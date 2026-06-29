تراجع حاد لمبيعات تويوتا في المنطقة خلال مايو بسبب الحرب

- تراجعت مبيعات تويوتا العالمية في مايو بنسبة 7.2% بسبب انخفاضات في الصين والمنطقة، بينما ارتفعت المبيعات في اليابان بنسبة 11.1% بفضل الطلب القوي على طرازات مثل راف4 وبي.زد 4 إكس. - خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، انخفضت مبيعات تويوتا بنسبة 3.1% إلى 4.46 مليون سيارة، مع زيادة في اليابان بنسبة 3.7% وتراجع في الخارج بنسبة 4.7%. - توقعت تويوتا انخفاض أرباحها بنسبة 20% في العام المالي الحالي بسبب التكاليف والإمدادات، رغم استمرار الطلب القوي على السيارات الهجينة.

قالت شركة تويوتا موتور (Toyota)، اليوم الاثنين، إن المبيعات العالمية لسياراتها تراجعت في مايو/ أيار للشهر الرابع على التوالي، إذ أثرت الانخفاضات في الصين والمنطقة على الأرقام الإجمالية. وأشارت تويوتا في بيان إلى أن المبيعات العالمية تراجعت 7.2% على أساس سنوي إلى 834279 مركبة. وانخفضت المبيعات في الأسواق الخارجية 9.6%، في حين ارتفعت المبيعات في اليابان 11.1%، مدعومة بالطلب القوي على طرازات مثل راف4 وبي.زد 4 إكس.

وتراجعت المبيعات في الصين 31.7% في ظل ظروف سوقية صعبة، ويرجع ذلك لأسباب منها ارتفاع أسعار البنزين، في حين تراجعت المبيعات في المنطقة 38.6%. وفي الولايات المتحدة، وهي أكبر سوق لتويوتا، انخفضت المبيعات 0.6%. وانخفض الإنتاج العالمي 5.5% عن مستواه قبل عام، إذ قابل النزول 3.8% في الولايات المتحدة والتراجع 13.3% في آسيا الارتفاع الذي سجلته اليابان. وتشمل أرقام تويوتا علامتها الفاخرة لكزس.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026، تراجع إجمالي مبيعات تويوتا موتور بنسبة 3.1% إلى 4.46 ملايين سيارة، مع زيادة مبيعاتها داخل اليابان بنسبة 3.7% في حين تراجعت في الخارج بنسبة 4.7% سنوياً. وتراجعت مبيعات علامة تويوتا التجارية خلال الفترة نفسها بنسبة 3.5% سنوياً إلى 4.14 ملايين سيارة، مع تراجع المبيعات خارج اليابان بنسبة 4.5% ونموها داخل اليابان بنسبة 2.3%. كما تراجع إجمالي إنتاج علامة تويوتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.9% إلى 4.53 ملايين سيارة، حيث زاد الإنتاج في اليابان بنسبة 0.5% في حين تراجع خارج اليابان بنسبة 1.7%.

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وتوقعت تويوتا، الشهر الماضي، انخفاض أرباحها بنسبة 20% خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في أول إبريل/نيسان الماضي، في ظل تأثير الضبابية المرتبطة بالتكاليف والإمدادات نتيجة الحرب في المنطقة على أرباحها، رغم استمرار الطلب القوي على السيارات الهجينة ودعمه نموَّ المبيعات. وتتوقع الشركة، وهي أكبر شركة لصناعة السيارات مبيعاً في العالم، تحقيق دخل تشغيلي يبلغ ثلاثة تريليونات ين (19 مليار دولار) خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس/آذار 2027، مقارنة بـ3.77 تريليونات ين في العام المالي المنتهي في مارس/آذار 2026.

وحافظت تويوتا موتور في 2025 على لقبها أكبرَ شركةٍ مصنعة للسيارات في العالم للعام السادس على التوالي، معززة بذلك صدارتها على حساب مجموعة فولكسفاغن الألمانية، وذلك بتحقيقها مبيعات قياسية رغم الاضطرابات التجارية والمنافسة المتزايدة خلال العام. وارتفعت مبيعاتها العالمية في عام 2025 بما في ذلك مبيعات شركتيها التابعتين، "دايهاتسو موتور" و"هينو موتورز"، خلال العام الماضي بنسبة 4.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 11.3 مليون وحدة. كما زاد الإنتاج بنسبة 5.7% ليصل إلى 11.2 مليون وحدة. في المقابل، انخفضت مبيعات مجموعة فولكسفاغن الإجمالية بنسبة 0.5% لتصل إلى 9 ملايين سيارة خلال العام الماضي.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)