، فارتفع 13% بما يعادل 1.6 مليار ريال. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط في قطر، تراجع قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير13.7% إلى 26.9 مليار ريال، قياساً بالشهر ذاته من عام 2024، وسجلت ارتفاعاً 9.9% قياساً بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وسجلت الواردات السلعية ارتفاعاً سنوياً طفيفاً بنسبة 0.6% إلى نحو 12.8 مليار ريال، وارتفعت شهرياً 6.7%. وبالمقارنة السنوية، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، لتصل إلى نحو 15.5 مليار ريال، وبنسبة 21%، فيما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام 0.5%، لتصل إلى ما يقارب 3.8 مليارات ريال، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام 28.1% لتصل إلى نحو 1.9 مليار ريال.

واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة إلى صادرات قطر بقيمة 5.2 مليارات ريال، وبنسبة 19.4%، تليها الهند بنسبة 14% بـ3.8 مليارات ريال، ثم كوريا الجنوبية بـ2.1 مليار ريال، وبنسبة 7.7%. وحول الواردات السلعية ومعدلاتها السنوية، جاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية بـ1.2 مليار ريال، وارتفاع 26.7%، كذلك ارتفعت مجموعة "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها"، 16.6% إلى 1.2 مليار ريال، وقفزت مجموعة "أجهزة كهربائية للهاتف أو البرق السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" 19.1% إلى 600 مليون ريال.

وتبوّأت الصين أيضاً صدارة دول المنشأ بالنسبة إلى واردات قطر خلال الشهر نفسه، بـ2.4 مليار ريال، ونسبة 18.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 13.5% وبقيمة 1.7 مليار ريال، تليها إيطاليا بمليار ريال، أي ما نسبته 7.5%. ويعكس انخفاض صادرات غازات النفط بنسبة 21%، تراجع أسعار الغاز المسال عالمياً في نهاية 2025، لكنّه لم يؤثر في الفائض التجاري بفضل الاستقرار النسبي في الواردات.

كذلك يشير ارتفاع الصادرات والواردات شهرياً، إلى قوة الاقتصاد الداخلي واستمرار الطلب على السلع الاستهلاكية والاستثمارية، وتظل الأسواق الآسيوية المحرك الأساسي للصادرات بنسبة 41% من الإجمالي، ويعد فائض الميزان التجاري القطري قوياً رغم ضغوط أسعار الطاقة، مع إشارات إيجابية إلى نمو الطلب الداخلي والخارجي في الربع الأول لعام 2026.