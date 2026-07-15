تراجع سفر السعوديين لدبي 90% في النصف الأول من 2026 بسبب حرب إيران

تراجعت حجوزات السفر من السعودية إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسب تراوحت بين 45 و90% بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران. وقال مسؤولون في شركات عدة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأربعاء "إن جزءا من الطلب تحول إلى السياحة المحلية ووجهات إقليمية ودولية، أبرزها تركيا ومصر والدوحة والمالديف وعدد من الدول الأوروبية".

وتشهد المنطقة منذ نهاية فبراير/شباط الماضي حربا بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، ما أثر في حركة الملاحة الجوية والسفر في المنطقة. وأسهمت هدنة في منتصف إبريل/نيسان بين طرفي الحرب في رفع القيود عن حركة الطائرات وأعادت العمل في المطارات إلى وضعها الطبيعي.

وقال عبدالله خوجه، مدير التواصل المؤسسي في تطبيق "المطار" إن حجوزات السفر من السعودية إلى دبي شهدت تراجعا يقدر بأكثر من 45% منذ بداية العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقا لبيانات وزارة السياحة السعودية فقد سجلت السياحة الداخلية نموا بنسبة 16% خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ عدد السياح المحليين نحو 9,28 ملايين سائح.

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وعلى الصعيد الدولي، أشار خوجه إلى تزايد الاهتمام بوجهات مثل طرابزون، والبوسنة بعد إلغاء التأشيرة، والساحل الشمالي في مصر، وتبليسي ولندن، إلى جانب ارتفاع الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة بالتزامن مع استضافة كأس العالم، بما يظهر تنوع خيارات السفر وتغير تفضيلات المسافرين خلال الفترة الماضية.

(أسوشييتد برس)