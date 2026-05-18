تراجع حركة السفن الأجنبية في مضيق هرمز رغم خطة التأمين الإيرانية

- تشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعاً حاداً بسبب التوترات الأمنية، حيث انخفضت الرحلات اليومية بشكل ملحوظ، مع هيمنة السفن المرتبطة بإيران على العبور، وسط تردد السفن الأجنبية. - أطلقت إيران برنامج "هرمز سايف" للتأمين البحري باستخدام بيتكوين لجذب شركات الشحن، لكن عدم وضوح تفاصيله يزيد من تشكك الأسواق، بينما تتحدث تقارير عن اقتراح أميركي لمنح إعفاء مؤقت من العقوبات. - تعقّد عمليات التشويش الإلكتروني على أنظمة التعريف الآلي للسفن مهمة تتبع الملاحة، حيث تلجأ بعض السفن لإطفاء أجهزة التتبع لتفادي الرصد.

تشهد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز تراجعاً حاداً وسط استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، في وقت تحاول فيه إيران استقطاب شركات الشحن عبر برنامج تأمين مدعوم بعملة بيتكوين، الأولى في العالم، بينما تبقى السفن الأجنبية مترددة في عبور أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

وحسب بلومبيرغ، أظهرت بيانات تتبع الملاحة البحرية تراجعاً ملحوظاً في حركة السفن التجارية عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، مع استمرار هيمنة السفن المرتبطة بإيران على عمليات العبور، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والقيود المفروضة على الملاحة في المنطقة.

ووفقاً لبيانات جمعتها الوكالة، انخفض عدد الرحلات اليومية عبر المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع من نحو 11 رحلة يوم السبت إلى ثماني رحلات فقط يوم الأحد، بينما اقتصرت التحركات الأجنبية البارزة على ناقلة نفط عملاقة مرتبطة بكوريا الجنوبية وسفينة غاز تديرها شركة سعودية، حسب تقرير أوردته اليوم الاثنين.

واستمر هذا التراجع صباح الاثنين، حيث أظهرت بيانات التتبع ثلاث رحلات فقط، جميعها مرتبطة بإيران، ما يعكس حالة الحذر الشديد لدى شركات الشحن العالمية تجاه المرور عبر المضيق. ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير عن إطلاق إيران برنامج "هرمز سايف" (Hormuz Safe)، وهو نظام تأمين للشحن البحري يعتمد على بيتكوين المشفرة، يهدف إلى جذب شركات الملاحة الراغبة في العبور عبر المضيق، بحسب وكالة فارس للأنباء.

وتقول طهران إن البرنامج قد يدرّ أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات، إلا أن تفاصيل آلية عمله وطبيعة التغطية التأمينية التي يقدمها لا تزال غير واضحة، ما يزيد من تشكك الأسواق وشركات الشحن الدولية. وفي موازاة ذلك، تحدثت تقارير إعلامية إيرانية عن اقتراح أميركي يقضي بمنح إعفاء مؤقت من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، ضمن مساعٍ للتوصل إلى تفاهم أوسع يضمن إعادة فتح مضيق هرمز، رغم عدم صدور تأكيد رسمي من واشنطن بشأن هذه المعلومات.

كما أشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أنها قامت بتحويل مسار 81 سفينة تجارية منذ بدء فرض القيود البحرية المرتبطة بإيران، في حين رُصدت نحو 23 ناقلة نفط قرب جزيرة خارج، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي، وهو أعلى تجمع من نوعه منذ بدء التشديد البحري الأميركي.

تراجع حركة السفن التجارية في مضيق هرمز

وتعقّد عمليات التشويش الإلكتروني الواسعة على أنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS) مهمة تتبع حركة الملاحة بشكل مستقل، إذ تلجأ بعض السفن المرتبطة بإيران إلى إطفاء أجهزة التتبع لتفادي الرصد، ما يجعل الصورة الفعلية لحركة العبور أكثر غموضاً. ووفقاً للتقرير، فإن هذه السفن غالباً لا تعيد تشغيل أنظمة التتبع إلا بعد ابتعادها لمسافات كبيرة عن المضيق، وأحياناً قرب مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا، بعد أيام طويلة من الإبحار.

كما أشار التقرير إلى أن بعض بيانات التتبع قد تكون مضللة نتيجة عمليات "انتحال إلكتروني" للمواقع، حيث يمكن للتشويش أن يخلق مواقع وهمية للسفن على الخرائط الرقمية، الأمر الذي يزيد من تعقيد مراقبة حركة التجارة والطاقة في المنطقة.