تراجع جماعي لبورصات الخليج باستثناء عُمان

أسواق
الدوحة

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
12 ابريل 2026
منظر عام لبورصة قطر في الدوحة. 16 يناير 2023 (نوشاد ثكاييل/Getty)
+ الخط -

أغلقت أسواق الأسهم في الخليج، تعاملات اليوم الأحد، على انخفاض، بعدما زاد تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام أباد من حذر المستثمرين ودفعهم إلى تقليص هامش المخاطرة.

قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر، تداولات اليوم الأحد، منخفضا بواقع 11.88 نقطة، أي بنسبة 0.11%، ليصل إلى مستوى 10629.80 نقطة. وشهدت الجلسة تداول 156 مليونا و717 ألفا و670 سهما، بقيمة 361 مليونا و29 ألفا و912.839 ريالا، عبر تنفيذ 22733 صفقة في مختلف القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 30 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداول 629 مليارا و634 مليونا و644 ألفا و205.096 ريالات، مقابل 629 مليارا و704 ملايين و412 ألفا و538.380 ريالا في الجلسة السابقة.

(دولار = 3.64 ريالات)

بورصة قطر في الدوحة، 20 يونيو 2023 (نوشاد ثكاييل/ Getty)
أسواق
التحديثات الحية

السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأحد، متراجعا بمقدار 28.53 نقطة، ليصل إلى مستوى 11314.64 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة، بحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، 224 مليون سهم، سجلت خلالها أسهم 100 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 159 شركة.

وكانت أسهم شركات "كيمانول" و"المجموعة السعودية" و"اللجين" و"صادرات" و"الحفر العربية" الأكثر ارتفاعا، في حين جاءت أسهم "المطاحن الرابعة" و"صالح الراشد" و"الأندية للرياضة" و"الأصيل" و"الماجد للعود" في صدارة التراجعات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 7.37% و3.85%.

كما تصدرت أسهم "صادرات" و"باتك" و"أمريكانا" و"كيان السعودية" و"الكيميائية" قائمة الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم "الراجحي" و"أرامكو السعودية" و"لوبريف" و"علم" و"أس تي سي" الأكثر نشاطا من حيث القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" مرتفعا بمقدار 128.68 نقطة عند مستوى 22800.07 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 13 مليون ريال، فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

(دولار = 3.75 ريالات)

خط إنتاج واجهات ألومنيوم في الإمارات، 16 فبراير 2026 (Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام، اليوم الأحد، عند مستوى 1891.25 نقطة، بانخفاض نسبته 2.54% عن معدل الإقفال السابق، متأثرا بتراجع مؤشرات قطاعات الاتصالات والسلع الاستهلاكية الكمالية والمال والصناعات والمواد الأساسية. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 923.50 نقطة، منخفضا بواقع 2.40 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونا و232 ألفا و143 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 422 ألفا و847 دينارا، تم تنفيذها من خلال 124 صفقة.

(دولار = 0.38 دينار)

الكويت

أغلقت الأسهم في البورصة الكويتية، تعاملات اليوم الأحد، على انخفاض، إذ تراجع مؤشرها العام بمقدار 3.33 نقاط، بنسبة 0.04%، ليبلغ مستوى 8623.64 نقطة. وتم تداول 250.2 مليون سهم عبر تنفيذ 17266 صفقة نقدية، بقيمة 64.5 مليون دينار.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار 50.99 نقطة، بنسبة 0.64%، ليصل إلى مستوى 7920.53 نقطة، من خلال تداول 150.5 مليون سهم. في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول بمقدار 6.65 نقاط، بنسبة 0.07%، ليبلغ مستوى 9220.76 نقطة، عبر تداول 99.7 مليون سهم. كما انخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 41.87 نقطة، بنسبة 0.49%، ليصل إلى مستوى 8472.67 نقطة، من خلال تداول 132.8 مليون سهم.

(دولار = 0.31 دينار)

سوق دبي المالي 24 مارس 2026 (الأناضول/Getty)
اقتصاد عربي
التحديثات الحية

عمان

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم الأحد عند مستوى 8179.21 نقطة، مرتفعا بمقدار 16.4 نقطة، أي بنسبة 0.20%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغ فيها 8162.84 نقطة. وبلغت قيمة التداول 71 مليونا و908 آلاف و711 ريالا، مرتفعة بنسبة 60.06% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي سجلت 44 مليونا و925 ألفا و205 ريالات.

وأظهر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.003% مقارنة مع آخر يوم تداول، لتبلغ نحو 37.97 مليار ريال.

(دولار = 0.38 ريال)

دلالات
المزيد في اقتصاد
التحديثات الحية
اقتصاد عربي
مباشر

التحديثات الحية
اقتصاد دولي
مباشر

التحديثات الحية
اقتصاد الناس
مباشر

