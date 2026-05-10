تراجع جماعي لبورصات الخليج باستثناء السعودية

- تأثرت الأسواق الخليجية سلباً بالأوضاع الجيوسياسية، حيث انخفضت معظمها باستثناء السعودية، بسبب تأخر الرد الإيراني في محادثات السلام مع الولايات المتحدة. - شهدت الأسواق الخليجية تبايناً في الأداء؛ حيث انخفضت مؤشرات قطر، مسقط، والكويت، بينما ارتفع مؤشر السعودية. - في السعودية، ارتفعت أسهم "علم" و"مبكو"، بينما في الكويت، تصدرت "التقدم" و"الصفاة". في البحرين، استحوذ قطاع المال على معظم التداولات.

أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض اليوم الأحد، باستثناء السعودية، متأثرة بتأخر تسليم الرد الإيراني إلى باكستان في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، وطغت على مشاعر الارتياح التي سادت إزاء عبور أول ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية مضيق هرمز منذ بدء الحرب في المنطقة، مما أثّر سلباً على معنويات المستثمرين، ودفعهم إلى تقليص هامش المخاطرة إلى أن تتضح الصورة.

قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، منخفضاً بواقع 50.75 نقطة، أي بنسبة 0.47%، ليصل إلى مستوى 10663.50 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 140 مليوناً و660 ألفاً و114 سهماً، بقيمة 300 مليون و562 ألفاً و107.343 ريالات، عبر تنفيذ 18789 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة ذاتها أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 637 ملياراً و407 ملايين و650 ألفاً و121.700 ريالاً، قياساً بـ 641 ملياراً و340 مليوناً و954 ألفاً و830.740 ريالاً في الجلسة السابقة.

(دولار = 3.64 ريالات)

السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، مرتفعاً 83.75 نقطة ليقفل عند مستوى 11115.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 135 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 119 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات "علم"، و"مبكو"، و"كاتريون"، و"أسمنت ينبع"، و"سي جي إس" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "رعاية"، و"أميانتيت"، و"صناعات"، و"سيسكو" القابضة، و"مياهنا" الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.40% و9.95%.

وكانت أسهم شركات "أمريكانا"، و"أرامكو" السعودية، و"الكيميائية"، و"كيان" السعودية، و"باتك" هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات "أكوا"، و"الراجحي"، و"علم"، و"أرامكو" السعودية، و"معادن"، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" مرتفعًا 9.09 نقاط ليقفل عند مستوى 22644.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.8 مليون سهم.

(دولار = 3.75 ريالات)

عُمان

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" عند مستوى 8331.13 نقطة منخفضاً 19.4 نقطة وبنسبة 0.23% مقارنة بآخر جلسة تداول والبالغة 8350.53 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 50 مليوناً و172 ألفاً و42 ريالاً، منخفضة بنسبة 27.7% مقارنة بآخر جلسة تداول والبالغة 69 مليونًا و449 ألفًا و910 ريالات.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.195% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 38.26 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 5 ملايين و59 ألف ريال، مشكلة ما نسبته 10.08%، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 4 ملايين و346 ألف ريال، أي ما نسبته 8.66%، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 713 ألف ريال، وبنسبة 1.42%.

(دولار = 0.38 ريال)

الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، على انخفاض مؤشرها العام 28.67 نقطة، بنسبة 0.32% ليبلغ 8875.85 نقطة. وتم تداول 503.2 مليون سهم عبر 27963 صفقة نقدية، بقيمة 106.6 ملايين دينار.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 53.24 نقطة بنسبة 0.62% ليبلغ 8666.42 نقطة، من خلال تداول 341.9 مليون سهم عبر 16746 صفقة نقدية بقيمة 51.5 مليون دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 47.58 نقطة بنسبة 0.50% ليبلغ 9381 نقطة، من خلال تداول 161.2 مليون سهم عبر 11217 صفقة بقيمة 55.1 مليون دينار.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر "رئيسي 50" 52.84 نقطة بنسبة 0.56% ليبلغ 9527.27 نقطة، من خلال تداول 255.7 مليون سهم عبر 12416 صفقة نقدية بقيمة 39.8 مليون دينار.

وكانت شركات "التقدم" و"الصفاة" و"الديرة" و"سنرجي" الأكثر ارتفاعاً، في حين كانت شركات "المركز" و"الامتياز" و"تسهيلات" و"الإنماء" الأكثر انخفاضاً.

(دولار = 0.31 دينار)

البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,933.69 بانخفاض 8 نقاط عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع الصناعات وقطاع المواد الأساسية وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية. في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 925.46 بانخفاض 7.28 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وقد بلغت كمية الأسهـم المتداولة 7 ملايين و943 ألفاً و556 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليونان و361 ألفاً و877 ديناراً تم تنفيذها من خلال 461 صفقة.

وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 80.98% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

(دولار = 0.38 دينار)