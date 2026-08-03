تراجع شبح حرب المنطقة ينعش الأسهم الأميركية مع ترقب أسبوع حافل

- ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مدعومة بانخفاض أسعار النفط بعد تصريحات ترامب حول محادثات محتملة مع إيران، مما هدأ المخاوف بشأن تكاليف الطاقة العالمية. - استحوذت أخبار الاندماج المحتمل بين بريستول مايرز سكويب وأسترازينيكا على اهتمام المستثمرين، مع ترقب نتائج أعمال شركات كبرى مثل سبيس إكس وشركات الذكاء الاصطناعي. - شهد قطاع أشباه الموصلات تراجعاً في أسهم مايكرون بسبب توسع CXMT الصينية، مع ترقب توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وبيانات اقتصادية مهمة.

استهلت عقود الأسهم الأميركية الآجلة تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مدعومة بانخفاض أسعار النفط مع تزايد الرهانات على تهدئة التوترات في المنطقة، بينما يستعد المستثمرون لأسبوع مزدحم بنتائج أعمال كبرى الشركات وسيل من البيانات الاقتصادية التي قد تعيد رسم توقعات الأسواق بشأن أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية الصناعي داو جونز بمقدار 466 نقطة، أو 0.89%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.54%، وزادت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.28%، وفق بيانات رويترز.

وتراجعت أسعار خام برنت بنحو 5% بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى إمكانية إجراء محادثات مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، رغم نفي طهران صحة هذه التصريحات. وأسهم هبوط النفط في تهدئة المخاوف المتعلقة بتداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة على الاقتصاد العالمي، كما انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار 5.4 نقاط أساس.

وفي قطاع الرعاية الصحية، استحوذت أنباء اندماج محتمل بين شركتي بريستول مايرز سكويب وأسترازينيكا على اهتمام المستثمرين، بعدما تحدثت تقارير عن محادثات أولية بين الطرفين. وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فقد ينشأ أحد أكبر عمالقة صناعة الأدوية في العالم بقيمة سوقية تقترب من 400 مليار دولار. وقفز سهم بريستول مايرز بنحو 6% في تعاملات ما قبل الافتتاح، بينما تراجع سهم أسترازينيكا 5%.

وتحولت أنظار مستثمر الأسهم الأميركية أيضاً إلى موسم نتائج الأعمال، بعدما ساهمت نتائج أمازون ومايكروسوفت الأسبوع الماضي في تهدئة المخاوف بشأن جدوى الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويترقب السوق الآن ما إذا كانت الشركات الأخرى ستتمكن من إثبات تحقيق عوائد ملموسة من استثماراتها في هذا المجال. ويرى محللو غولدمان ساكس أن الأرباح ستظل المحرك الرئيسي لعوائد الأسهم خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتفاع تكلفة رأس المال نتيجة زيادة الدين الحكومي واستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع وتيرة إصدار السندات.

ومن أبرز المحطات هذا الأسبوع إعلان سبيس إكس أول نتائج فصلية لها منذ إدراجها في البورصة، حيث يراقب المستثمرون حجم إنفاقها على الذكاء الاصطناعي وأداء شبكة الاتصالات الفضائية ستارلينك. وتراجع سهم الشركة 0.9%، بعدما ظل يتداول دون سعر الطرح البالغ 135 دولاراً لنحو ثلاثة أسابيع. كما تستعد شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من بينها بالانتير وإيه إم دي (AMD)، إلى جانب شركتي تخزين البيانات سان ديسك وويسترن ديجيتال، للإعلان عن نتائجها المالية، وسط ترقب واسع لتقييم الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع أشباه الموصلات، تراجع سهم مايكرون بنسبة 3.2% بعدما أفادت تقارير بأن منافستها الصينية CXMT تدرس إنشاء مصنع ثانٍ لإنتاج رقائق الذاكرة في بكين، وتجري محادثات للحصول على تمويل بدعم من مركز صناعي تدعمه الحكومة المحلية. وكانت وول ستريت قد أنهت يوليو/تموز الماضي على أداء ضعيف، متأثرة بمخاوف المستثمرين من مستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، واحتمالات تشديد السياسة النقدية، إلى جانب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

وزاد من حالة الترقب ما أثير حول توجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، إلى تقليص عدد اجتماعات البنك المركزي الخاصة بتحديد أسعار الفائدة، في إطار سياسة تستهدف الحد من التوجيهات المستقبلية للأسواق. وتُظهر تسعيرات الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 64% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في سبتمبر/أيلول المقبل.

ولا تقتصر أهمية الأسبوع على نتائج الشركات، إذ ينتظر المستثمرون أيضاً مجموعة من بيانات سوق العمل الأميركية، يتصدرها تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره يوم الجمعة، إلى جانب بيانات نشاط قطاع التصنيع، التي ستوفر مؤشرات جديدة بشأن قوة الاقتصاد الأميركي خلال يوليو/تموز. كما تراقب الأسواق تحركات الولايات المتحدة واليابان في أسواق الصرف، في ظل الجهود الرامية إلى الحد من تراجع الين.